Блог | На 6 років за банківську картку, або Переможна хода безготівки, шахрайства й спаму

Що варто знати про банківські перекази.

Як повідомив НБУ, за дев’ять місяців 2026 року українці провели понад 7,5 млрд операцій із платіжними картками,

а їхня сума склала майже 6 трлн грн.

Так от, із цієї кількості понад 7,2 млрд операцій були безготівковими -

на загальну суму понад 4 трлн грн.

Якщо порівнювати з тим, що було минулоріч за такий саме період, то кількість цих платежів зросла на 7,5%, а їхня сума – на 16,6%.

При цьому за три квартали поточного року:

кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах зросла на 5,2%, тобто до 587,8 тис.;

кількість торговельних точок і пунктів надання послуг, де приймають платіжні картки, – на 18,4%, тобто до 727,2 тис.;

кількість самих платіжних карток – на 3,9%, тобто до 154,5 млн.

В цьому, безперечно, зіграли свою роль різноманітні пільги й кешбеки,

а з іншого боку – постійно зростаюча незручність готівкових розрахунків (немов би навмисно це роблять!),

особливо металевими грошима.

Одного разу навіть чув:

"Хто вигадав оці ДВІ ГРИВНІ, що ззаду не відрізняються від ОДНОЇ, – розстріляв би"!

Ну – це вплив війни…

Й водночас – шлях до безготівкових розрахунків.

Коли, звісно, та сама війна їм не заважає.

Щодо ж цього вислову – не погоджусь не стільки з "розстріляв би", скільки з термінологією,

бо майже не відрізняються на монетах шановні Володимир і Ярослав, але вони розташовані там зовсім не "ззаду":

це (герби або обличчя) – якраз лицьовий/головний бік (науково – аверс),

а от де одиниця чи двійка (номінал) – це й є "ззаду", тобто зворотній бік (реверс),

як би це не було для багатьох дивно.

Хай там як – хай живе безготівка!

Втім, більше карток – зростають водночас і карткові зловживання,

тому президент нещодавно й підписав закон, який доповнює Кримінальний кодекс новою статтею 201-1,

яка встановлює покарання не лише для організаторів фінансових махінацій, а й для громадян, які їм допомагають,

тобто "дропів" – тих, хто за гроші віддає стороннім особам свої власні платіжні картки, а також відповідні реквізити-паролі.

Кримінальна відповідальність настає при цьому лише в тому разі, коли таке робиться свідомо для фінансового шахрайства або інших злочинів.

Тож – злочини й покарання:

передача власної картки або доступу до рахунку для незаконних операцій – штраф від 5 100 до 17 000 грн;

отримання, купівля, зберігання чи збут чужих карток для шахрайства – штраф від 51 000 до 85 000 грн, обмеження волі до трьох років або ув’язнення на строк від 2 до 4 років;

повторний злочин або дії у складі організованої групи – штраф від 85 000 до 170 000 грн або позбавлення волі на строк від 4 до 6 років.

(Для звільнення від відповідальності порушник мусить сам звернутися до правоохоронців, зізнатися й допомогти викрити злочинців.)

Вважаю крок держави цілком правильним:

не буде посібників – не буде й злочинів.

Таким чином, 6 років за ґратами за участь своєю карткою в організованій групі – це "саме те".

Адже з-за таких постійно страждають і доброчесні володарі карток, яких шмонають все жорсткішими моніторингами!

Ще проблема – "задрав" регулярний банківський спам.

Це зовсім не така дрібниця, як здається:

бо невідомо, повідомлення важливе, чи це чергова самореклама або "Як ми Вам подобаємось?" -

от і доводиться вводити пароль, щоб прочитати чергове лайно -

зазвичай пропаганду, між іншим, тих самих безготівкових розрахунків,

а на телефоні в цей час улюблений мобільний оператор вже власним спамом заважає переглянути спам від улюбленого банка.

Й не треба робити вигляд, буцімто держава тут ні до чого, -

в неї достатньо важелів, щоб із спамом боротись

(можна навіть гуманно: не 6 років давати, а 4-5),

а крім того, варто мені було свого часу зареєструватись приватним підприємцем (пенсії, щоб жити, не вистачає), як того ж дня зателефонували/заесемесили

[привіт розрекламованому захистові персональних даних]

п’яток банків,

конкуруючий мобільний оператор

і навіть потенційний бухконсультант…