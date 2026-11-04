"Жодної заяви про відставку не подавав": Пишний відповів на розмови про звільнення з НБУ

Очільник Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний заявив, що не подавав заяви про відставку та продовжує виконувати свої обов'язки. Він також наголосив, що не має наміру залишати посаду під політичним тиском. Заява пролунала на тлі повідомлень про нібито очікуваний розгляд депутатами Верховної Ради питання його звільнення.

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Про це Пишний написав на своїй сторінці у Facebook 4 листопада. Він пояснив, що вирішив публічно прокоментувати ситуацію після появи інформації про намагання окремих народних депутатів внести питання його звільнення до порядку денного парламенту.

"Жодної заяви про відставку я не писав і не подавав. Продовжую виконувати свої обов’язки і не маю наміру залишати посаду під політичним тиском", – зазначив голова НБУ.

За його словами, закон визначає семирічний строк повноважень голови Національного банку та перелік підстав для дострокового звільнення. Ці норми, на думку Пишного, мають захищати незалежність регулятора від політичного впливу.

За законом "Про Національний банк України", голову регулятора призначає та звільняє Верховна Рада за поданням президента. Строк повноважень становить сім років, а дострокове припинення повноважень можливе лише з визначених законом підстав.

Він також заявив, що готовий звітувати про результати своєї роботи, зокрема про рішення, ухвалені під час повномасштабної війни. Водночас Пишний наголосив, що незалежність НБУ не повинна залежати від того, чи влаштовують його рішення окремих політиків.

"Рано чи пізно будь-яка каденція завершується, і, коли я прийму відповідне рішення, суспільство дізнається про нього безпосередньо від мене. Зі звітом і належними коментарями", – написав він.

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Що говорили про "звільнення голови НБУ"

Напередодні народні депутати повідомили, що питання звільнення Андрія Пишного нібито з'явилося у проєкті порядку денного Верховної Ради на пленарний тиждень 9-13 листопада. За інформацією депутатів Ольги Василевської-Смаглюк ("Слуга народу") та Ярослава Железняка ("Голос"), відповідний пункт розмістили наприкінці переліку питань на четвер, 12 листопада.

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Водночас станом на 4 листопада офіційно зареєстрованої постанови про звільнення Пишного на сайті парламенту не було. Також не було інформації про офіційне подання президента щодо звільнення голови НБУ. Утім, згадка питання у проєкті порядку денного парламенту загалом і не означає, що проєкт постанови про звільнення вже зареєстрований.

Хто такий Андрій Пишний

Андрія Пишного обуло офіційно призначено головою Національного банку України 7 жовтня 2022 року. На посаді він змінив Кирила Шевченка, який пішов у відставку за станом здоров'я.

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Більшу частину своєї кар'єри Пишний пропрацював у Ощадбанку. До "Ощаду" Пишний прийшов відразу після університету, в 2000 році. У держбанку побудував кар'єру: починав у юридичному управлінні та закінчив на найвищій посаді – головою правління.

До призначення в НБУ Пишний працював у групі Єрмака – Макфола. Він розробляв пропозиції щодо нових санкцій проти РФ, а також досліджував ефективність уже чинних обмежень. Пишного також розглядали на посаду голови Укрексімбанку.

Також відомо, що у 34 роки Пишний практично повністю втратив слух (зараз йому 52 роки). З того моменту банкір зайнявся проєктом "Відчуй" та допомагає адаптуватися людям із проблемами слуху. У своїх інтерв'ю він заявляв, що свідомо відмовився від мови жестів і вчився читати по губах.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Національний банк прийняв рішення про невідповідність голови правління Сенс Банку Олексія Ступака кваліфікаційним вимогам щодо професійної придатності. Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури НБУ прийняв 1 вересня 2026 року.