Які валюти здатні обігнати долар у 2027-му: світові банки назвали голвних конкурентів

Світові банки (Goldman Sachs, ING та Morgan Stanley) прогнозують, що у 2027 році південнокорейська вона, тайванський і сінгапурський долари та малайзійський рингіт можуть зміцнитися швидше за інші азійські валюти та випередити американський долар за динамікою. Головними причинами можуть стати інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту, зростання технологічного експорту, приплив валютної виручки та очікуване послаблення валюти США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на прогнози міжнародних фінансових установ. Водночас, банкіри застерігають, що перспективи різних азійських країн суттєво відрізняються, тому не всі валюти регіону зможуть скористатися сприятливою ситуацією.

Які валюти можуть зміцнитися у 2027 році

Одним із головних фаворитів інвестиційних банків стала південнокорейська вона. Goldman Sachs прогнозує, що вона може випередити інші азійські валюти за темпами зміцнення. Схожої позиції дотримується ING, який також відносить її до найбільш перспективних валют Північної Азії.

У Goldman Sachs до переліку валют із хорошими перспективами включили також тайванський долар і малайзійський рингіт. В ING, зі свого боку, позитивно оцінюють перспективи сінгапурського долара, особливо на тлі очікуваного посилення економічної активності в Південно-Східній Азії. Таким чином, прогнози банків загалом зосереджені на валютах держав, економіки яких тісно пов'язані з виробництвом, постачанням та експортом технологічної продукції.

Особливе значення має розвиток індустрії штучного інтелекту. Для його масштабного впровадження потрібні напівпровідники, мікросхеми, сервери, системи зберігання даних та інше високотехнологічне обладнання. Значну частину цієї продукції виробляють саме азійські компанії, тому збільшення інвестицій у ШІ безпосередньо впливає на перспективи регіональних експортерів.

У Goldman Sachs звертають увагу на те, що великі капітальні витрати на розвиток штучного інтелекту продовжують підтримувати азійських виробників технологічної продукції. Крім того, довгострокові контракти на постачання обладнання свідчать про те, що значна частина попиту на наступний рік уже сформована.

Навіть у разі тимчасових коливань на фінансових ринках технологічні компанії можуть зберегти стабільний обсяг замовлень. Відповідно, країни, які отримують значні доходи від експорту такої продукції, матимуть додаткові можливості для підтримки національних валют.

Чому азійські валюти можуть випередити американський долар

Ще одним важливим чинником для валютного ринку може стати послаблення долара США. Goldman Sachs та ING закладають у свої прогнози сценарій, за якого американська валюта втратить частину позицій у 2027 році. Додаткову підтримку азійським економікам може забезпечити зниження світових цін на нафту.

Для країн, які імпортують значні обсяги енергоресурсів, дешевша нафта означає скорочення витрат на закупівлю пального та енергії. Зазначається, що це може позитивно вплинути на торговельний баланс, зменшити тиск на національні валюти та покращити економічні показники.

Водночас, слабший долар здатний зробити азійські активи привабливішими для міжнародних інвесторів. Якщо американська валюта дешевшатиме, частина капіталу може перейти на ринки країн із сильними експортними показниками та перспективами економічного зростання. У ING також звертають увагу на значення валютних надходжень від експортерів.

За словами регіональної керівниці досліджень банку в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні Діпалі Бхаргави, навіть попри певне переміщення інвестицій у валюти Південної Азії, технологічно орієнтовані валюти можуть зберегти перевагу. Вона пояснює це значним профіцитом поточного рахунку та конвертацією валютної виручки експортерами, які забезпечують національним валютам постійну підтримку.

Південнокорейська вона вже показує сильні результати

Одним із аргументів на користь прогнозів банків є динаміка валютного ринку протягом 2026 року. Південнокорейська вона вже стала одним із лідерів за темпами зміцнення серед азійських валют. За даними Bloomberg, від початку року вона подорожчала майже на 8%. Сінгапурський долар і малайзійський рингіт також увійшли до числа найкращих валют регіону за показниками динаміки.

Водночас, ситуація з тайванським доларом виявилася дещо іншою. Попри те, що Тайвань є одним із ключових учасників світового ринку напівпровідників та технологічної продукції, його національна валюта ослабла до найнижчого рівня з 2016 року. Причина полягає в тому, що місцеві експортери не повертали значну частину валютної виручки до країни. Тобто високі доходи від міжнародної торгівлі не перетворювалися на відповідний попит на національну валюту.

Однак Morgan Stanley вважає, що ситуація може змінитися. У банку бачать потенціал для зміцнення тайванського долара після відновлення позитивних настроїв на технологічному ринку. Додатковим аргументом є відносно низька оцінка цієї валюти порівняно з її фундаментальними економічними показниками.

Щодо південнокорейської вони, то її перспективи пов'язують із можливим збільшенням продажу експортерами валютної виручки. Якщо компанії активніше конвертуватимуть отримані долари у місцеву валюту, це створить додатковий попит і може сприяти її подорожчанню.

Які валюти можуть програти у 2027 році

Попри загалом позитивні очікування щодо азійського регіону, міжнародні банки не прогнозують однакового зміцнення всіх його валют. Для деяких країн економічні умови залишаються несприятливими, а внутрішні проблеми можуть переважити позитивний вплив світових тенденцій.

Зокрема, Morgan Stanley очікує, що тайський бат і надалі перебуватиме під тиском. Серед основних причин аналітики називають низькі процентні ставки, слабке економічне зростання та високу дохідність американських державних облігацій.

Останній фактор має особливе значення для міжнародного руху капіталу. Якщо інвестори можуть отримувати привабливу дохідність від американських державних паперів, у них залишається менше стимулів вкладати кошти в активи країн із нижчими ставками та більшими ризиками.

Не надто оптимістичні прогнози стосуються й індонезійської рупії та філіппінського песо. У Morgan Stanley вважають, що ці валюти можуть поступитися регіональним конкурентам через невизначеність у внутрішній політиці та повільне економічне зростання. Особливо складна ситуація склалася з індонезійською рупією. 16 листопада 2026 року вона оновила історичний мінімум, що свідчить про значний тиск на національну валюту.

Водночас, ING окремо виділяє індійську рупію серед валют із потенціалом для подальшого зміцнення. Підтримку їй можуть забезпечити стабільне економічне зростання Індії, диверсифікація міжнародних ланцюгів постачання та постійний приплив прямих іноземних інвестицій.

Чи означає це, що долар втратить позиції у світі

Прогнози Goldman Sachs, ING та Morgan Stanley не означають, що американський долар втратить статус головної світової резервної валюти або повністю поступиться місцем азійським грошам. Йдеться насамперед про можливу зміну співвідношення валютних курсів та кращу динаміку окремих азійських валют порівняно з доларом.

Важливо також розрізняти зміцнення валюти та її номінальну вартість. Наприклад, південнокорейська вона може показати кращу динаміку щодо долара, але це не означає, що одна вона коштуватиме дорожче за один долар США.

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