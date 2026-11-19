Чи варто зараз скуповувати євро: українцям розповіли, що відбувається з курсом

Українцям, які планують витрати в євро або хочуть диверсифікувати заощадження, варто скористатися нинішнім зниженням курсу та поступово купувати валюту, не чекаючи подальшого здешевлення. Масово скуповувати євро заради заробітку не варто, однак нинішні котирування нижче 50 грн на міжбанку можуть бути вигідною можливістю, адже найближчим часом валюта може знову подорожчати.

Про це пише "Мінфін". За оцінками валютного ринку, нинішнє просідання євро в Україні може виявитися нетривалим. На тлі економічних і бюджетних чинників є підстави очікувати повернення котирувань вище 50 грн.

Чому євро почало дешевшати на валютному ринку

Однією з головних причин ослаблення європейської валюти стало зміцнення американського долара. Загострення ситуації на Близькому Сході та загроза поновлення бойових дій між США та Іраном посилили попит на американську валюту як на захисний актив.

У періоди геополітичної нестабільності інвестори зазвичай надають перевагу валютам, які вважають більш стійкими до зовнішніх потрясінь. Долар традиційно залишається одним із таких інструментів. Відповідно, коли попит на нього зростає, євро може втрачати позиції у валютній парі EUR/USD.

Процес безпосередньо впливає і на український валютний ринок. Річ у тім, що вартість євро щодо гривні залежить не лише від ситуації всередині України, а й від співвідношення європейської та американської валют на міжнародних майданчиках. Якщо долар зміцнюється щодо євро, а курс гривні до американської валюти залишається відносно стабільним, це створює передумови для зниження гривневої вартості європейської валюти.

Найпомітніше такі зміни відображаються на міжбанківському ринку, де банки здійснюють операції з купівлі та продажу валюти. На готівковому ринку реакція зазвичай менш виражена, оскільки там на кінцеву ціну впливають попит населення, витрати фінансових установ, наявність валюти та різниця між курсами купівлі й продажу.

Що тисне на євро наприкінці 2026 року

Попри те, що європейська валюта залишається однією з основних світових резервних валют, наприкінці 2026 року для неї сформувалося одразу кілька серйозних ризиків. Вони стосуються енергетики, економічного становища провідних країн Євросоюзу та безпекової ситуації в регіоні.

Передусім проблемою залишаються високі ціни на енергоносії. На момент підготовки прогнозу нафта марки Brent коштує близько 91 долара за барель. Для європейської економіки, яка значною мірою залежить від імпорту енергоресурсів, це створює додаткові витрати.

Дорожча нафта може прискорювати інфляцію, збільшувати собівартість виробництва та негативно впливати на купівельну спроможність населення. Крім того, підвищення вартості енергії робить європейські товари дорожчими, що потенційно послаблює їхню конкурентоспроможність на міжнародних ринках.

Другим важливим чинником залишається війна Росії проти України. Вона створює додаткові безпекові ризики для Європи, особливо для держав, які безпосередньо межують із Росією або розташовані поблизу потенційних зон військового протистояння.

Загроза подальшої ескалації змушує європейські країни збільшувати оборонні витрати, переглядати бюджетні пріоритети та спрямовувати більше коштів на зміцнення власної безпеки. У довгостроковій перспективі це може створювати додаткове навантаження на державні фінанси.

Ще одним джерелом нестабільності стала боргова ситуація у Франції. У другому кварталі 2026 року державний борг країни досяг 3,6 трлн євро, або близько 119% ВВП. Водночас прогнозований дефіцит бюджету становить 5,4% ВВП, тоді як встановлений у Євросоюзі орієнтир не перевищує 3%.

Додаткове занепокоєння викликає економічна динаміка країни. У третьому кварталі 2026 року ВВП Франції скоротився на 0,1%, що посилило побоювання щодо можливого погіршення економічної ситуації.

Уряд змушений шукати можливості для скорочення державних видатків щонайменше на 43 млрд євро. Серед потенційних заходів – обмеження соціальних гарантій та зменшення фінансування державних послуг. Однак такі рішення можуть спровокувати невдоволення населення та посилити соціальну напруженість.

