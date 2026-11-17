Під Дніпром прокладуть новий шлях для Києва: уряд готує масштабний проєкт разом з американцями

В Україні розпочали підготовку проєкту будівництва тунелю під Дніпром у Києві, який має стати альтернативою мостам столиці на випадок російських ударів. До роботи залучили американську компанію Robbins, яка готова надати обладнання та технічну підтримку, однак маршрут, вартість і строки будівництва поки не визначені.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України. Наразі йдеться саме про підготовчий етап, конкретного маршруту, вартості будівництва та строків реалізації ще не визначили.

Чому в Києві заговорили про тунель під Дніпром

Ідея будівництва тунелю під Дніпром пов'язана передусім із необхідністю посилити стійкість транспортної системи столиці. Київ має важливі транспортні артерії, які забезпечують сполучення між берегами річки. У разі пошкодження мостів рух між частинами міста може суттєво ускладнитися.

За словами міністра Миколи Калашника, російські війська продовжують атакувати мостову інфраструктуру столиці, тому Україні необхідно заздалегідь розробляти альтернативні маршрути. "Ворог не припиняє бити по мостах столиці, тому маємо створювати альтернативні маршрути та посилювати стійкість транспортної системи. Це стратегічне рішення, яке впливає не лише на щоденні поїздки людей, а й на роботу підприємств та міську логістику. Підготовку такого проєкту потрібно починати вже зараз", – зазначив міністр.

До проєкту залучили американську компанію Robbins

Одним із учасників підготовки стала американська компанія Robbins, яка спеціалізується на розробці та виробництві тунелепрохідницького обладнання. Її представники взяли участь у робочій нараді та обговорили з українською стороною можливі технологічні рішення.

Компанія заявила про готовність долучитися до кількох напрямів роботи. Зокрема, Robbins може надати обладнання для проходження тунелю, організувати навчання українських спеціалістів і забезпечити технічний супровід. Будівництво підземного транспортного об'єкта потребує не лише значних фінансових ресурсів, а й спеціалізованої техніки та досвіду виконання складних інженерних робіт.

Водночас, участь американської компанії на цьому етапі не означає, що контракт на будівництво вже укладено або що роботи невдовзі розпочнуться. Наразі сторони обговорюють технологічні можливості та перелік досліджень, необхідних для ухвалення подальших рішень. За підсумками зустрічі Robbins має представити пропозиції щодо необхідних досліджень, обладнання та потенційних партнерів.

Що потрібно зробити перед будівництвом тунелю

Перш ніж переходити до безпосереднього будівництва, уряду необхідно опрацювати низку ключових питань. Насамперед потрібно визначити, де саме може проходити тунель, якими будуть його технічні параметри та як він інтегруватиметься в наявну транспортну мережу Києва. Серед першочергових завдань:

визначення маршруту – необхідно обрати місце проходження тунелю під Дніпром та визначити точки його з'єднання з міськими дорогами;

геологічні дослідження – фахівці мають вивчити особливості ґрунтів, глибину залягання та інші характеристики ділянки, щоб оцінити можливість і складність будівництва;

визначення технічних параметрів – потрібно встановити довжину, глибину, конструкцію та призначення майбутнього об'єкта;

підготовка техніко-економічного обґрунтування – на цьому етапі мають оцінити вартість проєкту, необхідні ресурси та доцільність його реалізації;

пошук фінансування і партнерів – окремо опрацьовують можливість залучення міжнародних партнерів до проєктування, фінансування та будівництва.

Наразі конкретних строків реалізації проєкту не оголошували. Також поки немає затвердженої вартості будівництва, остаточного маршруту чи підтвердженого рішення щодо початку робіт.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, Північний та Південний мости Києва тимчасово закриті для транспорту після чергової терористичної атаки РФ у ніч на 17 листопада. Наразі на шляхопроводах працюють фахівці, щоб визначити ступінь пошкоджень цих споруд.