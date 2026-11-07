Зарплати в Україні перерахують: якою буде мінімалка і про що треба знати

В Україні з 1 січня 2027 року мінімальну зарплату планують підвищити з 8647 до 9546 грн. Однак навіть після такого підвищення гарантованого державою заробітку буде недостатньо для забезпечення базових потреб. За розрахунками Мінсоцполітики, фактичний прожитковий мінімум для працездатної особи з урахуванням обов'язкових платежів уже досяг 12 116 грн. Тобто навіть після підвищення мінімальна зарплата буде на 2570 грн меншою за фактичний прожитковий мінімум.

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Про це йдеться в проєкті державного бюджету на 2027 рік (№16000). Водночас фактичний прожитковий мінімум Міністерство соціальної політики розрахувало за цінами вересня 2026 року. Ці дані відомство надало у відповідь на інформаційний запит OBOZ.UA.

Як зміниться мінімальна зарплата з 1 січня

Згідно зі статтею 7 проєкту бюджету, мінімальна зарплата становитиме:

у місячному розмірі – 9546 грн;

у погодинному розмірі – 57,5 грн.

Порівняно з 2026 роком мінімальна зарплата збільшиться на 899 грн, або на 10,4%. Однак зазначені 9546 грн – це сума до оподаткування. Працівники, які отримують мінімальну зарплату, повинні сплачувати податок на доходи фізичних осіб (18%) та військовий збір (5%).

Отже, після сплати податків із зарплати в 9546 грн залишиться близько 7350 грн. Це та сума, яку працівник фактично отримає на руки за умови застосування стандартних ставок податків без податкових пільг.

Для порівняння, у 2026 році за мінімальної зарплати 8647 грн після сплати податків працівник отримує близько 6658 грн. Таким чином, фактичне збільшення виплати становитиме приблизно 692 грн на місяць.

Чому навіть нової мінімальної зарплати не вистачить на життя

Як раніше повідомляв OBOZ.UA, Міністерство соціальної політики розрахувало фактичний прожитковий мінімум за вересень 2026 року. Для працездатної особи він становив 9329,48 грн, а з урахуванням обов'язкових платежів – 12 116,21 грн.

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Це фактична вартість мінімального набору товарів та послуг, необхідних для забезпечення базових потреб людини. На відміну від законодавчо встановленого прожиткового мінімуму, цей показник розраховують за актуальними цінами.

Якщо порівняти нову мінімальну зарплату з фактичним прожитковим мінімумом з урахуванням обов'язкових платежів, різниця становитиме 2570 грн. Тобто гарантована державою зарплата покриватиме лише близько 79% відповідного показника.

При цьому ситуація може бути ще складнішою, якщо врахувати інфляцію. Адже йдеться про фактичний прожитковий мінімум за вересень 2026-го, тоді як нову мінімальну зарплату планують встановити з січня 2027 року. До цього часу ціни на товари та послуги можуть додатково зрости.

Головні історії дня

Як раніше писав OBOZ.UA, українці можуть дізнатись приблизний розмір своєї пенсії завдяки офіційному порталу ПФУ. При тому, якщо ця сума замала, у кожного працівника є низка інструментів, які дозволять збільшити виплату.