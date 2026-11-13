НБУ хоче вилучити з обігу 10 копійок: коли монетами не можна буде розрахуватися в магазинах

В Україні можуть остаточно прибрати з готівкового обігу монети номіналом 10 копійок. Національний банк (НБУ) пропонує з 1 лютого 2027 року зробити їх недійсними для розрахунків – тобто магазини більше не прийматимуть такі монети від покупців і не видаватимуть їх як решту. Натомість суми в чеках за готівкової оплати округлюватимуть до найближчих 50 копійок.

Водночас українці зможуть безкоштовно обміняти накопичені 10 копійок на інші гроші. Відповідний проєкт постанови НБУ виніс на громадське обговорення 13 листопада 2026 року, повідомляє регулятор.

Зауваження та пропозиції до нього прийматимуть до 22 листопада включно. Тобто остаточного рішення про дату вилучення монет поки немає.

Коли 10 копійок перестануть приймати в магазинах

Поступове вилучення цих монет Нацбанк розпочав ще 1 жовтня 2025 року. Тоді регулятор припинив їх карбування та поповнення ними готівкового обігу. Монети, які потрапляють до банків, більше не повертають у каси для видачі клієнтам, а передають до НБУ.

Однак наразі 10 копійок залишаються законним платіжним засобом. Якщо покупець має такі монети, він може ними розрахуватися, а продавець – видати ними решту, якщо вони є в касі.

Тепер Нацбанк пропонує завершити цей процес. Якщо постанову ухвалять, із 1 лютого 2027 року 10 копійок втратять статус платіжного засобу. Для підприємств і підприємців передбачать перехідний період до 16 лютого, щоб здати залишки монет до банків.

Як зміняться ціни в чеках після вилучення 10 копійок

Після вилучення монет загальну суму готівкової покупки округлюватимуть за єдиними правилами – до найближчих 50 копійок:

якщо сума закінчується на 1–24 копійки – її округлять униз до цілої гривні;

якщо на 25-49 копійок – угору до 50 копійок;

якщо на 51-74 копійки – униз до 50 копійок;

якщо на 75-99 копійок – угору до наступної цілої гривні.

Наприклад, якщо загальна сума покупки становить 125,23 грн, покупець заплатить 125 грн. Якщо чек на 125,38 грн – сума становитиме 125,50 грн. А 125,78 грн округлять до 126 грн.

Важливо: за безготівкової оплати ціни не округлюватимуть. Якщо покупець розраховується карткою або телефоном, з рахунку спишуть точну суму чека, включно з копійками.

Де обміняти 10 копійок і до якого часу

Українцям не доведеться поспішати в магазини чи банки, щоб позбутися монет. НБУ передбачив тривалий період для їх обміну без комісії.

Зокрема, за пропозицією регулятора:

до 31 січня 2028 року включно обмінювати 10 копійок можна буде в усіх банках України;

з 1 лютого 2028 року до 31 січня 2030 року – у Національному банку та чотирьох уповноважених банках: ПриватБанку, Ощадбанку, ПУМБ і Райффайзен Банку.

Обмінювати монети можна буде на інші монети та банкноти, які перебувають в обігу, без стягнення плати. Суми обміну мають бути кратними 50 копійкам.

НБУ вже вилучив із готівкового обігу такі монети:

1 копійка – з 1 жовтня 2019 року.

2 копійки – з 1 жовтня 2019 року.

5 копійок – з 1 жовтня 2019 року.

25 копійок – з 1 жовтня 2020 року.

Монети номіналом 1 грн старого зразка (до 2018 року, жовті) поступово вилучають із обігу з 1 жовтня 2020 року, але вони залишаються законним платіжним засобом.

Як повідомляв OBOZ.UA, також НБУ вилучає з обігу паперові 50 і 200 гривень. Однак не всі, а лише ті, які були випущені у 2003-2007 роках.