Обсяги переробки нафти в Росії знову впали до мінімуму за понад 20 років через удари України – Bloomberg

У листопаді темпи переробки нафти на підприємствах Російської Федерації впали до найнижчого рівня за понад 20 років. Це пов'язано із систематичними українськими ударами по НПЗ та іншим виробничим об'єктам галузі.

Станом на понеділок, 23 листопада, загальний обсяг переробки нафти на НПЗ РФ складав від 2,6 до 2,7 мільйона барелів на день – приблизно вдвічі менше, ніж 30 жовтня. Про це пише Bloomberg.

"Це знизило темпи переробки сирої нафти нижче багаторічних мінімумів, котрі спостерігалися під час попередніх хвиль атак на початку 2026 року", – додали журналісти.

Україна б'є по російській нафтовій інфраструктурі майже щоденно, починаючи з кінця минулого місяця. Відтоді було атаковано приблизно 20 об'єктів. Ці операції спрямовані на зниження енергетичних доходів Москви та збільшення вартості війни для пересічних росіян, зауважило видання.

"Для Росії нещодавні удари ризикують ще більше зашкодити внутрішньому ринку палива, який влітку зіткнувся з дефіцитом", – ідеться у статті.

Москва засекретила майже всі дані, пов'язані з нафтою, після початку повномасштабного вторгнення. Це ускладнює оцінку масштабів шкоди, завданої нафтопереробці країні. Bloomberg у своїх оцінках посилається на Rystad Energy, незалежну компанію з енергетичних досліджень і бізнес-аналітики. Вона робить розрахунки, моніторячи ланцюги поставок сирої нафти, відстежуючи танкери, супутникові знімки та галузеві джерела.

Падіння обсягів переробки сирої нафти вже помітне на російських заправках. Середні тижневі роздрібні ціни на бензин зросли на 0,5% у період із 17 до 23 листопада, що є найбільшим тижневим зростанням від початку вересня.

Як писав OBOZ.UA:

– 18 листопада джерела Reuters заявляли, що українські дронові атаки призвели до пошкодження або зупинки роботи 15 із 35 найбільших нафтопереробних заводів Росії. На той момент співрозмовники оцінювали, що протягом 20 діб обсяги переробки на НПЗ впали приблизно на 45%, якщо порівнювати з кінцем жовтня (до близько 400 тисяч тонн на добу).

– У середині липня Bloomberg повідомляв, що РФ скоротила кількість переробленої нафти на добу до найнижчого рівня за більш ніж 21 рік. Тоді середньодобовий показник опустився до 3,91 млн барелів на добу (найнижчий рівень із березня 2005 року).