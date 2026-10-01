Одна з ключових реформ під загрозою: чому Україна може втратити 7 млрд євро
Черех голосування . Ілюстраційне зображення
Джерело: НБУ
Україна ризикує недоотримати майже 7 млрд грн макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Причиною може стати невиконання погоджених обов’язків – зокрема реформування Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС).
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Центру протидії корупції (ЦПК) Віталій Шабунін. Він пояснив, що замість урядового законопроєкту №16018-1 комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав депутатський аналог №16018.
Чим відрізняються законопроєкти
Обидва документи регламентують порядок формування ВККС – ключового органу, відповідального за добір та атестацію суддів. Проте між ними існує суттєва різниця:
- №16018-1 – передбачає участь незалежних міжнародних експертів із вирішальним голосом під час конкурсного відбору (отримано висновок Венеційської комісії);
- №16018 – визначальний характер міжнародних експертів вилучено.
Наслідки для держави
Блокування євроінтеграційного законодавства позбавляє бюджет ресурсів, які безпосередньо впливають на обороноздатність країни.
"Депутатський законопроєкт прямо суперечить вимогам для отримання грошей ЄС. А значить Україна скоріше завсе не отримає майже 7 млрдгрн. А значить міста не отримають 25 тисяч перехоплювачів шахедів, а фронт не отримає 150 тисяч якісних FPV", – наголошує Шабунін.
Голова ЦПК наголосив, що навіть якщо кошти ЄС виділяються на покриття соціальних видатків бюджету, вони вивільняють власні внутрішні доходи України для фінансування Збройних сил.
Бюджетна криза в Україні
Наразі перед Україною стоїть загроза наймасштабнішої бюджетної кризи від початку повномасштабної війни. За відсутності нових гарантій від союзників фінансова діра України сягне $78 млрд – ця сама складається з двох частин:
- $32,6 млрд непокритої цивільної допомоги (із необхідних $52,6 млрд партнери наразі гарантували лише $20 млрд);
- $45 млрд оборонних видатків.
Попри те, що Євросоюз погодив для України пакет фінансування на 90 млрд євро на 2026-2027 роки., транші, блокуються через невиконання Україною умов програми.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, Україна також має змінити правила оподаткування міжнародних посилок, щоб наблизитися до отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки. Йдеться про законопроєкт №16051-1, який Верховна Рада 16 вересня ухвалила за основу. Документ скасовує пільгу з ПДВ для товарів, які українці купують на іноземних маркетплейсах, і запроваджує модель, за якої податок адмініструватимуть продавці або електронні платформи.
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