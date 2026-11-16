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ЄС готує для України кредит на €45 млрд, але чотири країни відмовляються його фінансувати – FT

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
2,5 т.
Які країни ЄС відмовляються допомагати України грошима
Які країни ЄС відмовляються допомагати України грошима. Джерело: Freepik

Європейська комісія запропонує додатково залучити для фінансування України у 2027 році кредит на суму 45 млрд євро під гарантії спільного бюджету Євросоюзу (ЄС). Але Болгарія, Чехія, Словаччина та Угорщина вже заявили, що не братимуть участі у цій програмі.

Про це повідомляє Financial Times. Джерела журналістів сказали, що 18 листопада Єврокомісія передасть державам-членам ЄС пропозицію запозичити 45 млрд євро під спільні гарантії бюджету Євросоюзу. Механізм фінансування буде ідентичним тому, за яким забезпечили погоджений у 2026 році кредит у 90 млрд євро на 2026-2027 роки – тобто "гроші в обмін на реформи".

Слід зазначити, що зростання масштабів руйнувань, спричинених російськими атаками, збільшило дефіцит фінансування Києва. Раніше чотири країни ЄС – Чехія, Словаччина, Угорщина та Болгарія – вже заявили, що не братимуть участі у новій макрофінансовій програмі.

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На цьому тлі канцлер Німеччини Фрідріх Мерц пригрозив заблокувати ухвалення спільного бюджету блоку на 2028-2034 роки, якщо всі країни ЄС не долучаться до фінансування України наступного року та в подальшому. Слід зазначити, що усі чотири країни-"відмовниці" є нетто-отримувачами коштів з бюджету ЄС, тоді як Німеччина є найбільшим нетто-платником.

Питання і щодо фінансування України, і щодо бюджету ЄС планують обговорити на саміті ЄС в Брюсселі 26 та 27 листопада. Як кажуть джерела журналістів, ці питання хочуть звʼязати, аби захистити фінансування України від майбутніх вето – країни, залежні від коштів ЄС, змусять обирати між підтримкою Києва та втратою бюджетного фінансування.

ЄС готує новий пакет допомоги

Окремо від цього на тлі систематичних російьских обстрілів обʼєктів української енергетики, Євросоюз готує екстрений пакет зимової допомоги. Як повідомив премʼєр-міністр, до нього увійдуть:

  • генератори;
  • зарядні станції;
  • автобуси;
  • допомога з мостами та переправами через Дніпро.

"Усе це необхідне, щоб протистояти російському терору проти Києва, Дніпра, Запоріжжя, Харкова, Одеси та інших міст", – наголосив Корецький.

Ключові деталі мають бути узгоджені на його зустрічі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн 17 листопада у Брюсселі. Корецький зізнався, що розраховує на остаточне погодження рішення і якнайшвидше надходження перших партій необхідної допомоги.

Як вже повідомляв OBOZ.UA,  9 листопада  стартувала робота місії Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка зосередиться на об’єднаному другому та третьому переглядах програми розширеного фінансування EFF. Від результатів роботи "ревізорів" залежить, чи залучить Україна $1,67 млрд.

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