Громадам залишать мільярди гривень: нардепи підтримали важливу зміну до Держбюджету-2027

Верховна Рада України (ВРУ) підтримала збереження 19,4 млрд грн реверсної дотації в бюджетах 218 українських громад, зокрема 152 сільських і селищних, замість їх вилучення до державного бюджету, як пропонувалося в початковому проєкті Держбюджету-2027. Тепер уряд має врахувати позицію парламенту під час доопрацювання бюджету до другого читання, щоб громади могли спрямувати ці кошти на підтримку місцевої економіки, підприємництва та створення робочих місць.

Як повідомив народний депутат Павло Бакунець ("Довіра"), його поправку щодо збереження реверсної дотації врахували частково. Зокрема, парламентарі доручили уряду збалансувати запропоновані зміни та залишити відповідні кошти в місцевих бюджетах.

Що зміниться для місцевих бюджетів

У початковому варіанті проєкту Держбюджету-2027 передбачалося застосувати механізм реверсної дотації до 218 територіальних громад. Загальний обсяг коштів, які планували вилучити з їхніх бюджетів, становив 19,4 млрд грн.

Реверсна дотація – це механізм перерозподілу коштів між місцевими та державним бюджетами. Його застосовують до фінансово спроможних громад, які мають вищі розрахункові доходи, частину ресурсів спрямовують до державного бюджету для подальшого розподілу на користь територій із меншими фінансовими можливостями.

Однак для громад, у яких працюють підприємства, є робочі місця та формується податкова база, вилучення частини доходів може суттєво вплинути на можливості фінансування місцевих потреб. Особливо гостро це питання постає в умовах повномасштабної війни, коли економічна ситуація в багатьох населених пунктах залишається складною.

Саме тому народні депутати запропонували не забирати передбачені реверсною дотацією кошти з місцевих бюджетів. Поправку підтримали парламентарі з різних областей України, її внесли майже 70 народних депутатів.

Чому громади виступили проти вилучення реверсної дотації

Аргумент на користь збереження коштів полягає в тому, що війна суттєво послабила економічну основу багатьох територіальних громад. Через систематичні російські обстріли підприємства зазнають руйнувань, виробництва зупиняються або скорочують діяльність, а місцеві бюджети втрачають частину надходжень.

За таких обставин додаткове вилучення фінансових ресурсів може створити серйозні проблеми для місцевої влади. В окремих громадах це, за оцінкою авторів поправки, може поставити під загрозу фінансову стабільність, а в інших – змусити скорочувати програми підтримки підприємництва та створення робочих місць.

Кошти, які залишаються в розпорядженні громад, можуть бути спрямовані на місцеві потреби, підтримку економічної активності, розвиток інфраструктури та інші програми. Зазначається, що це особливо важливо для територій, які намагаються відновити роботу бізнесу після руйнувань і зберегти можливості для працевлаштування мешканців.

Прихильники поправки наголошують, що місцеві бюджети мають залишатися фінансовою опорою громад, особливо в умовах війни. Вилучення значних сум із територій, які й без того зазнали економічних втрат, може ускладнити їхнє відновлення.

Як депутати проголосували за збереження реверсної дотації

Поправку №872, яку подав Бакунець, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету врахував частково. Замість безумовного ухвалення запропонованого механізму депутати доручили уряду доопрацювати його та передбачити збереження коштів реверсної дотації в бюджетах громад.

Під час розгляду законопроєкту №16000 про Державний бюджет України на 2027 рік один із парламентарів намагався домогтися відхилення цього рішення. Однак пропозиція не отримала необхідної підтримки: за збереження коштів реверсної дотації в місцевих бюджетах проголосували 284 народні депутати.

Водночас голосування за доручення уряду ще не означає, що всі відповідні бюджетні норми вже остаточно змінені. Тепер Кабінет міністрів має врахувати позицію парламенту під час доопрацювання проєкту до другого читання.

Наразі проєкт Держбюджету-2027 доопрацьовується в Кабінеті міністрів перед повторним розглядом Верховною Радою. Уряд має збалансувати бюджетні показники з урахуванням рішення депутатів про збереження реверсної дотації в місцевих бюджетах.

За позицією авторів поправки, для реалізації рішення необхідно зупинити в цій частині дію статей 99 і 100 Бюджетного кодексу України, які регулюють механізм реверсної дотації та її розподіл. Відповідні зміни мають бути відображені в доопрацьованому бюджетному документі.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, ВРУ підтримала поправку про заборону фінансування "Національного кешбеку" з державного бюджету – за неї проголосували 284 депутати, але остаточне рішення ще залежить від подальшого проходження бюджету-2027. Паралельно парламентарі розглядали пропозиції щодо зарплат військових, обмеження оплати праці посадовців, пенсій, аграрної підтримки та видатків державних установ.