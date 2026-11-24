Нардепи підтримали відкриття декларацій працівників СБУ та інших спецслужб: кого зобов'яжуть звітувати

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про повернення обов'язкового декларування для працівників СБУ та інших силових структур, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, а також про відновлення фінансового контролю за окремими категоріями військовослужбовців. Військові, які воюють, зможуть подати декларації протягом 90 днів після завершення бойових дій для них, скасування воєнного стану або звільнення зі служби – залежно від того, яка обставина настане першою.

За законопроєкт №16220 проголосували 287 народних депутатів, повідомила пресслужба Верховної Ради (поіменне голосування – за посиланням). За фракціями та групами голоси розділилися так:

"Слуга народу" – 190;

"Європейська солідарність" –15;

"Батьківщина" – 10;

"Платформа за життя та мир" – 15;

"Довіра" – 14;

"За майбутнє" – 10;

"Голос" – 13;

"Відновлення України" –11;

позафракційні –15.

Зміни стосуються не лише співробітників Служби безпеки України, а й військовослужбовців низки інших структур. Водночас, документ передбачає різні правила та строки подання декларацій залежно від того, чи залучена людина безпосередньо до бойових дій.

Кого стосуватиметься обов'язкове декларування

Законопроєкт передбачає повернення фінансового контролю для категорій військовослужбовців та працівників силових структур, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях. Зокрема, йдеться про співробітників СБУ, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, Збройних сил України, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейських поліції особливого призначення.

Для тих, хто не залучений до бойових дій, пропонують скасувати спеціальне відтермінування подання декларацій і повернути звітування у звичайні строки. Таким чином, участь у бойових діях стане ключовим критерієм, який визначатиме, коли саме військовослужбовець або правоохоронець має звітувати про свої доходи та майно.

Окремо документ передбачає, що військовослужбовці, які не подавали декларації за звітні періоди починаючи з 2021 року, повинні будуть зробити це протягом 90 календарних днів після набрання законом чинності. Водночас для окремих категорій, визначених законопроєктом, передбачені винятки.

Коли мають подавати декларації військові, які воюють

Для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у бойових діях, передбачили окремий механізм подання декларацій. Їм пропонують надати 90 календарних днів для звітування після настання однієї з визначених обставин. Відлік цього строку починатиметься після:

припинення або скасування воєнного стану;

припинення безпосередньої участі у бойових діях;

звільнення з військової служби.

Визначальним буде момент настання першої з цих обставин. Аналогічний порядок планують застосовувати до поліцейських поліції особливого призначення, які залучені до бойових дій.

Що зміниться для декларацій працівників спецслужб

Окремий блок законопроєкту присвячений співробітникам СБУ та інших силових структур, декларації яких можуть бути обмежені в публічному доступі з міркувань безпеки. Документ передбачає вдосконалення механізму обмеження доступу до інформації про майно та доходи окремих військовослужбовців, а також відновлення відкритості декларацій після зникнення підстав для таких обмежень.

Тобто йдеться не лише про повернення обов'язку подавати декларації, а й про визначення правил, за яких інформація про фінансовий стан працівників силових структур може бути доступною громадськості або тимчасово закритою. У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що необхідність змін пов'язана з чинними правилами, які дозволяють широкому колу військовослужбовців відкладати декларування незалежно від їхньої фактичної участі у бойових діях. Через це фінансовий контроль за частиною посадовців не здійснюється вчасно, а декларації за кілька звітних періодів залишаються неподаними.

Президент Володимир Зеленський подав документ до Верховної Ради 9 листопада як невідкладний. Необхідність відновлення фінансового контролю за окремими категоріями силовиків виникла на тлі низки резонансних корупційних розслідувань, зокрема щодо представників СБУ та Національної поліції.

Зокрема, увагу до питання посилили розслідування НАБУ та САП, а також оголошення підозр високопосадовцям у межах операції "Карфаген". На цьому тлі повернення декларування розглядається як один із механізмів посилення контролю за доходами та майном представників силових структур.

Під час розгляду законопроєкту в парламентському Комітеті з питань антикорупційної політики керівник апарату СБУ Олег Головаш заявив, що відомство підтримує запропоновані зміни та відновлення фінансового контролю. Водночас у Службі безпеки планують подати пропозиції до документа до другого читання, щоб додатково врахувати ризики для працівників, які займаються контррозвідувальною діяльністю.

Законопроєкт №16200 поки що підтриманий лише в першому читанні. Після голосування депутати також погодили скорочення строків підготовки документа до другого читання, тож його планують оперативніше доопрацювати.

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