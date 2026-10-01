Старий курс вже неактуальний: скільки коштує долар в українських банках 1 жовтня
Банки приймають долари від у...
Джерело: Pixabay
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В українських банках помітно знизився курс готівкового долара. Ополудні 1 жовтня його визначили на рівні 44,5/45 грн (купівля/продаж), що на 87 коп. нижче при купівлі та на 9 коп. при продажу, ніж було днем раніше.
Загалом великі установи продають валюту за 44,9-45,2 грн. Так:
- ПриватБанк – 44,9 грн;
- Сенс Банк – 44,99 грн;
- ПУМБ – 45,2 грн;
- Універсал Банк – 44,95 грн;
- Райффайзен Банк – 44,99 грн;
- Укрсиббанк – 44,99 грн;
- абанк – 45,2 грн;
- Правекс Банк – 44,95 грн.
Купують же вони її за 44,3-44,6 грн. Зокрема:
- ПриватБанк – 44,3 грн;
- Сенс Банк – 44,5 грн;
- ПУМБ – 44,6 грн;
- Універсал Банк – 44,45 грн;
- Райффайзен Банк – 44,6 грн;
- Укрсиббанк – 44,4 грн;
- абанк – 44,5 грн;
- Правекс Банк – 44,45 грн.
Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.
В українських банках помітно...
Джерело: «Мінфін»
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Вартість валюти переглянули й у обмінниках. Там її встановили на середньому рівні 44,5/45,04 грн (купівля/продаж). Це:
- на 20 коп. нижче при купівлі;
- залишився на колишньому рівні при продажу.
Курс долара в українських обмінних пунктах
Джерело: finance.ua
Прогноз курсу долара в Україні до кінця тижня
Загалом, як прогнозує для OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінних пунктах очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 4 жовтня вартість валюти в них перебуватиме в межах 44,6-45 грн. Таким чином, до кінця тижня:
- у банках не виключається зростання курсу в купівлі;
- у обмінних пунктах – зростання курсу в купівлі при здешевленні курсу в продажу.
При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:
- до 0,5-0,6 грн у банках;
- до 0,6-1 грн в обмінниках.
Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.
"Попри посилення військових та економічних ризиків, на межі вересня та жовтня різкого погіршення ситуації на валютному ринку не очікується. Курсова "стриманість", найімовірніше, збережеться й на готівковому валютному ринку", – розповів банкір.
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