В ЄС розробили новий план для заморожених мільярдів Кремля: як тепер хочуть передати гроші Україні
Заморожені суверенні активи Центрального банку РФ пропонується вивести з-під юрисдикцій окремих держав та акумулювати у спеціальному інструменті Європейського Союзу (ЄС). Це дозволить захистити депозитарій Euroclear та уряд Бельгії від потенційних судових позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.
Про деталі ініціативи під час заходу в аналітичному центрі EPC у Брюсселі розповів один із її авторів, політичний оглядач Х’юго Діксон, повідомив Укрінформ. За його словами, деякі країни та члени Європарламенти вже підтримали запропонований механізм
Що пропонують
Нова пропозиція є першим етапом у процесі залучення російських ресурсів для підтримки України і суттєво відрізняється від ініціатив, відхилених Європейською радою раніше. Вона не передбачає миттєвої передачі коштів Києву, але створює для цього необхідний правовий фундамент.
Ключові елементи запропонованого механізму
- Консолідація активів на балансі ЄС
Рахунки ЦБ РФ переміщуються з бельгійського Euroclear, люксембурзького Clearstream, а також з установ Франції та інших країн ЄС на баланс спеціального інструменту Євросоюзу.
- Передача зобов'язань
За принципом зміни депозитарію до спецінструменту ЄС переходять як самі активи, так і зобов'язання за ними. При цьому формальне право власності РФ на першому етапі зберігається.
- Гарантії безпеки
Євросоюз бере на себе повний юридичний та фінансовий захист депозитаріїв і бельгійського уряду на випадок конфіскаційних заходів з боку Росії.
- Скасування потреби в державних гарантіях
Оскільки зобов'язання перед РФ переходять безпосередньо до ЄС, депозитарію Euroclear більше не знадобляться окремі державні гарантії чи екстрені ліквідні лінії від країн-членів, що раніше викликало значні суперечки.
Дипломатичні важелі та міжнародна перспектива
Акумуляція російських активів у єдиному інструменті ЄС надасть Європі додаткові важелі впливу під час майбутніх дипломатичних перемовин щодо досягнення справедливого миру в Україні. Окрім того, схема розроблена як відкрита платформа: у разі схвалення на рівні Євросоюзу до неї зможуть приєднатися інші країни G7, де зберігаються значні обсяги російських коштів – зокрема Велика Британія, Канада та Японія.
Наразі автори ініціативи очікують на офіційну реакцію від уряду Бельгії, проте пропозиція вже отримала підтримку низки країн-членів ЄС та депутатів Європейського парламенту.
Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що на тлі побоювань нової бюджетної та фінансової кризи в Україні в ЄС відновилися дискусії щодо використання заморожених суверенних активів Росії для фінансування України. Зокрема свої зусилля на цьому фронті об’єднали Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща.
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