Оформити ДТП тепер можна без поліції та паперів: у Дії запустили нову послугу для водіїв. Інструкція

В Україні запустили оформлення Європротоколу через застосунок Дія, що дозволяє водіям документувати незначні ДТП без виклику поліції та паперових бланків, а інформація автоматично передаватиметься страховим компаніям. Скористатися послугою можна лише за участю двох автомобілів, якщо немає постраждалих, водії тверезі, мають чинні поліси ОСЦПВ, необхідні документи в Дії та погоджуються щодо обставин аварії.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ України (МВС). За словами міністра Івана Вигівського, нововведення дозволить спростити оформлення незначних ДТП та скоротити кількість паперових процедур для автомобілістів.

Що змінилося для українських водіїв

Раніше водії, які потрапили в незначну ДТП, могли оформити Європротокол на паперовому бланку або скористатися спеціальним електронним сервісом. Тепер така можливість з'явилася безпосередньо в державному застосунку Дія.

Водіям більше не потрібно самостійно заповнювати всі відомості про транспортні засоби, шукати паперові документи або переходити до окремого сервісу для оформлення пригоди. Застосунок автоматично отримує необхідну інформацію з державних реєстрів.

Після перевірки інформації учасники ДТП можуть спільно зазначити обставини аварії, додати фотографії пошкоджень, сформувати схему зіткнення та підписати документ за допомогою Дія.Підпису. Оформлений Європротокол автоматично надсилається до Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), після чого інформація передається страховим компаніям.

Водночас запуск нової послуги не означає, що будь-яку аварію тепер можна оформити без участі поліції. Для використання Європротоколу передбачено чіткі умови, яких повинні дотримуватися обидва водії.

Як оформити ДТП через Дію: покрокова інструкція

Процедура оформлення Європротоколу відбувається безпосередньо у смартфонах обох учасників аварії. Щоб скористатися новою послугою, необхідно:

відкрити застосунок Дія: у головному меню перейти до розділу "Сервіси", обрати категорію "Водієві", а потім послугу "Європротокол";

у головному меню перейти до розділу "Сервіси", обрати категорію "Водієві", а потім послугу "Європротокол"; перевірити особисті дані та інформацію про автомобіль: застосунок автоматично завантажить відомості про водія, транспортний засіб і чинний страховий поліс із відповідних реєстрів;

додати другого учасника ДТП: для цього потрібно запросити іншого водія за допомогою QR-коду або спеціального посилання.

для цього потрібно запросити іншого водія за допомогою QR-коду або спеціального посилання. зазначити обставини аварії: обидва водії мають погодити інформацію про те, як саме сталося зіткнення, та обрати відповідні обставини ДТП;

обидва водії мають погодити інформацію про те, як саме сталося зіткнення, та обрати відповідні обставини ДТП; додати фотографії та схему пригоди: необхідно зафіксувати пошкодження автомобілів, зазначити дату, час і місце аварії, а також додати схему розташування транспортних засобів;

необхідно зафіксувати пошкодження автомобілів, зазначити дату, час і місце аварії, а також додати схему розташування транспортних засобів; перевірити та підписати документ: після внесення всієї інформації кожен учасник повинен підтвердити її правильність та підписати Європротокол за допомогою Дія.Підпису.

Після успішного підписання обома водіями документ автоматично передається до МТСБУ, а звідти – відповідним страховим компаніям. Важливо, що підписати Європротокол повинні обидва учасники ДТП.

Якщо один із водіїв не завершить процедуру, документ не вважатиметься належним чином оформленим. Після відправлення Європротоколу водіям потрібно зв'язатися зі своєю страховою компанією та отримати подальші інструкції щодо врегулювання страхового випадку.

За яких умов ДТП можна оформити без поліції

Європротокол призначений для оформлення дорожньо-транспортних пригод, які відповідають визначеним законодавством умовам. Насамперед скористатися ним можуть водії, які потрапили в аварію за участю двох транспортних засобів і не мають суперечок щодо її обставин. Для оформлення Європротоколу в Дії необхідно, щоб одночасно виконувалися такі вимоги:

у ДТП брали участьлише два автомобілі;

унаслідок аварії немає загиблих або травмованих;

не пошкоджено інше майно, крім транспортних засобів учасників пригоди;

обидва водії тверезі та не перебувають під впливом наркотичних чи інших речовин, що знижують увагу та швидкість реакції;

кожен учасник має чинний поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

водії дійшли згоди щодо обставин ДТП.

Лише за дотримання всіх цих умов можна скористатися спрощеним механізмом оформлення пригоди без виклику поліції. Наприклад, якщо один автомобіль під час паркування зачепив інший, обидва водії мають чинні страхові поліси, ніхто не постраждав, а учасники погоджуються щодо обставин зіткнення, вони можуть оформити Європротокол у застосунку.

Інша ситуація – якщо водії по-різному описують обставини аварії або один із них заперечує свою участь у зіткненні. У такому випадку використання Європротоколу не підходить, оскільки між сторонами немає необхідної згоди. Також спрощена процедура не застосовується, якщо в аварії постраждали люди або було пошкоджено стороннє майно.

Які документи потрібні для оформлення

Окремою умовою використання нової послуги є наявність необхідних цифрових документів у застосунках обох учасників ДТП. Для оформлення Європротоколу водії повинні мати:

встановлений застосунок Дія;

верифікований реєстраційний номер облікової картки платника податків;

цифровий паспорт, закордонний паспорт або посвідку;

посвідчення водія;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

чинний поліс ОСЦПВ;

можливість скористатися Дія.Підписом.

Інформація з документів автоматично перевірятиметься через державні реєстри. Однак, якщо необхідні дані відсутні в реєстрах, не підтверджені або не відображаються в Дії, скористатися новим способом оформлення може бути неможливо.

Попри цифровізацію процедури, Європротокол не замінює оформлення всіх дорожньо-транспортних пригод працівниками поліції. Зокрема, самостійно оформити аварію за спрощеною процедурою не можна, якщо внаслідок зіткнення травмувалися люди. У таких випадках першочерговими діями мають бути забезпечення безпеки на місці пригоди, виклик екстрених служб та надання допомоги постраждалим.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні поки не підвищуватимуть штрафи за перевищення швидкості, адже у парламенті не набралось достатньо голосів за законопроєкт, який посилював відповідальність водіїв. Тож у 2026 році продовжать діяти чинні розміри: 340 грн за перевищення більш як на 20 км/год і 1700 грн за перевищення більш як на 50 км/год.