До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"

В Україні вцілому ухвалили закон, який спрямований на посилення боротьби з фінансовим шахрайством і незаконним використанням банківських карток та дроп-рахунків. За окремі порушення передбачені штрафи до 170 тис. грн і до восьми років ув’язнення, а покарання за шахрайські кол-центри залежатиме від конкретного правопорушення та застосовних норм закону.

Про відповідні зміні йдеться в законопроєкті №16013, який за основу було підтримано голосами 270 народних депутатів (поіменне голосування – за посиланням). За фракціями та групами голоси розділилися так:

"Слуга народу" – 178;

"Європейська солідарність" – 0;

"Батьківщина" – 14;

"Платформа за життя та мир" – 14;

"Довіра" – 11;

"За майбутнє" – 11;

"Голос" – 8;

"Відновлення України" – 8;

позафракційні – 7.

Зазначається, що закон має вдосконалити механізми протидії схемам, у яких використовують чужі платіжні інструменти, електронні гаманці та банківські рахунки. Водночас важливо розрізняти відповідальність за використання рахунків у шахрайських операціях і звичайне передавання картки іншій людині, правове значення матимуть обставини та мета таких дій.

Що змінює закон для українців

Основна мета документа – перекрити один із каналів, які використовують організатори фінансових злочинів. Замість того щоб отримувати гроші безпосередньо на власні рахунки, вони можуть залучати інших людей, чиї картки стають проміжною ланкою для переказу коштів.

Йдеться про рахунки, які використовуються для отримання, переказу або зняття грошей, пов’язаних із шахрайством. Їхні власники іноді погоджуються передати картку, реквізити чи доступ до банківського застосунку за винагороду, не завжди усвідомлюючи можливі наслідки. Документ має посилити відповідальність за дії, пов’язані з такими платіжними інструментами, і допомогти правоохоронцям протидіяти схемам, у яких незаконно отримані кошти проходять через рахунки сторонніх осіб.

Водночас ухвалення закону саме по собі не означає, що кожна людина, яка переказала гроші знайомому або скористалася чужою карткою з дозволу власника, автоматично вчиняє кримінальне правопорушення. Для правової оцінки важливі конкретні обставини, характер операцій і наявність ознак незаконної діяльності.

Хто такі "дропи" і як їх використовують шахраї

"Дропами" називають людей, чиї банківські рахунки або платіжні картки використовують для переміщення коштів, зокрема отриманих унаслідок шахрайства. У таких схемах власник рахунку може отримувати винагороду за те, що надає доступ до картки, приймає перекази, знімає готівку або пересилає гроші далі.

Схема може працювати в кілька етапів. Спочатку шахраї обманом отримують кошти від потерпілих, наприклад через телефонний дзвінок, фішингове повідомлення або фальшивий сайт. Потім гроші надходять на рахунок іншої людини, звідки їх переказують на наступні картки чи знімають готівкою.

Залучення кількох рахунків ускладнює встановлення кінцевого отримувача коштів. Крім того, шахраї можуть використовувати рахунки людей, які формально не є організаторами схеми, але погодилися допомогти з переказами за гроші.

Саме тому передавання банківської картки або доступу до рахунку незнайомцям за винагороду може створити серйозні ризики. Людина ризикує не лише втратити контроль над власними коштами, а й опинитися в центрі розслідування, якщо її рахунок використовували для незаконних операцій.

Які покарання передбачені за операції з чужими картками

У матеріалах щодо законопроєкту зазначалися кілька видів відповідальності за незаконні операції з платіжними інструментами. Серед них – штрафи та позбавлення волі, а суворість покарання залежатиме від конкретного правопорушення.

За окремі операції з чужими картками або платіжними даними, зокрема їх придбання, зберігання чи збут для незаконного використання, передбачали штраф до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до шести років. За повторне вчинення відповідних дій покарання може сягати восьми років ув’язнення.

Також документ охоплює незаконне використання засобів доступу до банківських рахунків та електронних гаманців. Ідеться про протидію не лише безпосередньому шахрайству, а й забезпеченню злочинних схем платіжними інструментами.

Окремі положення стосуються незаконних операцій із платіжними даними та електронними грошима. У попередніх описах ініціативи також згадувалися штрафи до 85 тис. грн або позбавлення волі на строк до чотирьох років за певні порушення, пов’язані з платіжними операціями.

Зазначені санкції не слід сприймати як однакове покарання для всіх випадків. Остаточна кваліфікація залежить від конкретних дій, обставин справи та норм, які застосовуватимуть правоохоронці й суд.

Чому закон стосується шахрайських кол-центрів

Шахрайські кол-центри можуть використовувати різні способи отримання грошей від громадян – від дзвінків із повідомленнями про нібито проблеми з банківським рахунком до пропозицій інвестувати кошти у фіктивні проєкти. Після того як людина переказує гроші, їх можуть спрямувати через кілька рахунків, щоб приховати подальший рух коштів.

У таких випадках дроп-рахунки стають частиною фінансової інфраструктури злочинної схеми. Вони дають змогу розділити процес отримання грошей і їх подальшого виведення, а також ускладнити встановлення організаторів. Посилення відповідальності за використання платіжних інструментів має ускладнити роботу таких схем.

Водночас, відповідальність за діяльність кол-центру та за використання банківського рахунку в незаконних операціях може визначатися за різними нормами залежно від обставин. Тому згадане в повідомленнях покарання до 12 років позбавлення волі не означає, що такий строк автоматично загрожує кожному, хто передав картку або прийняв переказ.

Що варто знати власникам банківських рахунків

Щоб не стати учасником фінансової схеми, не варто передавати стороннім людям банківські картки, PIN-коди, паролі, одноразові коди підтвердження або доступ до банківського застосунку. Так само ризикованими є пропозиції отримати гроші на власний рахунок і переказати їх іншій людині за винагороду.

Якщо незнайомець пропонує платити за користування вашою карткою або просить оформити новий рахунок для подальших переказів, це може бути ознакою шахрайської схеми. Не слід погоджуватися на такі пропозиції без чіткого розуміння законної мети операції.

Якщо на рахунок надійшли незрозумілі кошти, не варто самостійно переказувати їх за вказівкою незнайомців. Краще звернутися до банку та повідомити про ситуацію, щоб з’ясувати походження платежу й отримати інструкції щодо подальших дій.

Захист рахунків залежить не лише від роботи банків і правоохоронців, а й від обережності самих клієнтів. Передавання доступу до фінансових інструментів іншим особам може створити ризики навіть тоді, коли пропозицію подають як простий спосіб підробітку.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, на Львівщині викрили шахрайський кол-центр, учасники якого знайомилися з українцями через інтернет, видавали себе за жінок і надсилали заражені файли, отримуючи доступ до пристроїв та банківських рахунків потерпілих. Правоохоронці затримали трьох підозрюваних та вперше в Україні повідомили про підозру за спеціальною статтею щодо створення шахрайського кол-центру, яка разом з іншими інкримінованими статтями передбачає до 15 років ув'язнення.