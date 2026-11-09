Обмінники переписали вартість долара: українців попередили, чого очікувати найближчими днями

За вихідні в українських обмінниках переписали курс долара. Опівдні понеділка 9 листопада вони виставили його на середньому рівні 45,49/46,2 грн (купівля/продаж). Це на 3 коп. нижче в купівлі, ніж було ввечері п’ятниці 6 числа, але залишилося на попередньому рівні у продажу. Водночас у банківському середовищі не очікують різких коливань готівкового курсу найближчими днями.

Водночас у самих банках відбулися помітніші зміни. Там вартість готівкової валюти визначили на рівні середніх 45,27/45,97 грн (купівля/продаж), що:

одразу на 76 коп. нижче під час купівлі;

на 30 коп. під час продажу.

В українських обмінниках пер... Джерело: finance.ua Розгорнути

Загалом же великі установи продають валюту по 45,9-46,1 грн. Так:

ПриватБанк – 45,95 грн;

Сенс Банк – 45,9 грн;

Райффайзен Банк – 45,9 грн;

ПУМБ – 46 грн;

Універсал Банк – 45,9 грн;

Укрсиббанк – 45,95 грн;

А-банк – 46,1 грн;

Юнекс Банк – 46,05 грн.

Купують же вони її по 45,1-45,4 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 45,35 грн;

Сенс Банк – 45,15 грн;

Райффайзен Банк – 45,1 грн;

ПУМБ – 45,4 грн;

Універсал Банк – 45,2 грн;

Укрсиббанк – 45,25 грн;

А-банк – 45,4 грн;

Юнекс Банк – 45 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

Курс долара в українських банках. Джерело: "Минфин"

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом же, розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, в українських банках і обмінниках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 15 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 45-45,7 грн. Таким чином, до кінця тижня і в банках, і в обмінниках очікується зниження курсу як купівлі, так і продажу.

При цьому, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Валютний ринок, найімовірніше, перебуватиме в межах "керованої амплітуди". Основні економічні ризики залишаться незмінними, однак активна роль НБУ, поступове зниження психологічного напруження та очікувана нормалізація ситуації з готівковим доларом створюватимуть передумови для більш урівноваженої курсової поведінки", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.