За нещодавно оприлюдненими даними Eurostat, середня річна зарплата працівника в ЄС, скоригована до повної зайнятості, за 2025 рік становила 41 500 євро.

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(У Люксембурзі цей показник становив 85 600 євро, у Данії – приблизно 73 500 євро.)

В Україні ж, згідно з орієнтовним розрахунком на основі даних Держстату та курсу НБУ, середня річна зарплата становить близько 6 600 євро.

Таким чином, українська середня зарплата становить приблизно 16% від середнього рівня ЄС.

При цьому Україна значно відстає навіть від країн із найнижчими в ЄС зарплатами:

приміром, в Болгарії середня річна зарплата становила 16 200 євро,

у Греції – близько 18 800 євро,

в Угорщині – близько 20 100 євро.

Тож Україні доводиться конкурувати за працівників не лише з найбагатшими країнами Європи,

а й із державами, які самі протягом тривалого часу втрачали населення через трудову міграцію.

Фахівці в зв’язку з цим слушно зазначають:

Україна фінансує освіту та професійну підготовку громадян,

однак якщо вони потім працюють у Польщі, Чехії чи Німеччині, то:

саме там тоді й створюється головна база для оподаткування – додана вартість,

а також сплачуються "трудові" податки.

Таким чином, Україна фактично фінансує Захід.

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В цьому контексті цікаво, що, приміром, Білл Гейтс закликає підвищити в Америці – й не тільки там – податки саме з мільярдерів:

як протидію неминучим наслідкам у найближчому майбутньому подальшого впровадження ШІ,

бо, на його думку, штучний інтелект може ще більше збільшити розрив між багатими та бідними,

в зв’язку з чим він і пропонує державам підвищити податки для найбагатших;

але ж поки геніальний американський мільярдер каже про підвищення податків з мільярдерів -

в Україні кажуть про підвищення податків із приватних підприємців.

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От люди й не повертаються.

Ще й додатково тікають.

Тому ми фактично й фінансуємо Захід:

не тільки розмір оплати праці зовсім інший,

але ще й неспівставно різне ставлення до оподаткування.

За такої ситуації скупий навіть не платить двічі:

вистачає й одного разу,

але йому – не платить ніхто.

Україна поступово стає країною пенсіонерів та інвалідів, утримувати яких мають ті, хто залишився, тобто й в себе не дуже вірить…

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