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В ЄС виступили проти виділення Україні 70 млрд євро: які країни відмовилися давати гроші

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 4,5 т.
Ілюстрація - Петер Мадяк і Роберт Фіцо
Словаччина і Угорщина відмовилися доєднуватися до нової кредитної програми ЄС. Джерело: 444.hu

Україна звернулася до Європейського Союзу з проханням надати додатковий кредит у розмірі 70 мільярдів євро на 2027 рік. Але Словаччина і Угорщина не збираються приєднуватися до цієї програми (якщо її буде погоджено).

Про це заявив словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо і запевнив, що його позицію підтримав і очільник уряду Угорщини Петер Мадяр, пише Dennik N. Фіцо вважає, що досягти домовленості до кінця року, як це просуває президент Європейської Ради Антоніу Кошта, буде складно.

Крім того, наразі країни-члени ЄС і дуже далекі від компромісу щодо наступного бюджету ЄС на 2028-2034 роки.  За словами Фіцо було б "небезпечно" пов'язувати переговори про майбутній бюджет Євросоюзу з фінансуванням України.

Братислава прагне підтримувати Україну іншими шляхами – зокрема через спільні проєкти у сферах освіти, дорожньої інфраструктури та енергетичних інтерконекторів, наголосив прем'єр.

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Яку допомогу виділяє ЄС Україні

У лютому 2026 року Європейський парламент і Рада ухвалили регламент кредитної програми Ukraine Support Loan. Вона є безвідсотковою, а повертати кошти Україна буде зобов’язана лише тоді, коли Росія виплатить репарації за завдані руйнування

Загалом ним передбачено виділення 90 млрд євро протягом 2026-2027 років за умови виконання погоджених вимог. Їх планують розподілити наступним чином:

  • 60 млрд євро – на військові витрати й закупівлю озброєння;
  • 30 млрд євро – на пряма бюджетна підтримка.

До кінця 2026 року в ЄС планують виділити Україні ще 32,5 млрд євро фінансової підтримки. Зокрема йдеться про:

  • 28,1 млрд євро в рамках Ukraine Support Loan (15,4 млрд євро на підтримку військових потреб і 12,7 млрд євро бюджетної підтримки);
  • 4,4 мільярда євро бюджетної підтримки все ще доступні в рамках Ukraine Facility.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулого тижня Верховна Рада ухвалила низку важливих законодавчих змін, зокрема щодо оподаткування міжнародних посилок, митних процедур, оцінки майна та роботи державних органів. Завдяки цьому країна виконала необхідні умови для розблокування близько 4 млрд євро фінансової допомоги від Європейського Союзу (ЄС)

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