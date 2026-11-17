МВФ погіршив прогноз для України: що буде з економікою у 2027 році

Міжнародний валютний фонд (МВФ) значно погіршив прогноз динаміки економіки України. Так, замість зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року на 1% та його прискорення до 3,5% наступного року тепер Фонд очікує зменшення ВВП цього року на 0,5%, а наступного року – до 1,0%.

Про це йдеться в офіційній заяві керівника місії МВФ в Україні Гевіна Грея, оприлюдненій 16 листопада. Він зазначив, що економічний прогноз суттєво переглянули у бік погіршення порівняно з першим переглядом на тлі та факторів, як:

ускладнення безпекової ситуації через інтенсифікацію російських обстрілів ;

; посилення ударів по економічній інфраструктурі;

імовірності, що війна триватиме впродовж усього 2027 року.

У МВФ вважають, що, попри зусилля уряду України, спрямовані на збереження макроекономічної стабільності та загальної стійкості, прогноз залишається вкрай невизначеним, оскільки війна продовжує завдавати тяжких втрат населенню та економіці.

Також у Фонді наголосили, що через високі витрати на оборону та відбудову українська влада має узгоджувати будь-які необоронні видатки з обмеженими фінансовими можливостями задля збереження боргової стійкості.

"Органи влади повинні ретельно обмежувати нові ініціативи щодо витрат лише програмами, які приносять значні економічні та соціальні результати, щоб пріоритезувати ресурси для найпріоритетніших потреб", – резюмували у Фонді.

У МВФ заступилися за Нацбанк

Крім того, представник МВФ назвав однією з головних умов макрофінансової стабільності країни гарантовану законом незалежність Національного банку України (НБУ). За словами Грея, Нацбанк має й надалі проводити незалежну монетарну політику, спрямовану на стримування інфляції та стабілізацію інфляційних очікувань.

"Незалежність НБУ, із гарантіями, закріпленими законом, залишається критично важливою опорою для підтримання макрофінансової стабільності", – сказав представник фонду.

Також він наголосив, що нові інфляційні ризики виникають через внутрішні та зовнішні шоки пропозиції. Тож Нацбанк має продовжувати дотримуватися обраної монетарної політики.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, НБУ прогнозує, що споживча інфляція у 2026 році становитиме не 10%, як заявлялося раніше, а 12,5%. Це означає, що ціни в Україні зростатимуть швидше, ніж передбачалося раніше.