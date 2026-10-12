ЄС завдав найбільшого санкційного удару по Росії: що потрапило у 22-й пакет

Європейський Союз (ЄС) 12 жовтня 2026 року затвердив 22-й пакет санкцій проти Росії, який передбачає майже 1600 нових санкційних позицій і став найбільшим одночасним розширенням санкційного списку від початку повномасштабної війни. Понад половина обмежень стосується підприємств і структур, залучених до виробництва балістичних ракет, а головна мета ЄС – зробити виготовлення російського озброєння складнішим, повільнішим і дорожчим.

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Про ухвалення рішення повідомила висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас. За її словами, понад половина нових санкційних позицій стосується виробничих ланцюгів балістичного озброєння, яке Росія використовує для атак на Україну.

Євросоюз затвердив найбільше розширення санкцій проти Росії

У понеділок, 12 жовтня, міністри закордонних справ держав ЄС погодили чергове масштабне розширення санкційного списку, спрямованого проти російського військово-промислового комплексу. За словами Каллас, йдеться майже про 1600 нових позицій.

Зазначається, що це найбільше одночасне поповнення санкційного переліку від початку повномасштабної війни у 2022 році. "Європа знову демонструє єдність", – наголосила очільниця європейської дипломатії. Особливістю нового пакета є його спрямованість на підприємства та інші структури, які забезпечують Росію ресурсами для виробництва озброєння.

Як зазначила Каллас, понад половина нових санкційних позицій пов'язана саме з виробничим ланцюгом балістичних ракет. Євросоюз намагається впливати не лише на кінцевих виробників військової продукції, а й на ширшу мережу постачання, від якої залежить робота російської оборонної промисловості.

У Брюсселі очікують, що такий підхід допоможе обмежити можливості РФ виробляти озброєння у нинішніх масштабах. Водночас, кількість санкційних позицій не обов'язково дорівнює кількості окремих компаній чи фізичних осіб. Остаточний склад обмежень визначається відповідними правовими актами ЄС.