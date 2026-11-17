Незалежність НБУ, гарантована законом, є критично важливою для стабільності України: заява МВФ

Незалежність Національного банку України (НБУ), гарантована законом, залишається однією з головних умов макрофінансової стабільності країни. На цьому наголосили представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) після переговорів з українською владою про наступні перегляди програми фінансування.

Про це йдеться в офіційній заяві керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея, оприлюдненій 16 листопада. Грей, зокрема, зазначив, що Нацбанк має й надалі проводити незалежну монетарну політику, спрямовану на стримування інфляції та стабілізацію інфляційних очікувань.

"Незалежність НБУ, із гарантіями, закріпленими законом, залишається критично важливою опорою для підтримання макрофінансової стабільності", – наголосив представник фонду.

За словами Грея, нові інфляційні ризики виникають через внутрішні та зовнішні шоки пропозиції. Тож Нацбанк має продовжувати дотримуватися обраної монетарної політики.

МВФ також вважає, що гнучкий валютний курс слід зберегти: він допомагає пом’якшувати економічні потрясіння та захищати міжнародні резерви України.Фонд попереджає: через посилення цінового тиску та очікуване продовження війни НБУ буде складніше досягти цільового показника інфляції у 5%.

При цьому МВФ оцінює рівень ліквідності, капіталу та прибутковості банків як достатній. Водночас через російські атаки на підприємства, логістичну та експортну інфраструктуру ризики зростають. Щоб не допустити накопичення боргів і погіршення якості банківських кредитів, важливо вчасно фінансувати чинні державні програми підтримки бізнесу.

МВФ переглянув прогноз для економіки України

За оцінками Фонду, економічна ситуація погіршилася через посилення російських атак, зокрема на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру. Прогноз також передбачає, що війна триватиме протягом 2027 року. Тепер МВФ прогнозує, що український ВВП скоротиться на 0,5% у 2026 році та на 1% у 2027-му. Фонд оцінює ризики для економіки як переважно негативні.

Окремою проблемою залишається нестача зовнішнього фінансування. За оцінками представників МВФ, у 2027 році Україні бракуватиме $32-34 млрд, а у 2028-му – ще $17 млрд. Українська влада та фахівці Фонду працюють із міжнародними партнерами, щоб отримати необхідні фінансові гарантії.

За таких умов МВФ закликає обережно формувати бюджет на 2027 рік. Зокрема, влада має контролювати державні видатки, не допускати перевищення запланованих витрат і шукати додаткові джерела доходів.

Серед головних пріоритетів Фонд називає скорочення тіньової економіки та реформу спрощеної системи оподаткування. Представники МВФ вважають, що це збільшить бюджетні надходження й допоможе створити рівніші умови для бізнесу.

Як повідомляв OBOZ.UA, також країни G7 наголосили на критичній важливості збереження незалежності НБУ. Також "Група семи" взяла відома позицію НБУ щодо законопроекту про обіг віртуальних активів.

Крім того, раніше очільник НБУ Андрій Пишний заявив, що не подавав заяви про відставку та продовжує виконувати свої обов'язки. Він також наголосив, що не має наміру залишати посаду під політичним тиском. Заява пролунала на тлі повідомлень про нібито очікуваний розгляд депутатами Верховної Ради питання його звільнення.