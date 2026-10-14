Банки "готуються" продавати долари за новим курсом: українцям розповіли, чого очікувати найближчими днями

В українських банках очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 18 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,8–45,4 грн. Увечері ж 14 жовтня 2026 року там купували валюту в середньому по 44,79 грн, а продавали по 45,31 грн. Таким чином, до кінця тижня не виключається здешевлення долара при купівлі та подорожчання при продажу.

А ось в обмінниках прогнозується зниження курсу як в купівлі, так і в продажу. Як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, вартість готівкової валюти в них перебуватиме в тих самих межах, що й у банках – 44,8-45,4 грн. Увечері ж 14 жовтня там:

купували долар по 44,77 грн;

продавали – по 45,34 грн.

Курс долара в українських обмінниках. Джерело: finance.ua

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

В українських банках очікуєт... Джерело: "Мінфін" Розгорнути

Загалом же, зазначив банкір, до 18 жовтня валютний ринок збереже відносну курсову рівновагу. Хоча, визнає він, тиск на нього може бути відчутним – адже:

Після потужних атак, нових відключень електроенергії або інших негативних подій частина громадян може ситуативно активніше купувати валюту.

У такі моменти курси продажу в обмінних пунктах можуть короткочасно зростати, тоді як курс купівлі залишатиметься більш стриманим.

"Саме психологічний фактор у найближчі тижні може дедалі сильніше доповнювати суто економічні чинники. Люди безпосередньо бачать наслідки війни: пошкодження інфраструктури, перебої зі світлом, подорожчання логістики, поступове зростання цін на пальне, продукти та послуги. У таких умовах валюта традиційно сприймається як один із способів убезпечити частину заощаджень", – пояснив Лєсовий.

Втім, зазначив він, поки що лише психологічного тиску недостатньо, щоб зруйнувати сформовану модель ринку. Адже її головним стабілізатором залишається Національний банк, який через валютні інтервенції компенсує дефіцит пропозиції на міжбанківському ринку.

"Головною особливістю у період до 18 жовтня стане не стільки зміна курсових орієнтирів, скільки здатність НБУ утримувати ринок у звичних межах на тлі посилення зовнішнього тиску. Курс може коливатися, реагувати на новини та настрої громадян, але передумов для хаотичних стрибків поки що немає", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас станом на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у т. ч. фізичних осіб-підприємців, ФОПів) в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. При цьому більшість вкладів зроблено в держбанки.