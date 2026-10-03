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Від "Національного кешбеку" можуть відмовитись: голова бюджетного комітету зробила заяву

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
icon 1,9 т.
Ілюстрація: засідання Верховної Ради
Ілюстративне фото. Верховна Рада України. Джерело: Пресслужба ОП

Бюджетна програма "Національний кешбек" стала занадто політизованим питанням у Верховній Раді, тож варто було б відмовитися від неї під час розгляду проєкту державного бюджету України на 2027 рік. Хоч це й не принесе якоїсь суттєвої економії видатків, вважає голова парламентського бюджетного комітету Роксолана Підласа.

"Мене просто вже допекли цим кешбеком: будь-яка інтелектуальна, фахова розмова про бюджет зводиться до питання "а чому ви потратили гроші на кешбек?" Ця тема настільки політизована, що затьмарює усі розмови по суті… Я би краще взагалі цю історію поки що прибрала з бюджету", – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Підласа зазначила, що розмір витрат на кешбек в загальній картинці бюджету немає жодного значення. За її словами, Міжнародний валютний фонд, який найбільш глибоко обізнаний в бюджеті та найбільше цікавиться здоров'ям українських публічних фінансів, теж не звертає на нього увагу, коли обговорюють бюджет та його структуру.

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Щодо можливості формування у держбюджеті-2027 страхових фондів компенсації за рахунок підняття ставки податку на додану вартістю з 20% до 21% або ставки акцизу на пальне на 4 відсоткових пункти, голова бюджетного комітету знову спрогнозувала, що цю пропозицію уряду буде відхилено Верховною Радою.

На її думку, альтернативні ідеї окремих бізнес-асоціацій щодо введення тимчасово додаткового мита на імпорт також навряд чи пройдуть через парламент.

"Мито на імпорт – це так само, як і ПДВ, податок для кінцевого споживача. Думаю, що парламент цього не буде робити, тому що це буде викликати величезний спротив від суспільства", – пояснила Підласа.

"У мене є особиста думка, що можна було б розглянути податок на розкіш, збільшення штрафів за перевищення швидкості. Але ми розуміємо, що всі ці речі, знову ж таки, є дрібними і фіскально незначущими. А додаткові податки чи збори, які можуть приносити значний ефект для бюджету, є політично неможливими", – додала голова комітету.

Вона зазначила, що в таких умовах потрібно більше концентруватися на закритті схем, через які бюджет втрачає гроші.

"Ефект від якогось нового дрібного податку чи навіть підвищення ПДВ на 1 відсотковий пункт та, наприклад, від припинення виплат зарплат в конвертах незрівняний: від зарплат в конвертах бюджет втрачає в рази більше грошей", – наголосила Підласа.

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