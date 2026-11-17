Нові правила для прокуратури, про які варто знати усім: що насправді передбачає законопроєкт №16026

Які зміни відбудуться в повн...

В Україні триває дискусія навколо законопроєкту №16026, який змінює правила представництва прокуратурою інтересів держави в суді. Документ підготовлено на виконання рішення Конституційного Суду від 3 грудня 2025 року. Його головна мета – законодавчо визначити виключні випадки, коли прокурор може захищати інтереси держави в суді, та встановити порядок отримання необхідних для цього доказів.

OBOZ.UA розібрався, які зміни передбачено документом і які фейки вже встигли поширити в мережі. Детальніше, читайте в матеріалі.

Законопроєкт не повертає прокуратурі загальний нагляд

Загальний нагляд передбачав можливість прокуратури самостійно перевіряти дотримання законодавства підприємствами, органами влади та організаціями без судового розгляду.

Законопроєкт №16026 такої моделі не відновлює. Він регулює представництво інтересів держави саме в суді, що прямо передбачено статтею 131-1 Конституції України.

Прокурор зможе звернутися до суду лише у визначених законом виключних випадках. Причому наявність підстав для представництва необхідно обґрунтувати, а суд повинен їх перевірити.

Тобто прокурор не отримує права довільно втручатися в господарську діяльність підприємств або скасовувати їхні рішення.

Чи зможе прокуратура вимагати документи без суду

Законопроєкт справді передбачає можливість отримання документів до звернення до суду. Однак ці повноваження обмежені конкретною метою – встановленням обставин можливого порушення інтересів держави та підготовкою позову.

Такі права порівнюють із повноваженнями адвокатів, які також можуть витребувати інформацію для захисту інтересів своїх клієнтів.

Загальний строк відповіді на запит прокурора становитиме п'ять робочих днів, а за великого обсягу інформації його можна продовжити до 20 днів.

Водночас законопроєкт не дозволяє прокурорам проводити обшуки, примусово вилучати майно або здійснювати негласні слідчі дії.

Крім того, у запиті прокурор повинен зазначити обставини ймовірного порушення інтересів держави та джерело відповідної інформації.

Чи зможе стати скарга конкурента приводом для перевірки бізнесу

Звернення фізичної чи юридичної особи дійсно може стати передумовою для встановлення наявності підстав представництва.

Проте сама скарга не означає автоматичного втручання прокуратури.

Наприклад, якщо компанія програла тендер і звернулася до прокурора зі скаргою на конкурента, вона повинна повідомити про ймовірне порушення саме інтересів держави, а не власних комерційних інтересів.

Прокурор має встановити, чи існують законні підстави для судового представництва. Якщо вони відсутні, підстав для відповідного позову немає.

Практика демонструє, чому такий механізм потрібний. Зокрема, за позовом Київської міської прокуратури суд задовольнив вимоги про стягнення 217 млн грн з АТ "Київметробуд" через неналежне виконання договору будівництва метро.

Які будуть підстави для втручання прокуратури

Законопроєкт визначає дев'ять виключних випадків представництва інтересів держави, а не надає прокуратурі універсальне право втручатися в будь-які правовідносини.

Зокрема, критики звертають увагу на формулювання щодо фундаментальних національних інтересів і стратегічних загальнонаціональних пріоритетів.

Однак фундаментальні національні інтереси визначені статтею 3 Закону "Про національну безпеку України". Стратегічні пріоритети також мають бути визначені законом.

У кожній конкретній справі прокурор повинен довести безпосередній зв'язок між порушенням і відповідним інтересом держави.

При цьому законопроєкт прямо обмежує представництво прокуратури у правовідносинах, пов'язаних із виборами, діяльністю медіа, політичних партій та громадських об'єднань.

Чи зможуть прокурори зможуть втручатися в земельні відносини

Законопроєкт передбачає особливий захист не будь-яких земельних ділянок, а об'єктів, які перебувають під спеціальною охороною держави та мають обмежений правовий режим.

Йдеться, зокрема, про землі оборони, водного фонду, природно-заповідного та історико-культурного призначення.

Наприклад, якщо фермер законно користується земельною ділянкою поблизу водойми, сам факт такого користування не є підставою для прокурорського позову. Необхідні відомості про конкретне ймовірне порушення інтересів держави.

Важливість такого механізму демонструє історія Совських ставків у Києві. Завдяки судовому захисту громаді повернули понад 19 гектарів землі вартістю 618 млн грн.

Також прокуратура домоглася повернення державі майже 14 гектарів території, на якій розташована археологічна пам'ятка "Змієві вали".

Чи з'являться можливості для тиску на журналістів та громадські організації

Публікація в медіа або повідомлення громадської організації може бути джерелом інформації про можливе порушення інтересів держави. Однак це не означає, що прокуратура отримує право безпідставно перевіряти саму редакцію чи громадське об'єднання.

Законопроєкт не допускає представництва прокуратурою інтересів держави у правовідносинах, пов'язаних зі створенням та діяльністю медіа і громадських об'єднань.

До того ж запит прокурора повинен містити конкретні обставини можливого порушення інтересів держави. Інформація з обмеженим доступом може отримуватися лише з дотриманням спеціального законодавства.

Незаконні вимоги прокурора можуть бути предметом судового контролю. Водночас можливість окремого оскарження конкретного запиту залежить від його змісту та правових наслідків.

Навіщо взагалі потрібні ці повноваження

Результати роботи прокуратури свідчать про масштаб державних інтересів, які потребують судового захисту. У 2026 році суди задовольнили вимоги прокурорів щодо активів на 77,5 млрд грн. Реально виконано судові рішення щодо активів на 108 млрд грн, з урахуванням рішень попередніх років.

Йдеться не лише про гроші. Завдяки прокурорським позовам повертали державі незаконно відчужені будівлі, землі, історичні пам'ятки та стратегічні об'єкти.

Таким чином, законопроєкт №16026 пропонує законодавчо врегулювати механізм, який уже використовується для захисту державного майна та бюджетних коштів. Водночас його положення мають забезпечити баланс: надати прокурорам необхідні процесуальні інструменти, але не допустити повернення необмеженого загального нагляду.

Саме ефективність цих запобіжників, а не лише задекларована мета документа, стане головним критерієм оцінки запропонованих змін.

Як раніше писав OBOZ.UA, Конституційний Суд України 29 вересня 2026 року визнав неконституційним окремий припис частини четвертої статті 29 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Йдеться про норму, яка передбачала можливість встановлення тимчасових обмежень прав фізичних і юридичних осіб.