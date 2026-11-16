Найбагатша росіянка потрапила під нові санкції ЄС: кого ще покарали та які компанії опинилися під ударом

ЄС (Європейський Союз) запровадив санкції проти 113 фізичних та юридичних осіб, серед яких близько 40 російських банків, нафтопереробні заводи, платіжний сервіс "ЮMoney", засновниця Wildberries Тетяна Кім та компанії, пов'язані з перевезенням російської нафти. Для підсанкційних осіб передбачено замороження активів і заборону на надання коштів, а фізичним особам також заборонено в'їзд до ЄС.

Рішення ухвалили 16 листопада 2026 року у відповідь на продовження російських атак по Україні, зокрема на цивільну та критичну інфраструктуру. У Раді ЄС наголошують, що нові обмеження мають позбавити Кремль частини фінансових ресурсів, які використовуються для підтримки воєнної машини.

Кого Євросоюз додав до санкційного списку

Загалом під нові обмеження потрапили 113 осіб та компаній. Із них 12 – фізичні особи, ще 101 – юридичні особи. Санкції спрямовані передусім на ті сфери російської економіки, які забезпечують значні фінансові надходження державі та допомагають підтримувати експорт енергоресурсів.

У переліку опинилися представники банківського сектору, нафтової та газової промисловості, електронної комерції, а також компанії з інших країн, які беруть участь у закупівлі, продажу та транспортуванні російської нафти.

Окрему увагу ЄС приділив так званому "тіньовому флоту" Росії – мережі суден і пов'язаних із ними компаній, які використовують для перевезення нафти в обхід міжнародних обмежень. До санкційного списку внесли не лише російські структури, а й підприємства, зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Китаї, на Сейшельських Островах та в інших юрисдикціях.

Під санкції потрапили десятки російських банків і платіжний сервіс

Одним із головних напрямів нового санкційного пакета став фінансовий сектор Росії. До переліку включили близько 40 російських банків та фінансових установ, які, за оцінкою Євросоюзу, відіграють важливу роль у забезпеченні державних доходів і фінансуванні російської економіки.

Поступове розширення обмежень проти банків має ускладнити проведення фінансових операцій, через які російська влада отримує кошти та спрямовує їх на воєнні потреби. Йдеться також про обмеження можливостей фінансових установ підтримувати діяльність компаній, пов'язаних із підсанкційними секторами.

Крім банків, ЄС запровадив обмеження проти платіжного сервісу "ЮMoney". Такі заходи мають додатково звузити можливості для проведення платежів та фінансових розрахунків усередині Росії й за її межами.

Окремим напрямом обмежень стала російська електронна комерція. До санкційного списку внесли Тетяну Кім – засновницю та власницю маркетплейсу Wildberries, одного з найбільших гравців російського онлайн-ритейлу. Також під обмеження потрапила особа, яка контролює мажоритарну частку в іншій великій російській компанії електронної комерції – Ozon.

Під обмеження потрапили російські нафтопереробні заводи

Ще одна важлива частина санкційного пакета стосується підприємств нафтогазового та енергетичного секторів. Євросоюз включив до списку компанії, які управляють російськими нафтопереробними заводами, займаються розвідкою та видобутком вуглеводнів, а також обслуговують інфраструктуру для експорту енергоресурсів.

Серед підприємств, які згадуються в санкційному переліку, – татарстанський НПЗ "ТАИФ-НК", башкортостанський "Газпром нефтехим Салават" та краснодарський "Славянск ЭКО". Обмеження також охопили нафтопереробні підприємства в Москві, Омську, Хабаровську, Орську та Саратові, а також заводи в селищах Ільський і Новошахтинський. Санкції поширилися й на окремих керівників та менеджерів компаній, пов'язаних із нафтопереробною галуззю.

Крім того, до переліку внесли підприємства, які працюють із видобутком вуглеводнів, та оператора нафтового термінала в Санкт-Петербурзі. За задумом ЄС, обмеження мають ускладнити діяльність компаній, які забезпечують видобуток, переробку та подальше постачання російської нафти.

Нові санкції проти "тіньового флоту"

Особливе місце в новому пакеті посідають структури, пов'язані з російським "тіньовим флотом". Йдеться про судна, власників, операторів та посередників, які допомагають транспортувати російську нафту й нафтопродукти, зокрема в обхід міжнародних обмежень.

Євросоюз включив до санкційного списку низку компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів, Китаю, Сейшельських Островів та Оману. За оцінкою Ради ЄС, ці структури закуповують російську сиру нафту або беруть участь у її транспортуванні та торгівлі. Серед компаній, проти яких запровадили обмеження, названі:

Lidoil DMCC;

Spikoil DMCC;

Tongoil DMCC;

Lead Capital LLC;

Lynx Ship Management FZCO;

Serpentine Marine SPC;

Stalwart Shipmanagement FZCO;

Grace Shipmanagement FZCO;

Greenlight Shipmanagement FZCO;

Cariba Carriers Ltd.;

Nitara Carriers Ltd.;

Legacy Marine.

До санкційного переліку також внесли North Fleet Ltd. Компанія володіє суднами, які використовують для перевезення російської нафти. Зокрема, у документі згадується практика перевантаження нафти з одного танкера на інший у відкритому морі – один із механізмів, який може ускладнювати відстеження походження вантажу. Під обмеження потрапила й Prospect International Shipping Limited – акціонер Citrine Marine SPC, яка володіє танкерами.

Санкції проти нафтових трейдерів та компаній-посередників

Європейський Союз також посилив тиск на підприємства, які займаються закупівлею та торгівлею російськими нафторесурсами. Серед них – компанії, зареєстровані в Об'єднаних Арабських Еміратах і Гонконгу. Зокрема, до списку внесли Amur Investments Limited, Barrelion Trading FZCO та Imperium Trading FZE з ОАЕ, а також гонконзьку Guron Trading Limited.

Окремо санкції запровадили проти Linglong Trading Group FZE та Trade X Middle East FZCO. За даними Євросоюзу, Linglong Trading Group у 2025 році забезпечила майже дві третини експорту сирої нафти з ОАЕ. Компанія пов'язана з азербайджанськими трейдерами Етібаром Ейюбом і Тахіром Гараєвим.

Trade X Middle East, за оцінкою Ради ЄС, займається оптовою торгівлею, експортом та імпортом нафти й нафтопродуктів російського походження. Також під санкції потрапила російська страхова компанія JSC Balance Insurance. У документах ЄС зазначено, що вона страхувала танкер Garuda, який перевозив російську нафту.

Хто з фізичних осіб опинився під санкціями

Окрім компаній, Євросоюз запровадив персональні обмеження проти окремих підприємців, пов'язаних із судноплавним та нафтовим бізнесом. У санкційному документі згадуються Ігор Конфіно, Данило Мосін та Сергій Гриб.

За обґрунтуванням ЄС, Ігор Конфіно та Данило Мосін керують компаніями White Agate Marine SPC, Serpentine Marine SPC та Citrine Marine SPC. Структури зареєстровані як власники кількох суден, які перевозять російську нафту та нафтопродукти. Сергій Гриб, згідно з документом, володіє російськими компаніями Omega Energy та Legacy Marine. Перша працює у сфері торгівлі нафтопродуктами, друга займається управлінням суднами.

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