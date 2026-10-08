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Виїхати в ЄС стане простіше: Україна відкрила новий пункт пропуску на кордоні

Дарина Герцева
Дарина Герцева
Time to read3 хв
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Ілюстративне фото, новий пункт пропуска на кордоні з Румунією.
Ілюстративне фото, новий пункт пропуска на кордоні з Румунією. Джерело: Микола Калашник

З 8 жовтня 2026 року на Закарпатті запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква – Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією, який на першому етапі зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу. Після завершення будівництва повноцінного комплексу його планують розширити для пропуску ще до 360 вантажівок і 50 автобусів щодня.

Про це розповів міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника. Новий перехід має стати додатковим маршрутом для автомобілістів, які прямують до Румунії або повертаються в Україну.

Скільки машин може проїжджати

Скільки машин може проїжджати. Джерело: Микола Калашник

Де розташований новий пункт пропуску 

Новий міжнародний автомобільний перехід розташований у Закарпатській області, на території Солотвинської громади. Він з'єднує українське село Біла Церква з румунським містом Сігету-Мармацієй.

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Для Закарпаття це вже третій автомобільний пункт пропуску на кордоні з Румунією. На першому етапі новий пункт пропуску працюватиме з легковими автомобілями. Його заявлена пропускна спроможність становить до 400 машин на добу, однак фактична кількість транспортних засобів, які зможуть перетинати кордон, залежатиме від завантаженості переходу та швидкості проходження прикордонного й митного контролю.

Водночас відкриття нового маршруту не означає автоматичного скасування черг на інших пунктах пропуску. Його завдання – створити додатковий напрямок руху та частково зменшити навантаження на наявну прикордонну інфраструктуру.

Як виглядає новий пункт пропуску з Румунією

Як виглядає новий пункт пропуску з Румунією. Джерело: Микола Калашник

Як облаштували новий перехід

Для відкриття пункту пропуску Україна та Румунія виконали окремі частини інфраструктурного проєкту. З українського боку побудували під'їзну дорогу, яка забезпечує транспортне сполучення з новим переходом. Також встановили модульну інфраструктуру, необхідну для проведення прикордонного та митного контролю.

Румунська сторона облаштувала пункт пропуску на своїй території та побудувала новий міст через річку Тиса, який з'єднав дві країни. Саме міст є ключовим елементом нового транспортного сполучення, оскільки річка проходить уздовж частини українсько-румунського кордону та створює природну перешкоду для автомобільного руху.

Наразі пункт пропуску запрацював із використанням тимчасової інфраструктури. Перетин кордону вже можливий, хоча будівництво всього запланованого комплексу ще не завершене. За словами Калашника, рішення відкрити рух на першому етапі ухвалили, щоб автомобілісти та місцеві жителі могли користуватися новим маршрутом, не очікуючи завершення всіх будівельних робіт.

Через новий пункт пропуску зможуть їздити вантажівки та автобуси

Нинішній запуск є лише першою чергою великого інфраструктурного проєкту. Наступний етап передбачає будівництво повноцінного комплексу, який дозволить обслуговувати не лише легкові автомобілі, а й автобуси та вантажний транспорт. Після завершення запланованих робіт пункт пропуску додатково зможе оформлювати:

  • до 360 вантажних автомобілів на добу;
  • до 50 автобусів на добу.

Однак важливо, що пропуск вантажівок і автобусів поки лише запланований. Точну дату завершення другої черги проєкту в оприлюдненій інформації не названо. Відповідно, перевізникам не варто розраховувати на можливість проїзду цими категоріями транспорту.

Через обмежену кількість автомобільних переходів поїздки до родичів могли потребувати додаткового часу та об'їздів. Відкриття нового пункту пропуску створює пряме транспортне сполучення між українською Білою Церквою та румунським Сігету-Мармацієй.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Міністерстві з відновлення, інфраструктури та транспорту України з’явилась ідея: через обстріли російськими загарбниками прикордонних пунктів пропуску перенести останні на іноземну територію. Відомство вже навіть веде переговори з кількома державами про таку можливість.

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