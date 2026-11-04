Курс долара зміниться ще до кінця року: українцям розповіли, чого очікувати

Після стрибка готівкового долара до 47,05 грн, Національний банк України (НБУ) збільшив продаж валюти, завдяки чому курс у деяких обмінниках опустився до 46,10 грн, а в банках – до 45,95 грн. До кінця року долар може не подорожчати за звичним сезонним сценарієм, а навпаки – подешевшати до 45,5-45,7 грн на тлі валютних інтервенцій НБУ.

Про це розповів президент Асоціації українських банків Андрій Дубас в коментарі Київ24. Він вважає, що за наявності достатніх золотовалютних резервів Нацбанк здатний стримувати валютний ринок.

Чому долар різко подорожчав

В Україні протягом багатьох років спостерігалася певна сезонність валютного ринку. Зазвичай із початку року до літа гривня зміцнювалася, а іноземні валюти дешевшали. Натомість у другій половині року, приблизно з середини літа й до грудня, долар та інші валюти традиційно починали дорожчати.

Однак цього року ситуація може розвиватися інакше. На валютний ринок впливає цілий комплекс факторів, серед яких – наслідки повномасштабної війни, інфляційні процеси та подорожчання енергоресурсів на світових ринках.

За словами Дубаса, важливу роль відіграли події, що почалися у лютому 2026 року на тлі конфлікту в Ормузькій протоці. Вони спричинили значне зростання вартості нафти, а згодом і нафтопродуктів. Це безпосередньо позначилося на українській економіці, адже країна імпортує пальне, розраховуючись за нього в іноземній валюті.

Відповідно, коли нафта дорожчає на міжнародних ринках, зростають і витрати на закупівлю пального для України. Такий процес збільшує потребу в іноземній валюті, а також може впливати на ціни товарів і послуг усередині країни. Зростання цін, своєю чергою, стає одним із факторів, які враховує Національний банк під час визначення валютної політики.

Як Нацбанк зупинив стрибок курсу

Останнім часом готівковий долар почав стрімко дорожчати. Якщо раніше його вартість на ринку становила близько 44,95 грн, то згодом курс піднявся до 47,05 грн. Такий рух став сигналом для Національного банку, який побачив у ситуації певні ризики.

НБУ збільшив обсяги продажу іноземної валюти, це один із механізмів, за допомогою якого регулятор може впливати на співвідношення попиту та пропозиції на валютному ринку. Принцип роботи досить простий. Коли люди та бізнес активно купують долари, попит на валюту зростає.

За інших рівних умов це може призводити до підвищення її вартості. Якщо ж на ринку з'являється додаткова пропозиція, зокрема завдяки продажу валюти Нацбанком, тиск на курс зменшується.

Саме такий ефект, за словами Дубаса, українці могли спостерігати після збільшення валютних інтервенцій регулятора. Курс у готівкових обмінниках опустився з 47,05 грн до 46,10 грн. Водночас у деяких банківських касах долар можна було придбати за 45,95 грн. Банкір припускає, що зниження може продовжитися, оскільки ефект від збільшення пропозиції валюти не обов'язково обмежується одним днем.

Чому долар може не подорожчати до кінця року

Ще одним важливим фактором є інфляція. За прогнозом Національного банку, її рівень за підсумками року може перевищити 12%, це суттєво більше за початкові очікування, які передбачали інфляцію приблизно на рівні 8-9%. Згодом прогноз погіршувався, а оцінки зростання цін наближалися до 10%. Тепер очікуваний показник перевищує 12%, що свідчить про посилення інфляційного тиску в економіці.

Водночас, високий рівень інфляції не означає, що долар обов'язково має дорожчати відповідно до певного графіка. На валютний курс впливають не лише ціни, а й дії регулятора, обсяги попиту на валюту, її пропозиція та наявні резерви.

Дубас вважає, що Національний банк має достатній обсяг золотовалютних резервів, аби й надалі стримувати різкі коливання курсу. Завдяки цьому регулятор може не допустити надмірного подорожчання іноземних валют відносно гривні.

За його оцінкою, до кінця року долар може перебувати в межах приблизно 45-47 грн, а потенційний курс наприкінці року – становити 45,5-45,7 грн. Таким чином, звичного сезонного зростання вартості американської валюти може не відбутися.

Важливо, що йдеться саме про прогноз банкіра, а не про гарантований курс. Валютний ринок залишається чутливим до економічних і геополітичних подій, а рішення Нацбанку можуть змінюватися залежно від ситуації.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в НБУ вирішили переглянути правила визначення валютних курсів і міжбанківських ставок і запровадити окремий довідковий курс гривні до євро, який щодня розраховуватимуть станом на 12:00. Втім, безпосередньо на правила купівлі та продажу валюти для населення це не вплине.