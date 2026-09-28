Україна має змінити правила оподаткування міжнародних посилок, щоб наблизитися до отримання близько 4 млрд євро міжнародної фінансової підтримки. Йдеться про законопроєкт №16051-1, який Верховна Рада 16 вересня ухвалила за основу. Документ скасовує пільгу з ПДВ для товарів, які українці купують на іноземних маркетплейсах, і запроваджує модель, за якої податок адмініструватимуть продавці або електронні платформи.

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Для держави питання міжнародних посилок виявилося значно ширшим за звичайну зміну правил онлайн-покупок, йдеться в матеріалі OBOZ.UA. Міністерство фінанснів прямо зазначає: ухвалення пакета законопроєктів відкриє Україні шлях до отримання близько 4 млрд євро фінансування від міжнародних партнерів. Реформа пов’язана з програмою співпраці з МВФ EFF на 2026-2029 роки та умовами макрофінансової підтримки ЄС.

Перед голосуванням у Верховній Раді міністр фінансів Сергій Марченко закликав депутатів підтримати документ і попередив про фінансову ціну подальшого зволікання. "Дуже важко пояснити, чому ми не можемо виконати ці зобов'язання. Ціна питання на сьогодні – неотримання вже у вересні 4 млрд євро. Якщо вдасться підтримати цей законопроєкт, буде шанс отримати ці кошти в жовтні", – заявив Марченко.

Під час війни Україна значною мірою залежить від зовнішнього фінансування, яке допомагає покривати бюджетний дефіцит. Тому виконання таких умов безпосередньо пов’язане зі стабільністю державних фінансів.

Крім того, надходження ПДВ від оподаткування дешевих посилок пропонують спрямовувати до спеціального фонду державного бюджету для забезпечення потреб Збройних сил України. Мінфін оцінює додаткові бюджетні надходження від нових правил приблизно у 10 млрд грн на наступний рік. Очікується, що ці кошти також спрямують на потреби оборони.

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Тож, реформа має два окремі фінансові ефекти. Вона повинна допомогти Україні виконати міжнародні зобов’язання та отримати близько 4 млрд євро зовнішньої підтримки. Одночасно держава розраховує збільшити власні податкові надходження.

Що саме зміниться з посилками до 150 євро

Зараз товари, які фізична особа отримує міжнародним поштовим або експрес-відправленням і які відповідають установленому ліміту, мають податкову пільгу. Законопроєкт №16051-1 пропонує змінити цей підхід для товарів, які продають дистанційно через іноземні маркетплейси.

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Замість нинішньої моделі пропонують застосувати механізм, схожий на європейську систему IOSS – Import One Stop Shop. Нараховувати та сплачувати ПДВ має платформа або інше підприємство електронного інтерфейсу, через яке продають товар. Тож, для покупців це означає, що "податок на посилки" не вимагатиме самостійно розраховувати 20% і окремо сплачувати їх під час отримання товару.

Пільгу для некомерційних відправлень між фізичними особами пропонують зберегти. Верховна Рада зазначає, що неоподатковуваними залишаться посилки до 45 євро, якщо фізична особа надсилає їх іншій фізичній особі без оплати, а призначенням є особисте або сімейне використання.

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Окремо передбачено звільнення для дистанційного продажу товарів, призначених для безпеки та оборони, якщо їхнє ввезення вже звільнене від ПДВ за відповідними нормами Податкового кодексу.

Чому держава вважає нинішню пільгу несправедливою

Одна з головних причин реформи – різні податкові умови для українського виробника та іноземного продавця. Українська компанія, яка виробляє або легально імпортує товар для продажу всередині країни, сплачує ПДВ, виплачує зарплати працівникам, платить податки та покриває витрати на оренду, електроенергію, логістику й утримання запасів.

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Її товар водночас конкурує на українському ринку з продукцією іноземного продавця, яка може потрапити до покупця через пільгову посилку. Тому Мінфін називає скасування пільги способом створити рівні умови конкуренції для українського та іноземного бізнесу.

Цей аргумент підтримують представники українського бізнесу. Напередодні голосування Українська Рада Бізнесу закликала парламент ухвалити законопроєкт. В організації наголосили, що нинішня модель створює нерівні умови для компаній, які працюють і сплачують податки в Україні.

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Проблема особливо помітна в сегменті дешевих товарів з іноземних маркетплейсів. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева ("Слуга народу"), 74% таких пільгових відправлень припадає на китайські товари, ще 10% – на польські.

Ще один аргумент на користь зміни правил – можливість використовувати ліміт для дроблення комерційних партій. Великий товарний потік можна розподілити на численні відправлення, кожне з яких формально вкладається у встановлений поріг. У такому разі механізм працює не тільки для особистих покупок громадян.

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Гетманцев наводив приклади, коли комерційні товари оформлювали на велику кількість не пов’язаних між собою одержувачів, щоб скористатися режимом для невеликих посилок. За його оцінкою, через чинну пільгу державний бюджет недоотримує близько 33 млрд грн.

Під час підготовки документа до другого читання точні умови можуть змінитися. Верховна Рада поки ухвалила №16051-1 лише за основу, а разом із ним – законопроєкт №15460 щодо відповідних змін до Митного кодексу. Якщо нову систему ухвалять у запропонованій конструкції, вона запрацює не раніше липня 2027 року.

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