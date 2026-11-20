Не лише в лікарнях: кому в Україні пропонують підвищити зарплати до 40 тис. грн

Із 1 січня 2027 року базовий оклад від 40 000 грн пропонують установити для лікарів не лише в лікарнях і поліклініках, а й у школах, спортивних установах і закладах соцзахисту. Для медсестер і фельдшерів пропонують мінімальний оклад у 27 000 грн.

Такі суми вказані в петиції № 10948 на сайті Кабінету міністрів України. Пропозиція вже набрала необхідні 25 тисяч підписів. Тепер її має розглянути Кабмін, однак нові суми ще не затверджені.

За словами авторки петиції, постанова Кабміну № 28 встановлює мінімальну оплату на рівні 20 000 грн для лікарів і 13 500 грн для медсестер. Однак формально вона не поширюється на медиків закладів освіти, спорту та соціального захисту. Їхні посадові оклади й досі визначають за постановою Кабміну № 1298 від 30 серпня 2002 року.

Тож, Кабміну пропонують змінити постанову № 28, щоб державні гарантії поширювалися на медперсонал бюджетних і комунальних закладів освіти, фізичної культури та спорту й соціального захисту. Також є пропозиція запровадити відповідальність для керівників, які скорочуватимуть ставки, аби формально виконати новий мінімум.

"Керівники закладів не повинні виконувати гарантований мінімум за рахунок скорочення ставок чи переведення на неповну зайнятість. Такі дії мають бути підставою для звільнення керівника", – написала авторка петиції.

Які зарплати пропонують медикам у 2027 році

Мінімальні базові оклади пропонують установити на рівні:

від 40 000 грн для лікарів;

від 27 000 грн для медсестер і фельдшерів;

від 14 000 грн для молодшого медичного персоналу.

Надбавки за роботу в зонах бойових дій, нічні чергування та сумісництво мають нараховувати окремо.

Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд заклав інший рівень гарантованого мінімуму:

30 000 грн для лікарів;

20 000 грн для медичних сестер та братів.

На охорону здоров’я в проєкті передбачено 292,5 млрд грн, зокрема 225 млрд грн на Програму медичних гарантій – на 33,5 млрд грн більше, ніж у 2026 році. Також міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначав, що МОЗ опрацьовує зміни до постанови, яка визначає мінімальну оплату праці медиків.

Що уряд відповідав на попередню петицію

У серпні 2026 року необхідну кількість підписів зібрала інша петиція про оплату праці медиків. У ній пропонували встановити мінімальну зарплату для середнього медперсоналу на рівні 25 000 грн, а для лікарів – щонайменше 40 000 грн після вирахування податків.

У відповідь прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України опрацьовують фінансування підвищення зарплат. За його словами, МОЗ визначило підвищення оплати праці медиків одним із пріоритетів Програми медичних гарантій у бюджетному запиті на 2027 рік.

Як повідомляв OBOZ.UA, у 2027 році українським підприємствам, які мають статус критично важливих, доведеться підвищити зарплати працівникам для збереження можливості бронювання від мобілізації. У разі зростання мінімальної зарплати, зарплатний рівень сягне 28 638 грн (або 23 865 грн для підприємств, що працюють на територіях бойових дій) на місяць.