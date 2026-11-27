Кредит Україні на 45 млрд євро розсварив ЄС: які три країни відмовляються давати гроші

Європейський Союз не зміг дійти згоди щодо механізму надання Україні додаткового фінансування на 2027 рік. На позачерговому саміті в Брюсселі 26 листопада пропозицію Єврокомісії про кредит на 45 млрд євро підтримали 24 із 27 держав-членів. До цього питання лідери повернуться у грудні.

Про це, як повідомляє Радіо Свобода, заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. Він не назвав країни, які виступили проти фінансування України, але раніше про це заявляли Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія – остання свою позицію змінила.

"Ми також обговорили пропозицію Єврокомісії щодо додаткового кредиту для України. 24 держави-члени підтримали цю пропозицію. Одна з них, Болгарія, братиме участь лише в невійськовій складовій, з особливим акцентом на регіонах проживання її національної меншини. Ми повернемося до цього питання в грудні", – заявив Кошта.

Запропонований Єврокомісією додатковий кредит на 45 млрд євро передбачає виділення 25 млрд євро на оборонні потреби України та ще 20 млрд євро – на невійськову підтримку.

Німеччина проти компромісів

Перед початком саміту канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що у фінансуванні України мають брати участь усі без винятку держави Євросоюзу. Він також пов'язав це питання з досягненням домовленості щодо наступного багаторічного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.

"Минулого року нам довелося піти на компроміс, оскільки це було вже наприкінці року, але цього року я не бачу можливості це повторити", – заявив Мерц.

ЄС не погодив і наступний бюджет

Крім фінансування України на 2027 рік, лідерам Євросоюзу на позачерговому саміті не вдалося домовитися про наступний семирічний бюджет блоку на 2028-2034 роки. У ньому для України передбачено ще 100 млрд євро.

За словами Кошти, позиції країн щодо загального обсягу бюджету розділилися. Частина держав закликала до подальшого скорочення витрат, однак більшість виступила проти цього. Деякі країни навіть запропонували скасувати скорочення, які вже були передбачені.

Очікується, що домовленості щодо багаторічного бюджету ЄС та фінансування України лідери держав-членів спробують досягти у грудні.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше Європейський Союз затвердив бюджет на 2027 рік, у якому передбачив кошти на безпеку, оборону, енергетику, гуманітарну допомогу та інші спільні програми. Погоджений кошторис передбачає зокрема 650 млн євро на обслуговування боргу за Позикою на підтримку України.