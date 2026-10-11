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Вийшов з порту ще 22 вересня: перший танкер з російським дизелем вже підпливає до США – Vortexa

Ганна ЯкубецьГанна Якубець
Time to read2 хв
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Ілюстрація – санкції проти Росії
Перший танкер з російським дизелем вже підпливає до США. Джерело: створено за допомогою ШІ

Станом на 11 жовтня перший танкер з російським дизельним пальним, експорт якого напередодні дозволив Дональд Трамп, підпливає до східного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Судно вийшло з Санкт-Петербурга ще 22 вересня і має прибути за 48-72 години.

За переміщенням танкера спостерігає аналітична компанія Vortexa, що спеціалізується на відстеженні світових потоків енергоресурсів. Пункт свого призначення судно не розкривало.

Що відомо

За даними компанії Vortexa, танкер вийшов із Санкт-Петербурга ще 22 вересня, і пункт свого призначення він не повідомляв. Судно навантажене 280 000 барелів дизеля/газойлю і прямує до США. Йдеться про танкер середнього класу MINERVA ZEN.

Аналітикиня, експертка з оманливого судноплавства, тіньового флоту і глобальної торгівлі Мішель Візе Бокманн зазначила, що компанія морської аналітики Windward AI також відстежує, ймовірно, першу партію російського дизеля, яка прямує до східного узбережжя США. Так, судно має прибути приблизно за 48–72 години.

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Зазначимо, 9 жовтня Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) видало генеральну ліцензію №135, яка тимчасово дозволила продаж та імпорт російського дизеля і газойлю до квітня 2027 року.

Перший танкер з російським дизелем вже підпливає до США.Джерело: vortexa.com

Що передувало

Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмову з російським диктатором Володимиром Путіним і домовився про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки. Він зазначив, що перші партії мають надійти найближчим часом, а згодом обсяги поставок збільшаться. Також він назвав розмову з Путіним "надзвичайно успішною" та заявив, що домовленості мають допомогти знизити ціни на пальне.

Так, за словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизельного палива на американський та світовий ринки. Ще 500 тисяч тонн, як стверджує президент США, планують поставити протягом листопада, а наступний мільйон тонн – одразу після цього.

Окрім того, Трамп заявив про подальші поставки ще 3 млн тонн дизеля. Він пов’язав їхні терміни зі станом російських нафтопереробних заводів, які виробляють дизельне паливо.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дозвіл продавати російські нафтопродукти, який Кремлю надав президент США Дональд Трамп. Він наголосив, що такі подарунки для російського диктатора Володимира Путіна "не спрацюють на мир і будь-яку користь для цивілізованого світу".

Президент нагадав, що після нещодавнього рішення ЄС зняти санкції з двох російських олігархів окупаційне військо тільки посилило обстріли України і "знущання з людей". Лише за цей тиждень РФ атакувала житловий будинок у Прилуках, автобуси у Краматорську, енергетичну інфраструктуру в Києві й інші цивільні цілі в Дніпрі, Харкові, Одесі та в інших містах. Загинули десятки мирних жителів, сотні отримали поранення.

Президент США Дональд Трамп прокоментував журналістам домовленість з Кремлем. Так, поточна адміністрація Сполучених Штатів задоволена новою "дизельною угодою" з Москвою і навіть хоче подякувати російському диктатору за її укладення. Американський президент вважає її вигідною, бо вона нібито принесе на ринок США великі обсяги пального. Коли ж Трампу повідомили про критику цієї угоди від українського президента, американський президент прямо натякнув, що "сильні партнери" можуть робити що завгодно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що Трампу нагадали, як рік тому він критикував ЄС і Індію. Так, те, що сьогодні Трамп видає за власну перемогу, всього рік тому він сам постійно критикував.

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