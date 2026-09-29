Заморожені суверенні активи Центрального банку РФ пропонується вивести з-під юрисдикцій окремих держав та акумулювати у спеціальному інструменті Європейського Союзу (ЄС). Це дозволить захистити депозитарій Euroclear та уряд Бельгії від потенційних судових позовів та фінансових контрзаходів з боку Росії.

Відео дня

Про деталі ініціативи під час заходу в аналітичному центрі EPC у Брюсселі розповів один із її авторів, політичний оглядач Х’юго Діксон, повідомив Укрінформ. За його словами, деякі країни та члени Європарламенти вже підтримали запропонований механізм

Що пропонують

Нова пропозиція є першим етапом у процесі залучення російських ресурсів для підтримки України і суттєво відрізняється від ініціатив, відхилених Європейською радою раніше. Вона не передбачає миттєвої передачі коштів Києву, але створює для цього необхідний правовий фундамент.

Ключові елементи запропонованого механізму

Консолідація активів на балансі ЄС

Рахунки ЦБ РФ переміщуються з бельгійського Euroclear, люксембурзького Clearstream, а також з установ Франції та інших країн ЄС на баланс спеціального інструменту Євросоюзу.

Передача зобов'язань

За принципом зміни депозитарію до спецінструменту ЄС переходять як самі активи, так і зобов'язання за ними. При цьому формальне право власності РФ на першому етапі зберігається.

Гарантії безпеки

Євросоюз бере на себе повний юридичний та фінансовий захист депозитаріїв і бельгійського уряду на випадок конфіскаційних заходів з боку Росії.

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Скасування потреби в державних гарантіях

Оскільки зобов'язання перед РФ переходять безпосередньо до ЄС, депозитарію Euroclear більше не знадобляться окремі державні гарантії чи екстрені ліквідні лінії від країн-членів, що раніше викликало значні суперечки.

Дипломатичні важелі та міжнародна перспектива

Акумуляція російських активів у єдиному інструменті ЄС надасть Європі додаткові важелі впливу під час майбутніх дипломатичних перемовин щодо досягнення справедливого миру в Україні. Окрім того, схема розроблена як відкрита платформа: у разі схвалення на рівні Євросоюзу до неї зможуть приєднатися інші країни G7, де зберігаються значні обсяги російських коштів – зокрема Велика Британія, Канада та Японія.

Головні історії дня

Наразі автори ініціативи очікують на офіційну реакцію від уряду Бельгії, проте пропозиція вже отримала підтримку низки країн-членів ЄС та депутатів Європейського парламенту.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв, що на тлі побоювань нової бюджетної та фінансової кризи в Україні в ЄС відновилися дискусії щодо використання заморожених суверенних активів Росії для фінансування України. Зокрема свої зусилля на цьому фронті об’єднали Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща.

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