Проблеми Франції важливі для всього валютного союзу, адже на її частку припадає близько 15,5–15,9% сукупного ВВП Євросоюзу. Тому погіршення економічних показників однієї з найбільших економік блоку неминуче впливає на настрої інвесторів щодо євро.

Окремий ризик – політична нестабільність у європейських країнах. Посилення позицій радикальних політичних сил у Франції, Німеччині, Іспанії та Італії створює додаткову невизначеність для майбутньої економічної політики Євросоюзу.

Зокрема, увага ринків прикута до дострокових парламентських виборів в Іспанії, запланованих на 29 листопада. Їхні результати можуть вплинути на подальшу політичну ситуацію в країні та ставлення інвесторів до європейських активів. У сукупності ці фактори створюють передумови для підвищеної волатильності євро щонайменше до кінця листопада, а можливо, і до середини грудня 2026 року.

Чи продовжить падати євро щодо долара

Попри нинішнє зміцнення американської валюти, вважати долар абсолютно безризиковим активом також не варто. У США накопичуються власні економічні та політичні проблеми, які можуть позначитися на його позиціях у середньостроковій перспективі.

Один із ключових ризиків – державний борг США, який уже досяг 40 трлн доларів. Такий масштаб зобов'язань створює додаткове навантаження на бюджет і посилює залежність державних фінансів від вартості запозичень.

Крім того, з січня 2027 року можуть загостритися політичні суперечності між оновленим складом Конгресу та адміністрацією президента Дональда Трампа. Якщо протистояння впливатиме на ухвалення важливих економічних рішень, це може посилити невизначеність для інвесторів.

Не варто виключати й ризик одночасного прискорення інфляції та економічного сповільнення у США. Така комбінація може ускладнити роботу Федеральної резервної системи та негативно позначитися на привабливості долара. З огляду на всі ці обставини, прогноз щодо валютної пари євро/долар до кінця 2026 року передбачає досить широкий діапазон – від 1,085 до 1,13 долара за євро.

Що буде з курсом євро в Україні до кінця 2026 року

На відміну від багатьох інших країн, український валютний ринок працює в умовах значного регуляторного впливу. Національний банк продовжує орієнтуватися насамперед на курс гривні до долара, однак фактично враховує і динаміку євро. Завдяки режиму керованої гнучкості НБУ намагається згладжувати надмірні коливання та не допускати різких змін вартості основних іноземних валют.

Тому курс євро в Україні формується під впливом одразу двох складових – співвідношення євро та долара на світовому ринку і вартості долара щодо гривні. Водночас є кілька причин, через які суттєве та тривале здешевлення європейської валюти може бути невигідним для української економіки.

структура міжнародних резервів України;

Значну частину міжнародної фінансової допомоги Україна отримує від Європейського Союзу саме в євро. Відповідно, поступово збільшується частка європейської валюти в міжнародних резервах країни. Наприклад, станом на 1 вересня 2026 року обсяг резервів у євро становив еквівалент 10,4 млрд доларів. Це було близько 21,4% від загального обсягу міжнародних резервів, який тоді дорівнював 48,67 млрд доларів.

Уже на 1 листопада показник збільшився до еквівалента 11,7 млрд доларів, або 23,9% від загальної суми резервів у 49 млрд доларів. Додатково на валютну структуру резервів вплине рішення Євросоюзу оперативно виділити Україні ще близько 8 млрд євро.

Для Національного банку це має значення, оскільки зниження курсу євро щодо гривні призводить до зменшення гривневої оцінки активів, номінованих у європейській валюті. Тобто різке ослаблення євро може негативно позначатися на переоцінці міжнародних резервів.

податкові та митні надходження;

Частина податкових зборів і митних платежів, які наповнюють український бюджет, розраховується з урахуванням офіційного курсу євро. Відповідно, суттєве зниження вартості європейської валюти може зменшувати гривневий еквівалент таких надходжень.

Для держави, яка в умовах повномасштабної війни має значні потреби у фінансуванні оборони, соціальних виплат та інших бюджетних видатків, це додатковий фактор, який необхідно враховувати під час курсової політики.

торговельні відносини з Євросоюзом.

