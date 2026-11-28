Громади можуть втратити мільярди: в Асоціації міст заявили, що уряд проігнорував позицію нардепів

Кабінет Міністрів 27 листопада схвалив проєкт держбюджету на 2027 рік до другого читання. Урядова редакція не продовжує норму, за якою громади отримують 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), і передбачає перерахування реверсної дотації з місцевих бюджетів до державного. Верховна Рада в першому читанні підтримала пропозиції зберегти ці кошти на місцях.

Виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан у Facebook заявив, що уряд проігнорував позицію парламенту. За збереження 64% ПДФО проголосували 278 народних депутатів, за те, щоб залишити кошти реверсної дотації у громадах, – 284. "В громад хочуть забрати все", – написав Слобожан.

У дописі з нагоди Дня пам’яті жертв Голодоморів він порівняв бюджетні пропозиції уряду з радянськими колективізацією та продрозкладкою. Асоціація міст УкраїниЩо зміниться для бюджетів громадУ 2026 році до бюджетів громад зараховують 64% ПДФО, на який поширюється ця норма. Додаткові чотири відсоткові пункти громади спрямовують, зокрема, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв і підтримку підприємств тепло- та водопостачання. Якщо Рада ухвалить урядову редакцію без змін, діятиме базова частка за Бюджетним кодексом – 60%. Тобто з кожних 100 грн такого податку громада отримуватиме 60 грн замість 64 грн. Для Києва діє окремий порядок, а "військовий" ПДФО під цю норму не підпадає. Наприклад, за однакової суми сплаченого ПДФО в 1 млн грн надходження громади зменшаться на 40 тис. грн.

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Реверсна дотація – це кошти, які місцеві бюджети з вищими податковими надходженнями на одного жителя перераховують до державного бюджету. Водночас держава надає базову дотацію громадам із нижчою податкоспроможністю. За Бюджетним кодексом реверс розраховують, якщо показник надходжень на одного жителя перевищує середній по країні більш ніж на 10%. До державного бюджету перераховують половину суми понад цей поріг.

У першій редакції бюджету реверсну дотацію планували отримати від 218 громад і шести обласних бюджетів. Загалом ішлося про 21,95 млрд грн. До другого читання уряд зменшив загальну суму приблизно на 142,5 млн грн – до 21,81 млрд грн. У пояснювальній записці це пов’язали з оновленням переліку територій, де ведуться або велися бойові дії чи які тимчасово окуповані. За підрахунками Асоціації міст України, серед 218 громад у початковому переліку було 152 сільські та селищні громади.

Нагадаємо, під час опрацювання проєкту бюджету до першого читання нардепи займалися розглядом правок у сесійній залі до 04:30 ранку. OBOZ.UA окремо зібрав, які правки врахували, а які скасували.