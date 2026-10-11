Bild: угода Трампа принесе Путіну мільярди, а ціни на нафту майже не зміняться

Трамп і Путін під час зустрі...

Росія суттєво посилила терористичні удари по цивільній інфраструктурі України. І замість тиску з боку США отримала винагороду – часткове скасування санкцій: адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила купувати в агресора дизпаливо.

Угода глави США та російського диктатора Володимира Путіна принесе останньому мільярди доларів, а ось Трамп своєї мети – зниження цін на пальне перед виборами до Конгресу – навряд чи досягне. Про це йдеться у матеріалі німецького видання Bild.

Трамп розраховує "купити" перемогу на виборах до Конгресу за російський дизель

На те, що Вашингтон зажадав угоди з Москвою на тлі особливо жорстоких повітряних ударів агресора по українських містах та селах, автори матеріалу звернули увагу читачів на самому початку статті.

Вказали вони й причину фактичної зради Штатами свого "союзника" – України: за допомогою багатомільярдної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним Трамп за місяць до проміжних виборів у Конгрес розраховує знизити ціни на американських заправках, закупивши російський дизель – і так підвищити шанси республіканців на цих виборах.

"Подарунок для військової скарбниці Путіна!" – погодилися у Bild з оцінкою цих домовленостей президентом України Володимиром Зеленським, котрий також наголосив, що угода зі США дасть Москві більше грошей для нових атак та вбивств українців.

Як випливає з заяв Трампа, Росія має поставити до США до 4,8 мільйона тонн дизельного палива протягом кількох місяців.

Почати мають з 300 тис. тонн вже у жовтні. Якщо це буде зроблено, "найкращий президент в історії" зможе записати собі в актив закриття потреб США у дизпаливі десь на пів дня: за даними Bild, американці споживають близько 500 тис. тонн на день.

Чи допоможе змова Трампа і Путіна знизити ціни на заправках?

Свої домовленості з Путіним Трамп безперервно розхвалює ось вже декілька днів. Він обіцяє американцям суттєве зниження цін на заправках – бо ж на них, як віднедавна вирішив президент США, впливає не його політика та війна з Іраном, а самозахист України від російської агресії.

Однак опитані Bild експерти радять американцям не дуже вірити своєму президенту.

"Я не впевнений, що це матиме велике значення", – сказав виданню професор Клеменс Фюст, президент мюнхенського інституту ifo.

Він також сумнівається, "чи зможе Росія взагалі постачати великі обсяги дизельного палива", адже значна частина російських нафтопереробних заводів була серйозно пошкоджена внаслідок українських атак. І від дефіциту палива та зростання цін на нього вже не перший місяць потерпає й сама РФ.

Документ Міністерства фінанс... Джерело: Міністерство фінансів США Розгорнути

Тож виглядає так, що рештки репутації США як надійного союзника Трамп продав геть незадорого.

Скільки грошей отримає Путін

А ось Путін у цій історії – явно у виграші. Окрім зняття частини санкцій він також отримає додаткові кошти для продовження війни проти України.

Скільки саме Росія отримає по факту – нині сказати складно.

Однак за умови продажу всіх оголошених 4,8 мільйона тонн дизельного палива за поточною ринковою ціною близько 1400 доларів за тонну – дохід РоФ склав би близько 6,7 млрд доларів (або близько 6 млрд євро).

І, на думку Фюста, незалежно від фактичного обсягу доходів, змова Трампа і Путіна матиме наслідки для України.

Якщо Росія дійсно зможе поставити заявлені обсяги, "угода зміцнить Росію та послабить Україну", підсумував економіст.

У Європі на це відреагували заявами про незмінність підтримки України, відданість "дипломатичним зусиллям з пошуку мирного рішення", підтримку чинних санкцій проти РФ та запровадження нових обмежень щодо агресора у майбутньому.

Як повідомляв OBOZ.UA, 9 жовтня Трамп похизувався "успішною" розмовою з Путіним. Він, мовляв, домовився з "другом Владіміром" про купівлю російського дизпалива, у зв'язку з чим Вашингтон почав знімати з Москви частину накладених на агресора санкцій.

Зеленський висловив розчарування "нечесними і несправедливими" діями США. У відповідь на критику українського президента Трамп публічно подякував Путіну.

Також президент США заявив, що Україні настав час призначити нового лідера. Бо чинний президент Зеленський нібито "ніколи не укладає угод" і не йде на жодні компроміси.

На які компроміси пішов його "друг Владімір", що розв'язав війну проти України, Трамп не уточнив. Та й про те, чи не засидівся у кріслі президента сам Путін, що править Росією вже чверть сторіччя, глава Білого дому, схоже, не думає.