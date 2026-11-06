Доходи Кремля від нафти та газу бʼють рекорди: скільки заробила РФ

На тлі загострення ситуації навколо Ірану та різкого зростання цін на російську нафту податкові надходження до бюджету РФ від нафтового та газового секторів у жовтні злетіли до 971,2 млрд рублів. Це стало максимумом за останні 19 місяців.

Про це повідомляють російські медіа. Зазначається, що цей показник виявився на 9,3% (або на 82,6 млрд рублів) вищим, ніж торік, і на 518,8 млрд рублів вищим, ніж у вересні.

Ключовим чинником зростання бюджетних надходжень стало істотне подорожчання російської нафти марки Urals. У вересні її вартість становила в середньому 92 долари за барель, а у жовтні зросла до 101,46 долара, досягнувши рекордного значення з 2014 року.

У результаті надходження від податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) встановили рекорд із лютого 2024 року і становили 1,122 трлн рублів. Це на 39% більше за показники вересня і майже вдвічі перевищує рівень жовтня минулого року.

Додатково 385,6 млрд рублів надійшли до бюджету у вигляді квартального податку на додатковий дохід (ПДД). Водночас значну частину цих коштів держава повернула нафтовим компаніям: 415 млрд рублів було виплачено у вигляді демпферних субсидій для НПЗ, які від початку року неодноразово зазнавали атак українських безпілотників.

Завдяки жовтневому стрибку цін загальне відставання сировинних доходів бюджету від торішніх показників починає скорочуватися. За перші десять місяців 2026 року сукупно було зібрано 6,44 трлн рублів, що на 14% менше порівняно із січнем–жовтнем минулого року. Для порівняння, ще на початку літа відставання сягало 30%.

Попри це, Мінфін РФ уже скоригував річний прогноз нафтогазових доходів, знизивши його з початкових 8,92 трлн до 7,58 трлн рублів. Експерти попереджають, що короткостроковий сплеск котирувань не зможе повністю компенсувати падіння в попередні місяці, якщо висока ціна на нафту не протримається в довгостроковій перспективі.

Як уже повідомляв OBOZ.UA, після того як у ніч на 1 листопада в Кстові Нижньогородської області РФ було уражено НПЗ "Лукойл -Нижегороднефтеоргсинтез", у регіоні знову запровадили обмеження на продаж пального. Крім цього, на місцевих заправках відновлять чергування російські поліцейські та росгвардійці.