В Україну ''в чорну'' завезли товари на мільярди: OBOZ.UA поспілкувався з ''карго-компанією'', яка ввозить речі без рахунків і за крипту

В Україні контрабанда вийшла на системний рівень: "в чорну" товари завозять десятки фірм, які офіційно надають послуги з перевезення. Йдеться про так звані "карго-компанії" – логістичних посередників, які мають налагоджені шляхи ввезення в Україну товарів із ЄС, Китаю та Туреччини.

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Через такі схеми державний бюджет недоотримує космічні суми. Фактично це гроші, які могли б піти на зарплати військовослужбовцям, закупівлю зброї та інші потреби оборони. Натомість мільярди осідають в кишенях недобросовісних ділків, які завозять товари без належного митного оформлення та сплати податків.

На проблему "сірого" імпорту в Україні звертають увагу вже щонайменше кілька років. Однак, попри численні заяви та розслідування, правоохоронні органи й митниця досі не змогли навести лад в цій сфері.

На діяльність "карго-компаній" цього разу звернула увагу профільна парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК). Представники ТСК зв'язалися з такими компаніями та переконалися: від клієнтів їм не потрібні жодні документи, адже вони працюють повністю "в чорну". За оцінками ТСК, через таких посередників в Україну завозять контрабанду на близько 300 млрд грн. З менеджером однієї з таких компаній послілкувався і OBOZ.UA.

Про те, які компанії в цьому задіяні та як працюють схеми, читайте в матеріалі.

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Контрабандисти відкрито пропонують свої послуги

Матеріали ТСК свідчать про те, що сірий імпорт в Україні не просто існує – його відкрито рекламують в інтернеті, на білбордах та в соціальних мережах, користуючись мовчазною згодою або відвертим саботажем з боку контролюючих і правоохоронних органів.

Комісія виявила 97 сайтів, які без жодних перешкод пропонують послуги з доставки товарів із-за кордону із заниженою митною вартістю або взагалі без документів і сплати податків.

"Навіть не маючи спеціальних повноважень та доступу до баз даних, ми легко знайшли 97 сайтів карго-перевізників, записали розмови та отримали переписки, які підтверджують, що товари пропонують завозити без належного митного оформлення та документів про їх походження", – пояснив член ТСК Данило Гетманцев.

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Товари заїжджають під виглядом дешевої сировини (при цьому зберігаються перші чотири цифри коду, щоб автоматизовані системи їх не блокували), а продаються у роздріб із колосальною націнкою.

Наприклад, ремінь Brioni за документами декларувався по 36 грн, а реалізовувався по 23 360 грн – зростання ціни у 799 разів. Жіночі штани Dolce & Gabbana задекларували по 184 грн, а продали по 114 567 грн.

За даними ТСК, лише у 2024 році через подібні маніпуляції та розбіжності було заблоковано ПДВ на 16,5 млрд грн.

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Серед компаній, які пропонують такі послуги, – ALSU Trans, компанію яку, за словами Гетманцева, "джерела в бізнес-середовищі" пов'язують із фігурантом справи щодо корупції на Одеській митниці Вадимом Альперіним. У ЗМІ Альперіна також називають "королем контрабанди".

Окремою критичною дірою у державній безпеці стало ввезення комерційних партій одягу, взуття та тканин під виглядом гуманітарних вантажів. Оскільки такі декларації мають спрощену форму без глибокої декомпозиції за кодами УКТЗЕД, митники пропускають їх за формальними підставами.

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Готівка, зібрана з тисяч дрібних торговців на ринках за нелегальні товари, перетворюється на величезні потоки кешу, які далі йдуть у конвертаційні центри та криптогаманці для оплати нових партій за кордоном.

При цьому ввезена контрабанда в Україні продається за цілком ринковими цінами. Фактично такі ділки крадуть насамперед у армії. Держава недоотримує мільярди податків та зборів, які мали б піти на фінансування оборони. Зараз усі податкові надходження спрямовуються на оборону, тоді як інші бюджетні видатки фінансуються за допомогою партнерів.

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Не помітити таку схему неможливо. При цьому БЕБ та митниця фактично бездіють. Проста статистика: якщо на Запорізькій митниці середня сплата зборів становила близько $2,8 за кг, а на Житомирській – $2,6 за кг, то на інших пунктах пропуску показники виглядають аномально низько:

Сумська митниця – від $0,006 до $0,01 за кг;

Чернівецька митниця – близько $0,10 за кг;

Закарпатська митниця – близько $0,30 за кг.

Крім того, зафіксовано різке падіння надходжень за 2026 рік на п’яти митницях – Сумській, Харківській, Чернівецькій, Рівненській та Тернопільській, – що прямо суперечить загальному тренду.

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Об'єднання баз даних митниці, податкової та БЕБ дозволило б у режимі реального часу відстежувати весь ланцюг: від заїзду товару за 200 грн до його продажу на ринку за 148 000 грн. Проте зараз відомства працюють розрізнено, перекладаючи відповідальність одне на одного.

Представник бізнесу Андрій Антонюк розповів на засіданні ТСК, які схеми сьогодні, за його словами, пропонують підприємцям карго-компанії.

Перший варіант – завезення товару за заниженою вартістю – близько 5–6 доларів за кілограм – із мінімальним пакетом документів. Це дешевше, однак залишається ризик, що вантаж перевірять, донарахують митні платежі або навіть конфіскують товар.

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Другий варіант, який у карго-компаніях нібито називають найкращим, – ввезення "без документів, під видом гуманітарної допомоги". За словами Антонюка, це трохи довше й дорожче, але клієнту обіцяють, що все пройде "тихо і спокійно".

