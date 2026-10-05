Здати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 5 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Збір на генератори для бійців Третьої окремої штурмової бригадиЗбір для піхотинців Третьої штурмової бригади: залишилось зібрати 42 тис. грн ($950 )Каспаров пояснив, що може змусити Кремль зупинити війну проти УкраїниКаспаров пояснив, що може змусити Кремль зупинити війну проти УкраїниПівденна Корея загострює конфлікт із Україною через двох північнокорейських військовополонених: що насправді стоїть за скандаломПівденна Корея загострює конфлікт із Україною через двох північнокорейських військовополонених: що насправді стоїть за скандалом"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку Кремль"Росія вже готується до появи в України балістики": Купер пояснив, на що робить ставку КремльКиїв зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапиКиїв зранку скували затори: яка ситуація на мостах. Подробиці та мапи"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіа"Потрібна велика стратегія": Драпатий подав на розгляд РНБО свій "план війни" – медіаНазвано українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте списокНазвано українські прізвища, яким понад тисячу років: перевірте списокРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: є жертва, шість людей постраждали. Фото і відеоРосія атакувала Україну понад 200 БпЛА, сили ППО збили 172 цілі: наслідки в областях. Фото та відеоРосія атакувала Україну понад 200 БпЛА, сили ППО збили 172 цілі: наслідки в областях. Фото та відео"Можемо повторити": у Росії вирішили захищати НПЗ "технологією" часів Першої світової. Фото і відео"Можемо повторити": у Росії вирішили захищати НПЗ "технологією" часів Першої світової. Фото і відео

Здати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 5 жовтня

Роман Костюченко
Роман Костюченко
Time to read3 хв
icon 423
Здати долари в обмінники можна за новим курсом
Здати долари в обмінники можна за новим курсом. Джерело: Freepik

За вихідні українські обмінники суттєво переписали курс долара. Ополкдні понеділка, 5 жовтня, вони встановили його на рівні 44,52/45,2 грн (купівля/продаж), що на 8 коп. нижче при купівлі, але на 15 коп. вище при продажу, ніж було в п’ятницю, 2 жовтня.

Зміни відбулися й у банках. Там вартість готівкового долара встановили на середньому рівні 44,73/45,28 грн (купівля/продаж), що на 10 коп. нижче в купівлі, але на 31 коп. вище в продажу.

Курс долара в українських банках

Курс долара в українських банках. Джерело: finance.ua

Загалом великі установи продають валюту за 45,25-45,4 грн. Так:

  • ПриватБанк – 45,25 грн;
  • Сенс Банк – 45,35 грн;
  • ПУМБ – 45,4 грн;
  • Універсал Банк – 45,25 грн;
  • Райффайзен Банк – 45,28 грн;
  • Укрсиббанк – 45,25 грн;
  • Правекс Банк – 45,23 грн;
  • Юнекс Банк – 45,32 грн.
Читайте також
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 6,4 т.
Від "Національного кешбеку" можуть відмовитись: голова бюджетного комітету зробила заяву
icon 6,4 т.
Від "Національного кешбеку" можуть відмовитись: голова бюджетного комітету зробила заяву
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 1,8 т.
Міністр фінансів пояснив, скільки коштів потрібно в Україні: проблема залишається
icon 1,8 т.
Міністр фінансів пояснив, скільки коштів потрібно в Україні: проблема залишається
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
icon 5,6 т.
Кількість вакансій впала на 15%: хто може втратити роботу через атаки РФ на бізнес і що робити
icon 5,6 т.
Кількість вакансій впала на 15%: хто може втратити роботу через атаки РФ на бізнес і що робити

Купують же вони її по 44,35–44,85 грн. Зокрема:

  • ПриватБанк – 44,65 грн;
  • Сенс Банк – 44,85 грн;
  • ПУМБ – 44,8 грн;
  • Універсал Банк – 44,75 грн;
  • Райффайзен Банк – 44,85 грн;
  • Укрсиббанк – 44,7 грн;
  • Правекс Банк – 44,7 грн;
  • Юнекс Банк – 44,35 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

Українські обмінні пункти помітно змінили курс долара

Українські обмінні пункти помітно переглянули курс долара. Джерело: "Мінфін"

Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом, як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінника очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 11 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,6-45,1 грн. Таким чином, до кінця тижня:

  • у обмінних пунктах очікується зростання курсу як при купівлі, так і при продажу;
  • у банках – зниження як в купівлі, так і в продажу.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

    • до 0,5-0,6 грн у банках;
    • до 0,6-1 грн в обмінниках.

    Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

    "Після підвищення облікової ставки до 16% гривневі активи отримали додаткову підтримку. Депозитні ставки сягають 17-17,5%, а гривневі ОВДП можуть приносити близько 16,5% річних. Це створює для населення "альтернативу обмінникам", що дає НБУ підстави очікувати, що початок жовтня пройде без різкого курсового розгону", – розповів банкір.

    Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, "ФОПів") в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.

    Схожі теми
    Українагривнядоларвалютний ринокоперації з валютою
    facebook0

    Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
    Не ведіться на фейки!

    ПідписатисьПідписатись