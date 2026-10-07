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В ЄС ухвалили важливе рішення щодо рекордного пакету санкцій проти РФ: що відомо

Станіслав Кожемякін
Станіслав Кожемякін
Time to read2 хв
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Ілюстрація. Знак Стоп перед Кремлем як символ санкцій проти РФ
Санкції проти РФ. Ілюстративне зображення. Джерело: Створено за допомогою ШІ

В Європейському Союзі (ЄС) дійшли згоди щодо нового списку санкцій проти Росії, що може стати найбільшим за увесь час. До нього можуть бути потрапити 743 фізичних осіб та 826 компаній.

Як повідомив репортер Рікард Йозвяк, 7 жовтня відповідне рішення погодили на рівні послів країн ЄС. Як раніше анонсувала висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, санкції стосуються підривання або загрози територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Що відомо про проєкт санкцій

Початковий документ передбачав включення 744 осіб та 827 юридичних осіб (тобто на одну особу і компанію більше), але кого з нього згодом виключили – не зазначається. Втім, відомо, що всі, хто потрапив до списку – це:

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  • компанії, що належать до російського військово-промислового комплексу (ракетно-космічної галузі, авіаційного приладо- та моторобудування та інші) і можуть отримувати державні субсидії;
  • керівники цих підприємств, які таким чином підтримують російський військово-промисловий комплекс.

Великий блок у документі виокремили для підприємств, пов’язаних з підводним флотом РФ. Зокрема, він включає керівників таких установ:

  • "Севмаш" (Михайло Будніченко);
  • ЦКБ морської техніки "Рубін" (Ігор Вільніт);
  • "Малахіт" (Володимир Дорофєєв);
  • "Адміралтейські верфі";
  • центр судноремонту "Звездочка";
  • інші інших великих підприємств російського ВПК.

Крім того, до проєкту потрапили керівники:

  • Об’єднаної ракетно-космічної корпорації;
  • Російської корпорації ракетно-космічного приладобудування й інформаційних систем;
  • Казанського моторобудівного виробничого об’єднання;
  • "Мотовилихинских заводов";
  • структур КамАЗу;
  • низки радіоелектронних і хімічних підприємств.

Інші санкції

  • 77 осіб, яких "обрали" до російської Державної думи від тимчасово окупованих територій України.
  • Продовження санкцій ЄС за поширення та застосування хімічної зброї – 31 особи та 6 організацій.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, президент України Володимир Зеленський звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням запровадити санкції проти російських і китайських компаній, причетних до розробки супутникової мережі "Рассвет". За словами Зеленського, ця система має конкурувати із Starlink компанії SpaceX.

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