Він стверджує, що під виглядом гуманітарної допомоги в Україну можуть заїжджати фури з французьким вином, сиром та ковбасою, а гуманітарні автомобілі після ввезення продають.

Антонюк зазначив, що бізнесу через це "соромно": підприємці не хочуть переходити в "сіряк", але водночас дедалі більше відчувають себе ошуканими через те, що сплачують усі податки, тоді як інші можуть користуватися подібними схемами.

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Хто працює на ринку: OBOZ.UA поспілкувався з менеджером "карго-компанії"

На українському ринку зареєстровано понад 600 компаній, які надають послуги з доставки вантажів. Водночас, за даними правоохоронців, реально діючими є лише близько 25 із них. Решта формально можуть вважатися "сплячими" компаніями. Однак це не обов’язково означає, що вони не ведуть діяльності: частина таких структур потенційно може працювати поза офіційним обліком.

Показовим прикладом є компанія TOP CARGO. На своєму сайті вона пропонує не лише послуги з доставки товарів, а й фінансові операції. Зокрема, йдеться про допомогу з виведенням коштів до Китаю в обхід встановлених обмежень, без звітності перед податковими органами, а також про відкриття рахунків. Такі послуги виходять далеко за межі звичайної доставки вантажів і можуть потребувати відповідних дозволів та ліцензій.

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При цьому на сайті TOP CARGO не зазначено юридичну назву компанії. Водночас торгова марка TOP CARGO зареєстрована за ТОВ "ТОПКарго". За підсумками минулого року компанія задекларувала лише близько 14 тис. грн чистого прибутку за весь рік.

Менеджер на сайті компанії у спілкуванні з журналістом OBOZ.UA повідомила, що брендові речі вони не доставляють. Але якщо з брендових речей прибрати усі логотипи і пришити їх вже в Україні, то доставка можлива. Ба більше, доставити можуть речі навіть без необхідного для розмитнення документу (інвойсу). При тому за законом для розмитнення обов'язково має бути рахунок-фактура (інвойс) або інший документ, який визначає вартість товару.

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Ба більше, на питання, чи можливо оплатити послуги криптовалютою (що офіційно зробити неможливо), менеджерка на сайті TOP CARGO зазначила, що "у нас можливі різні методи оплати".

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Власниками ТОВ "ТОПКарго" є одесит Ян Краснощок та Артем Сун-Чен-Лі, який проживає у Львові. Останній раніше також володів часткою в ТОВ "Укртехагро" та нині керує благодійним фондом "До перемоги Разом!".

При цьому пов'язані з Артемом Сун-Чен-Лі юридичні особи фігурують у кримінальних провадженнях.

Зокрема, у провадженні №42023000000000257, яке розслідує ДБР, йдеться про операції ТОВ "Укртехагро" з військовим спорядженням. За версією слідства, у 2022 році компанія оформила імпорт балістичних і куленепробивних шоломів із використанням пільг зі сплати ввізного мита та ПДВ. Підставою для застосування пільг було зазначено, що кінцевими отримувачами товару є "суб’єкти, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони".

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Однак, як зазначено в матеріалах провадження, замість передачі шоломів кінцевим споживачам ТОВ "Укртехагро" реалізувало їх ТОВ "Інтербезпека ЛТД". Частину товару остання компанія надалі продала підрозділам Департаменту поліції охорони Нацполіції по 12,6 тис. грн за один шолом. При цьому заявлена ТОВ "Укртехагро" під час митного оформлення вартість становила 4571 грн за одиницю.

Ще 40 шоломів, за матеріалами слідства, були продані ФОП, який надалі поставив їх Управлінню поліції охорони в Тернопільській області вже по 19,68 тис. грн за одиницю.

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Окремо ТОВ "Укртехагро" фігурує у кримінальному провадженні №12022100020001475, яке розслідувало Дарницьке управління поліції ГУНП у Києві.

У матеріалах цього провадження слідство описує схему, в якій компанія нібито використовувала статус гуманітарного вантажу та сертифікати кінцевого споживача для ввезення військового спорядження. За версією правоохоронців, після митного оформлення частину товару не передали безоплатно військовим, як це передбачалося документами, а запропонували продати.

Серед іншого, йшлося про 186 бронеплит, 10 рацій Motorola Solutions та 23 плитоноски. Як зазначено у матеріалах провадження, після доставки спорядження волонтеру для передачі військовій частині йому повідомили про необхідність оплатити товар. У результаті, за версією слідства, за спорядження було сплачено 1 млн 266,3 тис. грн через пункт обміну валют.

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Важливо, що наведені обставини є версією слідства, викладеною у матеріалах кримінальних проваджень, і самі по собі не означають доведеності вини конкретних осіб чи компаній. Остаточну правову оцінку мають надати суди.

Водночас сукупність цих даних викликає питання до діяльності структур, пов’язаних із власниками TOP CARGO, особливо на тлі того, що сама компанія позиціонує себе не лише як логістичний оператор, а й пропонує клієнтам послуги, пов’язані з переміщенням та виведенням коштів за кордон.

Завдяки схемам контрабанди в Україні процвітає тіньовий бізнес, який продає товари за готівку, завозить контрафакт і не платить податки – ані ПДВ, ані податок на прибуток, ані митні платежі.

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В умовах, коли через дефіцит бюджету під загрозою можуть опинитися навіть зарплати військових, така діяльність становить загрозу для всіх. Адже зараз як ніколи важливо наводити лад у всіх сферах та не допускати подібного.

Часто такі компанії юридично взагалі не існують і повністю ведуть діяльність у тіні. Детальніше про це – у наступних публікаціях. Якщо вам відомо більше, пишіть нам на пошту [email protected].