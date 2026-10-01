Старий курс вже неактуальний: скільки коштує долар в українських банках 1 жовтня

В українських банках помітно знизився курс готівкового долара. Ополудні 1 жовтня його визначили на рівні 44,5/45 грн (купівля/продаж), що на 87 коп. нижче при купівлі та на 9 коп. при продажу, ніж було днем раніше.

Загалом великі установи продають валюту за 44,9-45,2 грн. Так:

ПриватБанк – 44,9 грн;

Сенс Банк – 44,99 грн;

ПУМБ – 45,2 грн;

Універсал Банк – 44,95 грн;

Райффайзен Банк – 44,99 грн;

Укрсиббанк – 44,99 грн;

абанк – 45,2 грн;

Правекс Банк – 44,95 грн.

Купують же вони її за 44,3-44,6 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 44,3 грн;

Сенс Банк – 44,5 грн;

ПУМБ – 44,6 грн;

Універсал Банк – 44,45 грн;

Райффайзен Банк – 44,6 грн;

Укрсиббанк – 44,4 грн;

абанк – 44,5 грн;

Правекс Банк – 44,45 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

В українських банках помітно... Джерело: «Мінфін» Розгорнути

Вартість валюти переглянули й у обмінниках. Там її встановили на середньому рівні 44,5/45,04 грн (купівля/продаж). Це:

на 20 коп. нижче при купівлі;

залишився на колишньому рівні при продажу.

Курс долара в українських обмінних пунктах Джерело: finance.ua

Прогноз курсу долара в Україні до кінця тижня

Загалом, як прогнозує для OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінних пунктах очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 4 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,6-45 грн. Таким чином, до кінця тижня:

у банках не виключається зростання курсу в купівлі;

у обмінних пунктах – зростання курсу в купівлі при здешевленні курсу в продажу.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Попри посилення військових та економічних ризиків, на межі вересня та жовтня різкого погіршення ситуації на валютному ринку не очікується. Курсова "стриманість", найімовірніше, збережеться й на готівковому валютному ринку", – розповів банкір.