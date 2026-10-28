В ЄС відмовилися повертатися на "енергетичну голку" Кремля: що вирішили у Європі

Європейський Союз (ЄС) зберігатиме всі чинні санкції, що діють щодо російської енергетики, до повного припинення її війни проти України. Водночас у Європейській комісії категорично виключили можливість повернення до енергозалежності від РФ навіть після укладення мирної угоди.

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Про це під час брифінгу заявили речниці Єврокомісії Паула Піньо та Анна-Кайса Ітконен, повідомляє "Радіо Свобода". Вони нагадали, що відмова від російських ресурсів закріплена у законодавчій програмі REPowerEU, яка діє незалежно від політичних чи санкційних переговорів.

"Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії в закупівлях викопного палива… Ми засвоїли урок – незалежно від того, є війна чи немає. Ми зрозуміли, якою є ціна залежності від імпорту російського викопного палива, і вже її заплатили… До того ж це слушна нагода нагадати, хто взагалі першим припинив постачання газу. Це була Росія. На випадок, якщо хтось встиг про це забути", – сказала Піньо.

Наразі Європа продовжує отримувати російський скраплений природній газ (СПГ), але поступово його кількість на європейському ринку зменшується. "Останні постачання мають завершитися до кінця наступного року", – наголосила інша речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

Що передувало

Категорична позиція Брюсселя стала відповіддю на публікацію у Financial Times інформації про обговорення між представниками США та кремлівським диктатором Володимиром Путіним "повоєнного економічного пакету". Він передбачає зокрема:

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відновлення видобутку газу на проєкті "Сахалін-1";

проєкті "Сахалін-1"; продаж російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба";

через нафтопровід "Дружба"; прокачування газу вцілілою гілкою "Північного потоку ";

"; відновлення постачання титану для авіагалузі ;

; розблокування Європою імпорту російських ресурсів (зокрема добрив та газу);

На це європейські дипломати уже попередили Вашингтон про категоричне неприйняття будь-яких угод за спиною Європи та послаблення санкцій до завершення війни. До того ж, експерти скептично ставляться до реалізації цих ідей, оскільки великий західний бізнес не планує повертатися до РФ через високі ризики та загарбання майна Кремлем, і тому що Путін керується не економічною вигодою, а агресивною ідеологією.

Головні історії дня

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше про це писали і в Reuters. Зокрема, про те, що США та Росія обговорюють можливість залучення американських інвесторів до газопроводів "Північний потік", щоб у перспективі відновити постачання російського газу до Європи та отримувати прибутки від його продажу.