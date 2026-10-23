В ЄС розкрили новий фейк про біженців з України: що відбувається насправді

На тлі постійних російських атак на українську енергоінфраструктуру деякі польські політики та окремі онлайн-медіа опублікували інформацію про нібито масовий виїзд українців до Польщі. Але виявилося що це не відповідає дійсності, а фотографії з величезними чергами на кордоні було згенеровано штучним інтелектом.

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Фейки було спростовано як польською неурядовою асоціацією Demagog, так і прикордонниками Польщі та України. Крім того, не вірити цьому закликали і в чеському уряді.

Хто поширює дезінформацію про біженців

Тему про "натовпи українців на кордоні" активно підхопили представники правопопулістської партії "Конфедерація", зокрема Лукаш Колада та Якуб Перковський. Останній опублікував у Facebook відео із нібито заторами на кордоні.

"Сотні тисяч українців хочуть провести зиму в Польщі!? Польща – це не готель і не бездонна яма грошей", – підписав його Перковський.

Подібні кадри передрукували відомі польські видання, зокрема Wirtualna Polska та портал Kresy. Але у Demagog визначили, що першоджерелом цих матеріалів були анонімні сторінки в соцмережі X.

А детальніший аналіз показав, що зображення автомобілів на задньому плані позбавлені чітких деталей, що є характерною ознакою контенту, згенерованого нейромережами. Фактчекери також перевірили і скандальні відео за допомогою спеціалізованих інструментів виявлення штучного інтелекту (зокрема Hive AI та систем цифрових водяних знаків) – виявилося, що поширені кадри теж є підробкою.

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Що кажуть прикордонники України та Польщі

Інформацію про ажіотаж чи рекордні черги на кордоні спростували і прикордонні відомства України та Польщі. Зокрема речник ДПСУ Андрій Демченко в коментарі "Укрінформу" закликав громадян не піддаватися паніці та користуватися менш завантаженими пунктами пропуску. Водночас він наголосив, що штучно роздутих черг довжиною в "20 чи 40 годин" для легкових авто наразі просто не існує.

Водночас, за даними майора прикордонної служби Польщі Анни Собеської-Текень, її відомство теж не зафіксувало жодного збільшення кількості перевірок чи потоку легкових авто на в'їзд до країни у жовтні порівняно з аналогічним періодом минулого року. Загалом з офіційними даними, загалом з 1 по 20 жовтня до Польщі в'їхало трохи більше 66,9 тисячі легкових автомобілів, тоді як за аналогічний період 2025 року цей показник становив майже 67,4 тисячі. Тобто інтенсивність перетину кордону залишається стабільною і навіть демонструє незначне зниження.

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Реакція Чехії

Роздмухування паніки відгукнулося і в Чехії. Президент країни Андрей Бабіш відкрито закликав ігнорувати такую інформацію.

"Поширюється неправдива інформація, що до нас прямує нова хвиля міграції з України. Будь ласка, не вірте цьому. Це неправда", – запевнив Бабіш на своїй сторінці у Facebook.

Міністр внутрішніх справ Чехії Любомир Метнар теж заперечив посилення потоку мігрантів до Чехії. Черги на українсько-польському кордоні він назвав випадковими і повʼязав їх насамперед із повітряними тривогами, які оголошують під час російських атак на західні регіони України.

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Під час небезпеки роботу прикордонних пунктів пропуску вимушено призупиняють, а в окремих випадках здійснюють евакуацію персоналу та громадян. Водночас у МВС Чехії наголосили, що продовжують уважно стежити за ситуацією в регіоні та в межах ЄС:

"Міністерство внутрішніх справ не недооцінює ситуацію. Разом із силовими структурами та іншими відповідальними інституціями ми постійно моніторимо її розвиток. У разі суттєвої зміни обставин ми готові негайно відреагувати та вжити необхідних заходів", – запевнили у відомстві.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, від початку 2026 року понад 50 тис. біженців з України подали заявки на отримання спеціального статусу довгострокового проживання (ZVP) в Чехії. Але критеріям фінансової незалежності відповідали менше половини заявників