Крим повністю знеструмлений, у містах зникло опалення: що відомо про масштабну аварію

26 листопада 2026 року тимчасово окупований Крим і Севастополь повністю залишилися без електроенергії через аварію на енергетичних об'єктах за межами півострова, а в частині Керчі виникли перебої з опаленням. Окупаційні енергетики заявляють про роботу над відновленням електропостачання, однак терміни повернення світла поки не називають.

Про відключення електроенергії на всьому півострові повідомили окупаційні "Крименерго" та "Севастопольенерго". Причиною називають аварію на енергетичних об'єктах за межами Криму, через яку регіон залишився без напруги.

За повідомленнями окупаційних структур, перебої охопили весь Крим. Окремо про повне знеструмлення Севастополя заявили в місцевому підприємстві, яке відповідає за електропостачання міста. Енергетики закликали жителів тимчасово вимкнути електроприлади з мережі.

У "Севастопольенерго" заявили, що фахівці вживають необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення електропостачання. Водночас, конкретних прогнозів щодо часу повернення світла не надали, пообіцявши повідомляти про подальші зміни додатково.

У Керчі через перебої зі світлом виникли проблеми з опаленням

Наслідки аварії відчули не лише жителі Севастополя та інших населених пунктів, а й Керчі. Через перебої з електропостачанням частина міста залишилася без опалення. Окупаційна адміністрація Керчі також попередила про можливі проблеми в роботі тролейбусів. У разі необхідності електротранспорт планують замінити автобусами, щоб забезпечити перевезення пасажирів.

Поки невідомо, наскільки масштабними будуть перебої з транспортом та опаленням і як довго вони триватимуть. Ситуація залежатиме від того, наскільки швидко енергетики зможуть усунути аварію та відновити подачу електроенергії.

Масштабне знеструмлення відбулося на тлі попередніх обмежень електропостачання, які окупаційна влада запровадила на півострові з 25 листопада. Тоді жителів попередили про зниження потужності електропостачання на період до 10 днів, пояснивши це проведенням протиаварійних робіт.

За попереднім планом, потужність електропостачання мали обмежувати приблизно на 30% у денний час. Найбільші обмеження передбачалися з 12:00 до 15:00, коли споживачів могли відчутно обмежувати в доступі до електроенергії.

Очікувалося, що такі заходи торкнуться не лише населення, а й промислових підприємств та інших об'єктів, які залежать від стабільного електропостачання. Однак, нинішня аварія призвела до значно масштабніших наслідків – замість запланованого зниження потужності весь окупований півострів залишився без електрики.

Перебої можуть вплинути не лише на побут

Зниження потужності та аварійні відключення електроенергії можуть створювати проблеми для різних сфер життя окупованого Криму. Зокрема, залежність від електрики мають промислові підприємства, транспортна інфраструктура, системи опалення та об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міст.

Раніше експертка, виконавча директорка Центру глобалістики "Стратегія XXI" Оксана Іщук, звертала увагу на те, що обмеження електропостачання можуть впливати не лише на побутових споживачів, а й на промисловість та військові об'єкти, які використовують цивільну енергетичну інфраструктуру.

Наразі окупаційні енергетичні структури не повідомили про конкретні терміни ліквідації аварії. Жителів просять стежити за офіційними повідомленнями та не підключати електроприлади до мережі до нормалізації ситуації, щоб уникнути пошкодження техніки.

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