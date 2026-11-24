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На 6 років за банківську картку, або Переможна хода безготівки, шахрайства й спаму
Що варто знати про банківські перекази.
Джерело: Створено за допомогою ШІ
Як повідомив НБУ, за дев’ять місяців 2026 року українці провели понад 7,5 млрд операцій із платіжними картками,
а їхня сума склала майже 6 трлн грн.
Так от, із цієї кількості понад 7,2 млрд операцій були безготівковими -
на загальну суму понад 4 трлн грн.
Якщо порівнювати з тим, що було минулоріч за такий саме період, то кількість цих платежів зросла на 7,5%, а їхня сума – на 16,6%.
При цьому за три квартали поточного року:
кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах зросла на 5,2%, тобто до 587,8 тис.;
кількість торговельних точок і пунктів надання послуг, де приймають платіжні картки, – на 18,4%, тобто до 727,2 тис.;
кількість самих платіжних карток – на 3,9%, тобто до 154,5 млн.
В цьому, безперечно, зіграли свою роль різноманітні пільги й кешбеки,
а з іншого боку – постійно зростаюча незручність готівкових розрахунків (немов би навмисно це роблять!),
особливо металевими грошима.
Одного разу навіть чув:
"Хто вигадав оці ДВІ ГРИВНІ, що ззаду не відрізняються від ОДНОЇ, – розстріляв би"!
Ну – це вплив війни…
Й водночас – шлях до безготівкових розрахунків.
Коли, звісно, та сама війна їм не заважає.
Щодо ж цього вислову – не погоджусь не стільки з "розстріляв би", скільки з термінологією,
бо майже не відрізняються на монетах шановні Володимир і Ярослав, але вони розташовані там зовсім не "ззаду":
це (герби або обличчя) – якраз лицьовий/головний бік (науково – аверс),
а от де одиниця чи двійка (номінал) – це й є "ззаду", тобто зворотній бік (реверс),
як би це не було для багатьох дивно.
Хай там як – хай живе безготівка!
Втім, більше карток – зростають водночас і карткові зловживання,
тому президент нещодавно й підписав закон, який доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1,
яка встановлює покарання не лише для організаторів фінансових махінацій, а й для громадян, які їм допомагають,
тобто "дропів" – тих, хто за гроші віддає стороннім особам свої власні платіжні картки, а також відповідні реквізити-паролі.
Кримінальна відповідальність настає при цьому лише в тому разі, коли таке робиться свідомо для фінансового шахрайства або інших злочинів.
Тож – злочини й покарання:
передача власної картки або доступу до рахунку для незаконних операцій – штраф від 5 100 до 17 000 грн;
отримання, купівля, зберігання чи збут чужих карток для шахрайства – штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження волі до трьох років або ув’язнення на строк від 2 до 4 років;
повторний злочин або дії у складі організованої групи – штраф від 85 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.
(Для звільнення від відповідальності порушник мусить сам звернутися до правоохоронців, зізнатися й допомогти викрити злочинців.)
Вважаю крок держави цілком правильним:
не буде посібників – не буде й злочинів.
Таким чином, 6 років за ґратами за участь своєю карткою в організованій групі – це "саме те".
Адже з-за таких постійно страждають і доброчесні володарі карток, яких шмонають все жорсткішими моніторингами!
Ще проблема – "задрав" регулярний банківський спам.
Це зовсім не така дрібниця, як здається:
бо невідомо, повідомлення важливе, чи це чергова самореклама або "Як ми Вам подобаємось?" -
от і доводиться вводити пароль, щоб прочитати чергове лайно -
зазвичай пропаганду, між іншим, тих самих безготівкових розрахунків,
а на телефоні в цей час улюблений мобільний оператор вже власним спамом заважає переглянути спам від улюбленого банка.
Й не треба робити вигляд, буцімто держава тут ні до чого, -
в неї достатньо важелів, щоб із спамом боротись
(можна навіть гуманно: не 6 років давати, а 4-5),
а крім того, варто мені було свого часу зареєструватись приватним підприємцем (пенсії, щоб жити, не вистачає), як того ж дня зателефонували/заесемесили
[привіт розрекламованому захистові персональних даних]
п’яток банків,
конкуруючий мобільний оператор
і навіть потенційний бухконсультант…
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