Блог | Оподаткування доходів, що отримані за допомоги цифрових платформ: нюанси й подробиці

1. Як відомо, 22 жовтня президент врешті-решт таки підписав прийнятий Радой ще 9 червня закон щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

(Ця подія певний час відкладалася, бо в закон вставили послаблення вимог до депутатів, і Єврокомісія тоді ще просила в такому вигляді законопроєкт не підписувати.)

Остаточна-кінцева редакція тексту містить, зокрема, таке:

доходи фізосіб, отримувані починаючи з 2027 року через цифрові платформи (тобто OLX, Rozetka, Prom, ЛУН, Airbnb, Kabanchik, Glovo, iPOST, Bolt, Uklon, Uber тощо), мають оподатковуватися операторами таких платформ як податковими агентами –

без відкриття спецрахунків чи подання декларацій користувачами платформи;

платформи утримують з таких фізосіб ПДФО за пільговою ставкою 10% без окремої сплати військового збору, який вже включено в оці 10% (з відповідним подальшим коригуванням цієї ставки у разі зміни загальної ставки військового збору);

щоб сплачувати саме 10 відсотків, а не звичайні 18+5, фізособа повинна працювати через платформу без найманих робітників, мати річний дохід не більше 834 мінімальних зарплат (на 1 січня) і не займатися продажем підакцизних товарів;

доходи фізосіб від продажу товарів через платформи утримуються за підсумками року тільки з перевищення над сумою еквіваленту 2000 євро за курсом на 1 січня звітного року (незалежно від кількості операцій) за рік

(але заради порівняння для кожного саме суми його доходів по всіх платформах з 2000 євро –

з точки зору моніторингу цікаві всі, хто через них продає, й одразу,

навіть якщо повідомити про це можуть "запіздало");

якщо особа реєструється на платформі як ФОП, то він сплачує відповідні податки ФОПа самостійно, як і раніше, й оператор платформи не утримує ПДФО;

якщо фізособа реєструється на платформі для особистих цілей (продаж вживаних речей), то платформа утримує 10% податку – як зі звичайної фізособи, яка працює через платформу;

внесено зміни до КЗпП, що забороняють автоматично кваліфікувати цивільно-правові стосунки з платформами як трудові;

сайти платформ, які порушуватимуть вимоги податкового законодавства, блокуватимуться;

реєстр добросовісних платформ буде доступний на вебсайті ДПСУ;

не буде жодної нерівності між платформами, що є резидентами й нерезидентами.

При цьому важливо, що кожна цифрова платформа звітуватиме про доходи своїх користувачів і операції, які вони здійснюють за її допомоги.

Зокрема, податкова отримуватиме дані щодо:

продавців та інших користувачів платформи,

сум їхніх винагород,

кількості операцій,

платіжних рахунків, про які в платформи є інформація.

Цікаво, що деякі платформи, щоб не втратити працівників, які з ними співпрацюють, під час змін, рекомендують їм зареєструватися ФОПами на єдиному податку 3-ї групи

і навіть згодні компенсувати їм належні в такому разі єдиний податок 5% і військовий збір 1%, що й так менше за 10%

(а ЄСВ такі ФОПи сплачують лише з мінзарплати, та й те тільки якщо він не сплачується на основному місці роботи).

2. Водночас, до речі, були підписані й зміни щодо імпортних посилок, які передбачають нарахування 20% ПДВ вже з першого євро вартості покупки,

а без оподаткування залишаться тільки некомерційні посилки від фізособи фізособі до 45 євро та окремі товари для військових.

Втім, ця поштова новація "включиться" не автоматично, а лише після відповідного рішення Кабміну й не раніше липня 2027 року.