Курс вийшов на історичний рекорд: долар в Україні вперше коштує дорожче 45 грн

На 6 жовтня Національний банк України (НБУ) розрахував офіційний курс долара на рівні 45,06 грн. Це новий історичний рекорд. Минулий максимум був усиновлений 11 червня – на 8 коп. нижче поточного рівня (44,98 грн/дол.)

Про це свідчать дані на сайті НБУ. У 2024 та 2025 році вартість долара 6 жовтня становила 41,2 грн.

Курс долара НБУ на 6 жовтня 2026. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Євро при цьому далеке від рекордів. За останню добу євровалюта подешевшала на 5 коп., до 50,48 грн. Історичний же максимум євро був встановлений 24 серпня і становить 52,25 грн.

Курс євро НБУ на 6 жовтня 2026. Джерело: bank.gov.ua (скриншот)

Ситуація частково пояснюється падінням євро і зростанням долара на глобальному ринку. Так, 5 жовтня єдина європейська валюта подешевшала приблизно на 0,6% – до 1,12 дол.

У державному бюджеті на 2026 рік було "закладено" курс долара у 45,7 грн. У макроекономічному прогнозі для бюджету-2027 середній курс розрахований на рівні 47,1 грн/дол. (на кінець року – 48,3 грн).

Водночас вранці 5 жовтня українські банки виставили курс на рівні 44,73/45,28 грн (купівля/продаж). Це на 10 коп. нижче в купівлі, але на 31 коп. вище в продажу, ніж було в п’ятницю, 2 жовтня.

Загалом, як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий, за прогнозом, до 11 жовтня вартість валюти в банках і обмінниках коливатиметься в межах 44,6-45,1 грн. За його підрахунками, різниця курсів купівлі в банках становитиме 20-30 коп. і 30-50 коп. в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу –10-20 коп. у банках і 30-50 грн в обмінниках.

"Після підвищення облікової ставки до 16% гривневі активи отримали додаткову підтримку. Депозитні ставки сягають 17-17,5%, а гривневі ОВДП можуть приносити близько 16,5% річних. Це створює для населення "альтернативу обмінникам", що дає НБУ підстави очікувати, що початок жовтня пройде без різкого курсового розгону", – розповів банкір.

Раніше OBOZ.UA писав, у якій валюті українці вважають за краще зберігати гроші в банках. Це не долар і не євро.