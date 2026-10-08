Міністр фінансів Сергій Марченко заявив у Брюсселі, що в 2027 році Україні необхідно знайти близько 69 млрд євро:

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приблизно 40 млрд на військові витрати

та ще 29 млрд для фінансування поточної роботи держави.

Це пояснюється, зокрема, посиленням російських ударів, а також блокуванням експорту зерна Чорним морем, через яке, за даними Le Monde, аграрний експорт України зменшився на 60%.

Новий запит Києва, зазначає та сама Le Monde, викликав певне роздратування деяких європейських дипломатів.

"Складається враження, що ми поливаємо пустелю", – заявив один із них, коментуючи постійну необхідність знаходити чергові гроші Україні, на тлі того, що група країн, включаючи Німеччину, все наполегливіше вимагають суттєвого скорочення бюджету ЄС, який вони фінансують.

(Ще одне питання, що принагідно порушують європейці, – 15 млрд євро бюджетної підтримки, прив’язаної до низки реформ, в тому числі в сфері боротьби з корупцієй, які поки не виконані.)

Найбільш реальним потенційним джерелом фінансування за такої ситуації залишаються заморожені російські державні активи:

в Європі їх заблоковано на суму близько 210 млрд євро,

з яких приблизно 180 млрд зберігаються в депозитарії Euroclear у Бельгії,

а вона відчайдушно протестує проти їх вилучення, побоюючись юридичних наслідків.

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(Фахівці зауважують, що заморожені гроші можуть стати тільки тимчасовим рішенням, необхідно ж створити постійний механізм фінансування України: як під час війни, так і для майбутнього відновлення.)

Так от, довідково. Були згадані три країни:

Німеччина, що намагається знизити "євровитрати євро",

Бельгія, що ретельно зберігає російські гроші,

й непрямо – Франція, де виходить цитована Le Monde.

І ось який відсоток від ОДНОРІЧНОГО прогнозного ВВП на 2026 ріквони витратили на допомогу Україні ЗА ВЕСЬ ЧАС ІЗ ПОЧАТКУ ВІЙНИ станом на цьогорічне 1 квітня:

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Німеччина 1,1%;

Бельгія 0,7%;

Франція 0,4%.

Для порівняння – той самий показник у 6 інших – не найзаможніших – країн (з європейської півночі):

Норвегія 4,8%;

Швеція 2,8%;

Данія 2,8%;

Естонія 2,8%;

Литва 2,1%;

Нідерланди 1,1%.

Причому всі вони – крім Естонії й Литви – навіть В АБСОЛЮТІ допомагають нам більше за Mondануту Францію!

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