Європейський Союз залишається найбільшим торговельним партнером України. За перші вісім місяців 2026 року товарообіг із країнами ЄС становив 43,6 млрд доларів, або приблизно 46,9% загального зовнішньоторговельного обороту України.

При цьому український експорт до європейських країн сягнув 15,78 млрд доларів, тоді як імпорт європейських товарів становив 27,81 млрд доларів. Таким чином, дефіцит торгівлі з Євросоюзом досяг 12,03 млрд доларів. Якщо євро суттєво дешевшатиме щодо гривні, європейські товари ставатимуть доступнішими для українських покупців. З одного боку, це може бути вигідним для споживачів, але з іншого – посилить конкурентний тиск на вітчизняних виробників.

Тому значне ослаблення європейської валюти може мати неоднозначні наслідки для української економіки. Усе це дає підстави припускати, що Національний банк намагатиметься й надалі згладжувати курсові коливання. Зокрема, регулятор може використовувати валютні інтервенції з продажу долара на міжбанківському ринку, опосередковано впливаючи і на гривневу вартість євро.

Скільки коштує євро в Україні та чи повернеться курс вище 50 грн

Показовою є динаміка офіційного курсу євро протягом 2026 року. Вона демонструє, що навіть за наявності зовнішніх економічних і геополітичних потрясінь гривнева вартість європейської валюти змінювалася відносно помірно.

На початку року, 1 січня 2026-го, Національний банк встановив офіційний курс на рівні 49,7947 грн за євро. Згодом європейська валюта поступово дорожчала, а 24 серпня досягла річного максимуму – 52,2492 грн.

Після цього тенденція змінилася, і євро почало дешевшати. Станом на 18 листопада офіційний курс становив 49,8561 грн за євро. Таким чином, попри суттєві коливання протягом року, різниця між початковим і поточним офіційними курсами становила лише близько 6 копійок.

Сегмент ринку Курс євро Міжбанк 49,57-49,62 грн Каси банків 50,37-50,85 грн Обмінники фінансових компаній 50,70-51 грн

Найнижчі котирування наразі спостерігаються на міжбанківському ринку, де євро вже опустилося нижче 50 грн. Водночас для звичайних покупців готівкової валюти ціна залишається вищою через різницю між оптовим і роздрібним сегментами.

За прогнозом, нинішнє зниження може бути короткочасним. Якщо зовнішні обставини не спричинять нового масштабного падіння євро, а Нацбанк продовжить згладжувати курсові коливання, європейська валюта може досить швидко повернутися до рівнів понад 50 грн.

Чи варто купувати євро зараз або краще почекати

Нинішнє зниження курсу європейської валюти створює можливість придбати її дешевше, ніж кілька місяців тому. Однак розраховувати на те, що євро продовжить безперервно дешевшати, було б ризиковано. Є кілька аргументів на користь купівлі валюти вже зараз.

По-перше, євро на міжбанку опустилося нижче 50 грн, а це психологічно важлива позначка для валютного ринку. По-друге, внутрішні економічні чинники України можуть обмежувати можливості для подальшого значного зниження курсу. По-третє, бюджетні розрахунки на 2027 рік передбачають вищі гривневі показники за євро навіть за відносно слабких позицій європейської валюти щодо долара.

Водночас, купувати всю необхідну суму одним платежем не обов'язково. Якщо йдеться про заощадження, більш обережною стратегією може бути поступове придбання валюти частинами. Зазначається, що це дозволить не залежати від одного конкретного курсового значення та зменшить ризик невдалого моменту для купівлі.

Особливо актуальним такий підхід буде для тих, хто планує витрати в євро, подорожі, навчання, переїзд, придбання товарів або оплату послуг за кордоном. У такому разі головне завдання – не вгадати найнижчу точку ринку, а поступово сформувати необхідну суму.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, світові банки прогнозують, що у 2027 році південнокорейська вона, тайванський і сінгапурський долари та малайзійський рингіт можуть зміцнитися швидше за інші азійські валюти та випередити американський долар за динамікою. Головними причинами можуть стати інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту, зростання технологічного експорту та приплив валютної виручки.