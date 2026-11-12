В Україні знову змінили правила бронювання: кому автоматично продовжать відстрочку

В Україні автоматично продовжать бронювання працівників критично важливих підприємств, термін дії статусу яких завершується в листопаді-грудні 2026 року. Відстрочки від мобілізації діятимуть до 1 лютого 2027-го, поки уряд переходить на оновлені правила визначення критичності бізнесу. Водночас, підприємства повинні будуть підтвердити важливість своєї діяльності для економіки, обороноздатності або життєзабезпечення населення та відповідати одній із 13 визначених критичних сфер.

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Про це повідомляє Міністерство економіки України. Рішення уряду має забезпечити безперебійну роботу підприємств під час переходу на оновлені правила визначення критичності.

На який термін продовжать бронювання працівників

Як повідомили в Міністерстві економіки, для забезпечення безперервної роботи бізнесу під час переходу на оновлену систему підготовлено рішення про перехідний період. Воно передбачає автоматичне продовження статусів критично важливих підприємств, термін дії яких завершується в листопаді або грудні 2026 року.

Новою граничною датою визначено 1 лютого 2027 року. Відповідно, продовжуватимуть діяти й відстрочки від мобілізації працівників, які мають чинне бронювання від таких підприємств.

Зазначається, що це важливо насамперед для роботодавців, які ще не встигли пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими вимогами. Автоматичне подовження має запобігти ситуації, коли компанія втрачає можливість бронювати персонал через затримки з переглядом критеріїв або державною реєстрацією відповідних документів.

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Що зміниться в правилах визначення критично важливих підприємств

27 жовтня 2026 року Кабінет Міністрів оновив алгоритм, за яким бізнес отримує та підтверджує статус критично важливого для економіки й життєдіяльності країни. Новий порядок передбачає кілька послідовних етапів: погодження галузевих критеріїв, державну реєстрацію відповідних актів, перегляд уже наданих статусів і підтвердження права підприємств на бронювання працівників.

За інформацією Мінекономіки, станом на момент повідомлення близько 90% державних органів, зокрема всі міністерства та обласні військові адміністрації, уже переглянули галузеві критерії. Їх також погодили на засіданнях спеціально створеного Координаційного центру. Решта органів влади отримали пропозиції щодо доопрацювання документів.

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Після погодження критеріїв наступним кроком стане державна реєстрація відповідних нормативних актів. Її мають провести профільні державні органи та Міністерство юстиції. На цю процедуру відведено до п'яти робочих днів. Після реєстрації оновлені критерії набудуть чинності.

Далі державні органи перевірятимуть підприємства, які вже мають статус критично важливих. Компанії, що отримали його за критеріями, які втратили чинність, можуть позбавити відповідного статусу. Проте це не означає, що вони остаточно втратять можливість бронювати працівників: за наявності інших законних підстав бізнес зможе подати нову заявку відповідно до актуальних вимог.

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Які умови потрібно виконати для отримання статусу критичності

Підприємствам, які планують отримати або продовжити статус критично важливих, потрібно буде не лише відповідати встановленим фінансовим чи галузевим показникам. Оновлений підхід передбачає додаткове обґрунтування суспільної та економічної важливості їхньої діяльності. Зокрема, роботодавець має довести, що припинення роботи компанії може завдати шкоди одному або кільком важливим напрямам:

обороноздатності держави;

життєзабезпеченню населення;

функціонуванню об'єктів критичної інфраструктури;

макрофінансовій стійкості країни.

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Крім того, діяльність підприємства повинна належати до однієї з 13 визначених критичних сфер. До них входять:

оборонно-промисловий комплекс – підприємства, які забезпечують потреби оборони та виробництво необхідної для війська продукції; паливно-енергетичний комплекс – компанії, від яких залежить виробництво, постачання та розподіл енергоресурсів; аварійно-рятувальні служби – структури, які відповідають за реагування на надзвичайні ситуації та ліквідацію їхніх наслідків; добувна промисловість – підприємства, що займаються видобуванням необхідних країні ресурсів; переробна промисловість – виробництва, які забезпечують перероблення сировини та випуск продукції; будівництво – компанії, залучені до зведення та відновлення важливих об'єктів; агровиробництво і продовольча безпека – підприємства, які забезпечують виробництво та постачання продуктів харчування; транспорт і логістика – компанії, що забезпечують перевезення пасажирів і вантажів; інформаційні технології – підприємства ІТ-сектору, важливі для функціонування держави та бізнесу; зв'язок – оператори й компанії, які підтримують роботу комунікаційної інфраструктури; банківська діяльність – установи, що забезпечують фінансові операції та стабільність банківської системи; охорона здоров'я – підприємства й установи, які надають медичні послуги та забезпечують потреби населення; роздрібна торгівля – бізнес, який бере участь у забезпеченні населення товарами першої необхідності та іншою необхідною продукцією.

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За потреби перелік критичних сфер можуть розширювати. Для цього відповідні пропозиції мають подавати профільні центральні органи виконавчої влади або обласні військові адміністрації, після чого їх розглядатиме Координаційний центр.

Що буде з бронюванням у підприємств енергетики та оборонної промисловості

Окремі вимоги передбачені для підприємств паливно-енергетичного комплексу та оборонно-промислового комплексу. Вони мали до 10 листопада 2026 року привести обсяги бронювання працівників у відповідність до встановленої квоти – 95%.

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При цьому під час коригування кількості заброньованих співробітників необхідно зберегти відстрочки для фахівців, безпосередньо залучених до виробничих процесів та аварійно-відновлювальних робіт. Зазначається, що це має допомогти підприємствам не втратити працівників, від яких залежить безперервність роботи важливих об'єктів.

Недотримання визначеної квоти понад 10 робочих днів може стати підставою для скасування статусу критично важливого підприємства. Тому для таких роботодавців важливо не лише підтвердити відповідність загальним критеріям, а й виконати спеціальні вимоги щодо кількості заброньованого персоналу.

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Коли підприємствам потрібно підтверджувати критичність

Для компаній, у яких критерії не змінилися, передбачена можливість проходити процедуру підтвердження статусу у звичайному порядку. Для цього необхідно звернутися до відповідного центрального органу виконавчої влади або обласної військової адміністрації приблизно за два-три місяці до завершення строку дії попереднього рішення.

Важливо, що автоматичне подовження до 1 лютого 2027 року має перехідний характер і не скасовує необхідності надалі відповідати оновленим вимогам. Підприємствам варто заздалегідь перевірити, чи відповідає їхня діяльність актуальним критеріям, підготувати обґрунтування важливості для держави та зібрати необхідні документи.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні перевірити чинність відстрочки від мобілізації або бронювання можна в застосунку "Резерв+". У ньому зазначено актуальний статус документа та строк його дії. Якщо автоматичного продовження не відбулося, потрібно з'ясувати причину й подати новий запит.