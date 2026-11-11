Виїхати з України до ЄС буде складніше: де на кордоні можуть не пропустити

Українцям буде складніше потрапити до Європейського Союзу – через роботи на пропускному пункті "Солотвино – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією тимчасово обмежать рух транспорту в напрямку виїзду з країни. Обмеження діятимуть 12 листопада.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України (ДПСУ). Там зазначили, що рух буде обмежено з 8:00 до 16:00.

"Причина – роботи на румунському боці кордону. Зокрема, запланована заміна модульних кабін, у яких здійснюється прикордонний контроль", – пояснили прикордонники.

На цьому тлі водіям радять заздалегідь обрати альтернативний маршрут. Зокрема вони можуть скористатися найближчим пунктом пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй", який також розташований в Закарпатській області. Втім, перенаправлення частини транспортного потоку може вплинути на завантаженість інших напрямків.

Роботи на кордоні можуть також позначитися і на швидкості проходження контрольних процедур пішоходами – їх просять це врахувати. Тому громадянам, які планують перетнути кордон пішки варто закласти додатковий час на проходження контролю

"Плануйте поїздку з урахуванням тимчасових обмежень та обирайте зручний маршрут, щоб уникнути очікування на кордоні", – закликають в ДПСУ.

Особливо важливо спланувати поїздку тим, хто має квитки на автобуси, пересадки, заплановані зустрічі або інші часові обмеження. Якщо перетин кордону запланований на ранок чи першу половину дня 10 листопада, краще заздалегідь передбачити додатковий час.

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Слід зазначити, що 10 листопада автомобільний рух через "Солотвино – Сігету-Мармацієй" вже обмежували з цієї самої причини. Роботи також проводилися з 08:00 до 16:00.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців попередили про значне збільшення кількості звернень щодо перетину кордону, тому розгляд окремих запитів може тривати довше в межах законодавчих строків. Щоб заощадити час, дату перетину кордону радять підтверджувати штампом під час паспортного контролю, а інформацію про тимчасові обмеження на виїзд можна перевірити в "Особистому кабінеті".

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