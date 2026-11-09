Чи буде стрімке падіння гривні наприкінці 2026 року: OBOZ.UA дізнався, до чого готується валютний ринок і що визначатиме курс долара

Попри те, що останніми днями офіційний курс долара в Україні побив кілька історичних рекордів, у банківському секторі вважають, що українцям не варто очікувати обвалу гривні. Адже Національний банк має інструменти для стримування різкого подорожчання долара.

Про це OBOZ.UA розповіла членкиня правління Unex Bank Анна Золотько. Втім, зазначила вона, рекордні обсяги продажу валюти в жовтні свідчать, що "підтримання курсової стабільності потребує значних ресурсів".

"Окремо слід враховувати динаміку долара на міжнародних ринках. Навіть якщо гривня відносно стабільно рухатиметься щодо американської валюти, зміна співвідношення євро/долар може спричинити помітні коливання курсу євро в Україні", – розповіла Золотько.

Водночас, підкреслила вона, грудень традиційно має певну сезонну специфіку, що може створювати додатковий попит на валюту. Річ у тім, що наприкінці року:

Зростають бюджетні витрати.

Активізуються розрахунки бізнесу.

Збільшується потреба в імпорті.

Загалом же, зазначила Золотько, наприкінці 2026 року на курсову ситуацію в Україні впливатиме одразу низка чинників. Зокрема:

Міжнародна фінансова допомога, яка підтримує міжнародні резерви НБУ, з яких регулятор може продавати валюту для покриття її дефіциту на внутрішньому ринку.

Експортно-імпортний баланс . Адже український бізнес потребує валюти для закупівлі пального, енергоресурсів, обладнання та інших імпортних товарів.

. Адже український бізнес потребує валюти для закупівлі пального, енергоресурсів, обладнання та інших імпортних товарів. Підвищення Нацбанком облікової ставки до 16,5% . Річ у тім, що високі ставки за гривневими депозитами та державними облігаціями підтримують привабливість заощаджень у національній валюті й допомагають контролювати інфляцію.

. Річ у тім, що високі ставки за гривневими депозитами та державними облігаціями підтримують привабливість заощаджень у національній валюті й допомагають контролювати інфляцію. Інфляційні очікування. Адже коли ціни швидко зростають, люди можуть намагатися захистити свої заощадження від знецінення, купуючи іноземну валюту, створюючи додатковий попит на долар.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.