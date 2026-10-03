Міністр фінансів пояснив, скільки коштів потрібно в Україні: проблема залишається
Сергій Марченко.
Джерело: mof.gov.ua
Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що Україна може отримати 29,5 млрд доларів від партнерів, якщо виконає свої зобов'язання. Проте навіть після цього залишатиметься незакрита потреба на оборону.
Про це йдеться в роз'ясненні міністра фінансів на його сторінці в Facebook. До кінця року Україні необхідно отримати фінансування на невійськові потреби бюджету в 29,5 млрд доларів. "І ми їх отримаємо, якщо виконаємо всі узгоджені зобовʼязання з нашої сторони. Виконаємо спільно Парламент та Уряд. Закони та постанови. Фінансового розриву не буде якщо ми в повній мірі виконаємо свою домашню роботу щодо наших зобовʼязань", – пояснив він.
Окремо є гарантовані кошти від ЄС в межах USL на потреби оборони (закупівлі зброї та дронів). Вони є безумовними. Тобто, ми їх точно отримаємо. Сьогодні доступними до вибірки до кінця 2026 року залишаються 17 млрд євро. "Щодо цих коштів домовились з Єврокомісією прискорити роботу над максимально швидким погодженням запитів, які подає Україна", – пояснив Марченко.
Міністр фінансів пояснив, ск...
Джерело: Facebook Сергія Марченка
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Крім того, в серпні 2026 року Міноборони задекларували додаткову оборонну потребу розміром 27 млрд доларів. "Цей тиждень, разом з представниками Міноборони та Єврокомісії ми проводили зустрічі в Брюсселі де обговорили можливі шляхи закриття цієї потреби. Ми напрацювали план і показали наше бачення, але це не означає що цієї проблеми немає", – пояснив Марченко.
За рахунок внутрішніх ресурсів Україна покриє понад 7 млрд доларів з цієї потреби. Це економія і перерозподіл видатків. Ще близько 12 млрд доларів – знайдуть "спільними зусиллями".
"Решта коштів є критичною потребою і ми працюємо спільно з Міністерством оборони над визначенням джерела покриття. Єврокомісія не зможе її покрити через відсутність у них відповідних інструментів в цьому році. В цілодобовому режимі продовжуємо працювати з партнерами для забезпечення всіх потреб українського бюджету. Будемо інформувати щодо прогресу", – пояснив він.
Як повідомляв OBOZ.UA:
Кабмін запровадив жорсткий режим економії бюджетних коштів, які наразі не йдуть на потреби оборони. Уряд планує заощадити 70 млрд грн, які мають повністю спрямувати на фінансування Сил оборони.
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