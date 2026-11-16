Банки готуються суттєво змінювати курс: українцям розповіли, що буде з доларом найближчим часом

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 22 листопада вартість валюти в них перебуватиме в межах 45-45,7 грн. Увечері ж 16 листопада 2026 року там купували валюту в середньому по 45,3 грн, а продавали по 45,96 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключене зниження долара і в купівлі, і в продажу.

Аналогічна до банківської ситуація прогнозується і в обмінниках. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках – 45-45,7 грн. Увечері ж 16 листопада там:

купували долар по 45,64 грн;

продавали – по 46,3 грн.

Курс долара в українських обмінниках зараз. Джерело: finance.ua

Водночас, наголошується, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в попередніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі у банках становитиме 0,2-0,3 грн, а в обмінних пунктах – 0,3-0,5 грн. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікуєт... Джерело: "Мінфін" Розгорнути

Загалом же, розповів банкір, до 22 листопада стан готівкового валютного ринку визначатимуть 2 фактори. Зокрема:

Співвідношення попиту та пропозиції.

Здатність окремих обмінних пунктів використовувати психологічну напруженість громадян – і цей фактор, за словами Лесового, буде визначальним.

Втім, заспокоїв банкір, є підстави вважати, що обмінники впораються зі своїм завданням. Адже в такій ситуації вони опинилися далеко не вперше.

"Психологічна напруженість не виникає на порожньому місці. Війна, руйнування енергетичної інфраструктури, обмежені можливості експорту, підвищені потреби імпортерів та інфляційні ризики створюють складний економічний фон. Водночас для валютного ринку ці виклики давно стали частиною повсякденної реальності", – пояснив він.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 жовтня загальна сума вкладів фізичних осіб (зокрема фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,779 трлн грн. Це на 19,4 млрд грн більше, ніж було у вересні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,172 трлн грн.