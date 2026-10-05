Здати долари в обмінники можна за новим курсом: скільки коштує валюта 5 жовтня

За вихідні українські обмінники суттєво переписали курс долара. Ополкдні понеділка, 5 жовтня, вони встановили його на рівні 44,52/45,2 грн (купівля/продаж), що на 8 коп. нижче при купівлі, але на 15 коп. вище при продажу, ніж було в п’ятницю, 2 жовтня.

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Зміни відбулися й у банках. Там вартість готівкового долара встановили на середньому рівні 44,73/45,28 грн (купівля/продаж), що на 10 коп. нижче в купівлі, але на 31 коп. вище в продажу.

Загалом великі установи продають валюту за 45,25-45,4 грн. Так:

ПриватБанк – 45,25 грн;

Сенс Банк – 45,35 грн;

ПУМБ – 45,4 грн;

Універсал Банк – 45,25 грн;

Райффайзен Банк – 45,28 грн;

Укрсиббанк – 45,25 грн;

Правекс Банк – 45,23 грн;

Юнекс Банк – 45,32 грн.

Купують же вони її по 44,35–44,85 грн. Зокрема:

ПриватБанк – 44,65 грн;

Сенс Банк – 44,85 грн;

ПУМБ – 44,8 грн;

Універсал Банк – 44,75 грн;

Райффайзен Банк – 44,85 грн;

Укрсиббанк – 44,7 грн;

Правекс Банк – 44,7 грн;

Юнекс Банк – 44,35 грн.

Слід враховувати, що наведені значення можуть відрізнятися від фактичного курсу в банках. Там можуть стягувати додаткову комісію.

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Прогноз курсу долара на тиждень

Загалом, як розповів OBOZ.UA директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий, в українських банках та обмінника очікується помітна зміна курсу готівкового долара. За прогнозом, до 11 жовтня вартість валюти в них коливатиметься в межах 44,6-45,1 грн. Таким чином, до кінця тижня:

у обмінних пунктах очікується зростання курсу як при купівлі, так і при продажу;

у банках – зниження як в купівлі, так і в продажу.

При цьому, підкреслюється, загалом на готівковому ринку різниця між курсами купівлі та продажу залишатиметься в колишніх межах. Зокрема:

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до 0,5-0,6 грн у банках;

до 0,6-1 грн в обмінниках.

Крім того, зазначається, різниця курсів купівлі в банках становитиме 0,2-0,3 грн і 0,3-0,5 грн в обмінних пунктах. А різниця курсів продажу – 0,1-0,2 грн у банках і 0,3-0,5 грн в обмінниках.

"Після підвищення облікової ставки до 16% гривневі активи отримали додаткову підтримку. Депозитні ставки сягають 17-17,5%, а гривневі ОВДП можуть приносити близько 16,5% річних. Це створює для населення "альтернативу обмінникам", що дає НБУ підстави очікувати, що початок жовтня пройде без різкого курсового розгону", – розповів банкір.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас на 1 вересня загальна сума вкладів фізичних осіб (у тому числі фізичних осіб-підприємців, "ФОПів") в українських банках становила 1,76 трлн грн. Це на 9,6 млрд грн більше, ніж було в серпні. Лідером серед валют є гривня – сума вкладів у ній оцінюється в 1,157 трлн грн.