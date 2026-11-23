Європейський Союз представив 22-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на скорочення фінансування російської війни проти України та посилення ізоляції РФ. Нові обмеження охоплюють банківський сектор, криптовалютні платформи, енергетику, тіньовий флот, візові правила, а також участь росіян у європейських спортивних і культурних заходах.

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Про основні положення пакета повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 23 листопада. Вона запевнила, що ЄС продовжуватиме готувати нові санкційні пакети, доки Росія не продемонструє готовності до встановлення тривалого миру в Україні

Фінансовий сектор

Євросоюз планує посилити фінансові обмеження, щоб ускладнити Росії фінансування війни та обхід уже чинних санкцій. Основні заходи передбачають:

60 російських банків потраплять під заборону на проведення транзакцій і будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT;

потраплять під заборону на проведення транзакцій і будуть відключені від міжнародної платіжної системи SWIFT; криптовалютні та платіжні мережі потраплять під додаткові обмеження. ЄС планує протидіяти не лише російським платформам, а й структурам у третіх країнах, які допомагають обходити санкції;

потраплять під додаткові обмеження. ЄС планує протидіяти не лише російським платформам, а й структурам у третіх країнах, які допомагають обходити санкції; створено спеціальну робочу групу з криптовалютних санкцій (Crypto Sanctions Task Force) для координації відповідних заходів із міжнародними партнерами.

Енергетика і тіньовий флот

Новий пакет передбачає розширення заборони на надання енергетичних послуг російським компаніям. Європейському бізнесу заборонять допомагати Росії будувати, експлуатувати та ремонтувати енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи. Уперше обмеження поширять також на послуги, пов'язані з електроенергетикою.

Крім того, ЄС планує посилити заходи проти російського тіньового флоту:

До санкційного списку додадуть понад 70 суден .

. Запропонують заборонити використання танкерів, застрахованих у Росії.

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Візові обмеження

Окремий напрям санкцій стосується безпеки європейських країн. ЄС запропонував заборонити в'їзд до об'єднання колишнім російським комбатантам, аргументуючи це ризиками для безпеки на тлі активізації нетрадиційних операцій російських спецслужб у Європі.

Також передбачено обмеження для громадян і компаній ЄС, які продовжують працювати в керівних органах російських компаній. Їм заборонять обіймати такі посади. Окремі заходи стосуватимуться спорту та культури. Зокрема, Євросоюз пропонує:

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заборонити російським командам і спортсменам брати участь у спортивних заходах на території ЄС під прапором Росії;

брати участь у спортивних заходах на території ЄС під прапором Росії; обмежити демонстрацію офіційної російської символіки;

обмежити фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій;

від російських спонсорів до європейських спортивних і культурних організацій; заборонити росіянам обіймати керівні посади в європейських спортивних федераціях.

Також OBOZ.UA повідомляв, що ЄС запровадив санкції проти 113 фізичних та юридичних осіб, серед яких близько 40 російських банків, нафтопереробні заводи, платіжний сервіс "ЮMoney", засновниця Wildberries Тетяна Кім та компанії, пов'язані з перевезенням російської нафти. Для підсанкційних осіб передбачено замороження активів і заборону на надання коштів, а фізичним особам також заборонено в'їзд до ЄС.