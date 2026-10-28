В ЄС відмовилися повертатися на "енергетичну голку" Кремля: що вирішили у Європі

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиросійські окупанти на ТОТРосія "вбудовує" жителів окупованої частини України у свою військову систему, причому навіть дітей: загарбники пішли на нові хитрощіБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуБій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиГеращенко про Держбюджет на 2027 рік: Рада ухвалила бюджет катастрофиІталійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної УкраїниІталійський тренер хоче достроково вигнати з команди футболіста збірної УкраїниУ КМДА розповіли, коли відновлять рух по Південному мосту КиєваУ КМДА розповіли, коли відновлять рух по Південному мосту КиєваУ Києві чоловік під час конфлікту у парку застрелив перехожого. Подробиці, фото та відеоУ Києві чоловік під час конфлікту у парку застрелив перехожого. Подробиці, фото та відеоЕлектричне освітлення. ІлюстраціяГрафіки посилили вдруге за добу: в Києві та 7 областях оновлено режим відключень світлаІлюстрація - АЗС в УкраїніУкраїнські АЗС переписали ціни на бензин: скільки тепер коштуєДрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. ФотоДрон влучив у лобове скло: окупанти вбили канадського волонтера, який рятував тварин у Краматорську. Фото
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

В ЄС відмовилися повертатися на "енергетичну голку" Кремля: що вирішили у Європі

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read2 хв
774
Ілюстрація - бочка з надписом Газпром
В Єврокомісії розкрили, чи купуватимуть у РФ газ і нафту після війни. Джерело: Flickr / Maxence

Європейський Союз (ЄС) зберігатиме всі чинні санкції, що діють щодо російської енергетики, до повного припинення її війни проти України. Водночас у Європейській комісії категорично виключили можливість повернення до енергозалежності від РФ навіть після укладення мирної угоди.

Про це під час брифінгу заявили речниці Єврокомісії Паула Піньо та Анна-Кайса Ітконен, повідомляє "Радіо Свобода". Вони нагадали, що відмова від російських ресурсів закріплена у законодавчій програмі REPowerEU, яка діє незалежно від політичних чи санкційних переговорів.

"Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії в закупівлях викопного палива… Ми засвоїли урок – незалежно від того, є війна чи немає. Ми зрозуміли, якою є ціна залежності від імпорту російського викопного палива, і вже її заплатили… До того ж це слушна нагода нагадати, хто взагалі першим припинив постачання газу. Це була Росія. На випадок, якщо хтось встиг про це забути", – сказала Піньо.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
9,4 т.
Скасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
9,4 т.
Скасування Нацкешбеку та підняття зарплат військовим: як депутати "переписали" бюджет-2027
Роман КостюченкоРоман Костюченко
5,7 т.
Скільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: банкір дав прогноз
5,7 т.
Скільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: банкір дав прогноз
Дарина ГерцеваДарина Герцева
5,8 т.
До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"
5,8 т.
До 12 років ув’язнення та 170 тис. грн штрафу: нардепи підтримали закон проти "дропів"

Наразі Європа продовжує отримувати російський скраплений природній газ (СПГ), але поступово його кількість на європейському ринку зменшується. "Останні постачання мають завершитися до кінця наступного року", – наголосила інша речниця ЄК Анна-Кайса Ітконен.

Що передувало

Категорична позиція Брюсселя стала відповіддю на публікацію у Financial Times інформації про обговорення між представниками США та кремлівським диктатором Володимиром Путіним "повоєнного економічного пакету". Він передбачає зокрема:

  • відновлення видобутку газу на проєкті "Сахалін-1";
  • продаж російської нафти до Європи через нафтопровід "Дружба";
  • прокачування газу вцілілою гілкою "Північного потоку";
  • відновлення постачання титану для авіагалузі;
  • розблокування Європою імпорту російських ресурсів (зокрема добрив та газу);

На це європейські дипломати уже попередили Вашингтон про категоричне неприйняття будь-яких угод за спиною Європи та послаблення санкцій до завершення війни. До того ж, експерти скептично ставляться до реалізації цих ідей, оскільки великий західний бізнес не планує повертатися до РФ через високі ризики та загарбання майна Кремлем, і тому що Путін керується не економічною вигодою, а агресивною ідеологією.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, раніше про це писали і в Reuters. Зокрема, про те, що США та Росія обговорюють можливість залучення американських інвесторів до газопроводів "Північний потік", щоб у перспективі відновити постачання російського газу до Європи та отримувати прибутки від його продажу.

Схожі теми
Нафтове та газове ембаргоСанкції проти РосіїМирний план ТрампасанкціїгазнафтаЄвропейська Комісія
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!